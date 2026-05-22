Sono 9 gli italiani nel main draw parigino ATP, Copertina

Roland Garros 2026: Pellegrino “pesca” Cobolli nel main draw, Cinà sfida Opelka

22/05/2026 19:12 20 commenti
Andrea Pellegrino
Andrea Pellegrino

Un sapore agrodolce per i due azzurri qualificati per il main draw maschile dell’edizione 2026 di Roland Garros, Andrea Pellegrino e Federico Cinà. Il pugliese, grande protagonista nelle ultime settimane vista la sua corsa a Roma, ha “pescato” per niente bene: un derby contro Flavio Cobolli, testa di serie n.10. Tra i tanti accoppiamenti possibili affrontare un italiano non è lo scenario ideale, e sarà il quinto match tra i due, con il romano che conduce per 3 vittoria a 1, tutte a livello Challenger. Pellegrino ha vinto la prima sfida, nel 2021, nel Challenger Roma 1, poi sono seguite tre vittorie per Cobolli, tra Roma 2, Verona e Trieste, con l’ultimo match disputato nel 2023.

Federico Cinà invece è stato inserito nel main draw contro Reilly Opelka, gigante del tour con il suo servizio super, ma su terra battuta le sue prestazioni non sempre sono di qualità. Per il palermitano sarà un’impresa cercare di rispondere all’americano e portarlo nello scambio. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Lorenzo Sonego invece dal tabellone di qualificazione ha pescato il francese Pierre-Hugues Herbert, veterano del tour e grande specialista del doppio. Sceso al n.223 in singolare, affrontare un francese al Bois de Boulogne può essere scomodo, ma al torinese poteva andare assolutamente peggio. Con l’ingresso di Pellegrino e Cinà, sono 9 i tennisti italiani nel tabellone principale in singolare di Roland Garros.

Altri accoppiamenti interessanti di giocatori provenienti dalle “quali”, segnaliamo Shapovalov contro il portoghese Faria (il canadese rischia), Ruud trova Safiullin, tennista di grande qualità ma assai sceso in classifica (anche per colpa di problemi fisici), e la sfida tra Tirante e Llama Ruiz, che ha ben figurato a Roma.

FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA
Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL
Vit Kopriva CZE vs (30) Corentin Moutet FRA

(22) Arthur Rinderknech FRA vs Jurij Rodionov AUT
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA
Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG
Sebastian Ofner AUT vs (14) Luciano Darderi ITA

(9) Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER
Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN
Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL
Eliot Spizzirri USA vs (19) Frances Tiafoe USA

(29) Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA
Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS
Daniel Merida ESP vs (5) Ben Shelton USA

(4) Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER
Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA
Roberto Bautista agut ESP vs (31) Brandon Nakashima USA

(20) Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL
Thomas Faurel FRA vs (16) Valentin Vacherot MON

(10) Flavio Cobolli ITA vs Andrea Pellegrino ITA
Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA
Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN
Cristian Garin CHI vs (18) Learner Tien USA

(25) Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED
Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA
Adam Walton AUS vs (6) Daniil Medvedev ---




FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Alex De minaur AUS vs Toby Samuel GBR
Alexander Blockx BEL vs Coleman Wong HKG
Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA
Titouan Droguet FRA vs (26) Jakub Mensik CZE

(23) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN
Emilio Nava USA vs Camilo Ugo carabelli ARG
Ignacio Buse PER vs (11) Andrey Rublev ---

(15) Casper Ruud NOR vs Roman Safiullin ---
Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Lorenzo Sonego ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Rinky Hijikata AUS vs (24) Tommy Paul USA

(28) Joao Fonseca BRA vs Luka Pavlovic FRA
Michael Zheng USA vs Dino Prizmic CRO
Hugo Dellien BOL vs Valentin Royer FRA
Giovanni Mpetshi perricard FRA vs (3) Novak Djokovic SRB

(7) Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN
Aleksandar Kovacevic USA vs (27) Rafael Jodar ESP

(21) Alejandro Davidovich fokina ESP vs Damir Dzumhur BIH
Pablo Llamas ruiz ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA
Pablo Carreno busta ESP vs (12) Jiri Lehecka CZE

(13) Karen Khachanov --- vs Arthur Gea FRA
Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG
Federico Cina ITA vs Reilly Opelka USA
Stan Wawrinka SUI vs (17) Arthur Fils FRA

(32) Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA
Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA
Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL
Benjamin Bonzi FRA vs (2) Alexander Zverev GER

 

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tifoso degli italiani (Guest) 22-05-2026 21:45

Che peccato il derby, come è stato un peccato quello del turno finale delle qualificazioni con Cecchinato.

Per quanto riguarda Palli, tremeranno certamente le gambe ma difficile pescare di meglio su terra…

 20
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Mauriz70 22-05-2026 21:43

Il Pelle visto a Roma fa partita pari anche con la versione migliore di Cobolli,che al momento non è invece in una fase particolarmente brillante. Opelka su terra lenta, e quella di Parigi lo dovrebbe essere, 3 su 5 fa meno paura della maggior parte degli atleti presenti in tabellone.

 19
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Leprotto (Guest) 22-05-2026 20:49

Vince Cobolli a costo di mangiarsi la racchetta

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Silvy__89 22-05-2026 20:39

No vabbè non ci posso credere! Ne perdiamo subito uno, che sfiga

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WinItaly_ex_Berga 22-05-2026 20:33

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da magilla
si è ritirato l’avversario di Blocks (Wong LL)….qualcuno ricorda chi fosse?

Mi risulta che Jordan si sia ritirato all’ultimo momento, a qualificazioni iniziate

Korda

 16
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WinItaly_ex_Berga 22-05-2026 20:32

Scritto da magilla
si è ritirato l’avversario di Blocks (Wong LL)….qualcuno ricorda chi fosse?

Mi risulta che Jordan si sia ritirato all’ultimo momento, a qualificazioni iniziate

 15
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Golden Shark 22-05-2026 20:28

Il derby è ovviamente una disdetta .

Cinà potrebbe essere meno chiuso di quanto sembri … Opelka , già di suo , gioca abbastanza ” da fermo ” , in piu’ non dovrebbe essere proprio ” tirato a lucido ” … anzi .

Certo c’è il forte rischio ti piazzi 2 ace a game … ma se Pallino gli resta attaccato nel punteggio e/o porta la partita per le lunghe … chi lo sa !

Berrettini … ho discretamente paura , Fucso è sempre un brutto cliente .

Dardo … no problem !

Arnaldi … deve mettere in campo la grinta vista a Cagliari e Roma … allora …

Sonego si direbbe abbia pescato bene , ma se Herbert ha passato le quali … c’è da fare attenzione !

Bellucci … per un primo turno Slam non si può lamentare , Halys battibile !!

Ecco fatto … mi sembra di non aver proprio dimenticato nessuno !!!

😛 😛 😛 😛 😉

 14
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Max91 (Guest) 22-05-2026 20:03

Scritto da magilla
si è ritirato l’avversario di Blocks (Wong LL)….qualcuno ricorda chi fosse?

Korda,ma dopo il sorteggio delle qualificazioni e prima del sorteggio principale perciò si sapeva già dopo la compilazione che tra i qualificati ci sarebbe stato anche un LL

 13
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Kenobi 22-05-2026 20:01

Pellegrino viene dalle quali mentre Flavio viene da una brutta sconfitta e senza partite a Parigi.

Sarebbe il colmo dopo quello che ha detto se venisse fermato da un Pellegrino che è in crescita , sicuramente ad esclusione di Jannik è uno scontro tra i due italiani più in crescita nell’anno.
Non buono.

Cinà non ha nulla da perdere , metà partita la farà se riuscirà a rispondere in 3 games .

 12
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Seiichiro_style (Guest) 22-05-2026 19:53

Che sfiga Pellegrino. Si sarebbe meritato un turno più abordabilfm ma i derby sino sempre particolari. Tiferò Pellegrino

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enzo (Guest) 22-05-2026 19:52

Prima o3 poi Cinà incontrerà avversari sempre piú tosti. Se perde con Opelka, non ne farei un dramma.dramma.enzoe

 10
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magilla (Guest) 22-05-2026 19:35

si è ritirato l’avversario di Blocks (Wong LL)….qualcuno ricorda chi fosse?

 9
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JannikUberAlles 22-05-2026 19:28

A proposito di Ruud: davvero imprevedibile la sua sconfitta con Navone, con la chiara opportunità di vincere il torneo 🙁

 8
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+1: il capitano, Scolaretto
king_scipion66 22-05-2026 19:26

Cinà ha un turno fattibile…per Cobolli non sarà una passeggiata…..Sonego con Herbert lo vedo sfavorito

 7
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+1: il capitano
Inox 22-05-2026 19:26

Le ultime parole famose di Cobolli: spero non mi capiti al primo turno Pellegrino. Ahahahah

 6
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+1: il capitano, Scolaretto, Golden Shark, Detuqueridapresencia, Silvy__89
JOA20 (Guest) 22-05-2026 19:26

Peccato che ci sia un derby già al primo turno. A dirla tutta Pellegrino mi pare più in forma di Cobolli, bisogna vedere come se la cava in una partita al meglio dei cinque set però. Cinà becca Opelka sulla terra, tutto sommato meglio che su erba o cemento

 5
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Canguro 22-05-2026 19:26

Cobolli l’ha chiamataaaaaa

FORZA PELLEEEEEEE

 4
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+1: Inox, Scolaretto
Detuqueridapresencia 22-05-2026 19:24

Avrei scommesso non una mano ma un dito si che usciva il derby per Pelle. Comunque non scommetto il medesimo dito sulla vittoria di Cobbo. Almeno dell’ultimo Cobbo.

Cinà … Tutta esperienza. Non mi aspetto nulla ovviamente. Avrei preferito Landaluce ma con Reilly se riesce a tenere il servizio può giocarsela

 3
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+1: Golden Shark, Marco Tullio Cicerone, Massi, pablito
gianky pa (Guest) 22-05-2026 19:21

Cosa pensate dell’accoppiamento di Cinà?
Ritenete possa avere qualche possibilità???

 2
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Andrea (Guest) 22-05-2026 19:21

Povero pallino , voglio proprio vedere come risponde a quel missile che tira quel colosso di 2 metri e 10

 1
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+1: Taxi Driver