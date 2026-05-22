Roland Garros 2026: Pellegrino “pesca” Cobolli nel main draw, Cinà sfida Opelka
Un sapore agrodolce per i due azzurri qualificati per il main draw maschile dell’edizione 2026 di Roland Garros, Andrea Pellegrino e Federico Cinà. Il pugliese, grande protagonista nelle ultime settimane vista la sua corsa a Roma, ha “pescato” per niente bene: un derby contro Flavio Cobolli, testa di serie n.10. Tra i tanti accoppiamenti possibili affrontare un italiano non è lo scenario ideale, e sarà il quinto match tra i due, con il romano che conduce per 3 vittoria a 1, tutte a livello Challenger. Pellegrino ha vinto la prima sfida, nel 2021, nel Challenger Roma 1, poi sono seguite tre vittorie per Cobolli, tra Roma 2, Verona e Trieste, con l’ultimo match disputato nel 2023.
Federico Cinà invece è stato inserito nel main draw contro Reilly Opelka, gigante del tour con il suo servizio super, ma su terra battuta le sue prestazioni non sempre sono di qualità. Per il palermitano sarà un’impresa cercare di rispondere all’americano e portarlo nello scambio. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.
Lorenzo Sonego invece dal tabellone di qualificazione ha pescato il francese Pierre-Hugues Herbert, veterano del tour e grande specialista del doppio. Sceso al n.223 in singolare, affrontare un francese al Bois de Boulogne può essere scomodo, ma al torinese poteva andare assolutamente peggio. Con l’ingresso di Pellegrino e Cinà, sono 9 i tennisti italiani nel tabellone principale in singolare di Roland Garros.
Altri accoppiamenti interessanti di giocatori provenienti dalle “quali”, segnaliamo Shapovalov contro il portoghese Faria (il canadese rischia), Ruud trova Safiullin, tennista di grande qualità ma assai sceso in classifica (anche per colpa di problemi fisici), e la sfida tra Tirante e Llama Ruiz, che ha ben figurato a Roma.
Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur
Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo
Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo
Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet
(22) Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
Ethan Quinn vs Francisco Comesana
Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi
(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff
Jaime Faria vs Denis Shapovalov
Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe
(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi
Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Daniel Merida vs (5) Ben Shelton
(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier
Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga
Luca Van assche vs Patrick Kypson
Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima
(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo
Marin Cilic vs Moise Kouame
Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
Thomas Faurel vs (16) Valentin Vacherot
(10) Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino
Yibing Wu vs Marcos Giron
Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang
Cristian Garin vs (18) Learner Tien
(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp
Hugo Gaston vs Gael Monfils
Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev
Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Alex De minaur vs Toby Samuel
Alexander Blockx vs Coleman Wong
Mariano Navone vs Jenson Brooksby
Titouan Droguet vs (26) Jakub Mensik
(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli
Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev
(15) Casper Ruud vs Roman Safiullin
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert
Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul
(28) Joao Fonseca vs Luka Pavlovic
Michael Zheng vs Dino Prizmic
Hugo Dellien vs Valentin Royer
Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic
(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
James Duckworth vs Gabriel Diallo
Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar
(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur
Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante
Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka
(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
Federico Cina vs Reilly Opelka
Stan Wawrinka vs (17) Arthur Fils
(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Tomas Machac vs Zizou Bergs
Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev
TAG: Andrea Pellegrino, Federico Cinà, Flavio Cobolli
Che peccato il derby, come è stato un peccato quello del turno finale delle qualificazioni con Cecchinato.
Per quanto riguarda Palli, tremeranno certamente le gambe ma difficile pescare di meglio su terra…
Il Pelle visto a Roma fa partita pari anche con la versione migliore di Cobolli,che al momento non è invece in una fase particolarmente brillante. Opelka su terra lenta, e quella di Parigi lo dovrebbe essere, 3 su 5 fa meno paura della maggior parte degli atleti presenti in tabellone.
Vince Cobolli a costo di mangiarsi la racchetta
No vabbè non ci posso credere! Ne perdiamo subito uno, che sfiga
Korda
Mi risulta che Jordan si sia ritirato all’ultimo momento, a qualificazioni iniziate
Il derby è ovviamente una disdetta .
Cinà potrebbe essere meno chiuso di quanto sembri … Opelka , già di suo , gioca abbastanza ” da fermo ” , in piu’ non dovrebbe essere proprio ” tirato a lucido ” … anzi .
Certo c’è il forte rischio ti piazzi 2 ace a game … ma se Pallino gli resta attaccato nel punteggio e/o porta la partita per le lunghe … chi lo sa !
Berrettini … ho discretamente paura , Fucso è sempre un brutto cliente .
Dardo … no problem !
Arnaldi … deve mettere in campo la grinta vista a Cagliari e Roma … allora …
Sonego si direbbe abbia pescato bene , ma se Herbert ha passato le quali … c’è da fare attenzione !
Bellucci … per un primo turno Slam non si può lamentare , Halys battibile !!
Ecco fatto … mi sembra di non aver proprio dimenticato nessuno !!!
😛 😛 😛 😛 😉
Korda,ma dopo il sorteggio delle qualificazioni e prima del sorteggio principale perciò si sapeva già dopo la compilazione che tra i qualificati ci sarebbe stato anche un LL
Pellegrino viene dalle quali mentre Flavio viene da una brutta sconfitta e senza partite a Parigi.
Sarebbe il colmo dopo quello che ha detto se venisse fermato da un Pellegrino che è in crescita , sicuramente ad esclusione di Jannik è uno scontro tra i due italiani più in crescita nell’anno.
Non buono.
Cinà non ha nulla da perdere , metà partita la farà se riuscirà a rispondere in 3 games .
Che sfiga Pellegrino. Si sarebbe meritato un turno più abordabilfm ma i derby sino sempre particolari. Tiferò Pellegrino
Prima o3 poi Cinà incontrerà avversari sempre piú tosti. Se perde con Opelka, non ne farei un dramma.dramma.enzoe
si è ritirato l’avversario di Blocks (Wong LL)….qualcuno ricorda chi fosse?
A proposito di Ruud: davvero imprevedibile la sua sconfitta con Navone, con la chiara opportunità di vincere il torneo 🙁
Cinà ha un turno fattibile…per Cobolli non sarà una passeggiata…..Sonego con Herbert lo vedo sfavorito
Le ultime parole famose di Cobolli: spero non mi capiti al primo turno Pellegrino. Ahahahah
Peccato che ci sia un derby già al primo turno. A dirla tutta Pellegrino mi pare più in forma di Cobolli, bisogna vedere come se la cava in una partita al meglio dei cinque set però. Cinà becca Opelka sulla terra, tutto sommato meglio che su erba o cemento
Cobolli l’ha chiamataaaaaa
FORZA PELLEEEEEEE
Avrei scommesso non una mano ma un dito si che usciva il derby per Pelle. Comunque non scommetto il medesimo dito sulla vittoria di Cobbo. Almeno dell’ultimo Cobbo.
Cinà … Tutta esperienza. Non mi aspetto nulla ovviamente. Avrei preferito Landaluce ma con Reilly se riesce a tenere il servizio può giocarsela
Cosa pensate dell’accoppiamento di Cinà?
Ritenete possa avere qualche possibilità???
Povero pallino , voglio proprio vedere come risponde a quel missile che tira quel colosso di 2 metri e 10