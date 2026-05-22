Roland Garros 2026: Pellegrino “pesca” Cobolli nel main draw, Cinà sfida Opelka

Un sapore agrodolce per i due azzurri qualificati per il main draw maschile dell’edizione 2026 di Roland Garros, Andrea Pellegrino e Federico Cinà. Il pugliese, grande protagonista nelle ultime settimane vista la sua corsa a Roma, ha “pescato” per niente bene: un derby contro Flavio Cobolli, testa di serie n.10. Tra i tanti accoppiamenti possibili affrontare un italiano non è lo scenario ideale, e sarà il quinto match tra i due, con il romano che conduce per 3 vittoria a 1, tutte a livello Challenger. Pellegrino ha vinto la prima sfida, nel 2021, nel Challenger Roma 1, poi sono seguite tre vittorie per Cobolli, tra Roma 2, Verona e Trieste, con l’ultimo match disputato nel 2023.

Federico Cinà invece è stato inserito nel main draw contro Reilly Opelka, gigante del tour con il suo servizio super, ma su terra battuta le sue prestazioni non sempre sono di qualità. Per il palermitano sarà un’impresa cercare di rispondere all’americano e portarlo nello scambio. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Lorenzo Sonego invece dal tabellone di qualificazione ha pescato il francese Pierre-Hugues Herbert, veterano del tour e grande specialista del doppio. Sceso al n.223 in singolare, affrontare un francese al Bois de Boulogne può essere scomodo, ma al torinese poteva andare assolutamente peggio. Con l’ingresso di Pellegrino e Cinà, sono 9 i tennisti italiani nel tabellone principale in singolare di Roland Garros.

Altri accoppiamenti interessanti di giocatori provenienti dalle “quali”, segnaliamo Shapovalov contro il portoghese Faria (il canadese rischia), Ruud trova Safiullin, tennista di grande qualità ma assai sceso in classifica (anche per colpa di problemi fisici), e la sfida tra Tirante e Llama Ruiz, che ha ben figurato a Roma.

Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra

(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur

Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo

Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo

Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet

(22) Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov

Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini

Ethan Quinn vs Francisco Comesana

Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi

(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff

Jaime Faria vs Denis Shapovalov

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe

(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic

Daniel Merida vs (5) Ben Shelton

(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier

Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga

Luca Van assche vs Patrick Kypson

Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima

(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo

Marin Cilic vs Moise Kouame

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak

Thomas Faurel vs (16) Valentin Vacherot

(10) Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino

Yibing Wu vs Marcos Giron

Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang

Cristian Garin vs (18) Learner Tien

(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp

Hugo Gaston vs Gael Monfils

Alexei Popyrin vs Zachary Svajda

Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev

(8) Alex De minaurvs Toby SamuelAlexander Blockxvs Coleman WongMariano Navonevs Jenson BrooksbyTitouan Droguetvs (26) Jakub Mensik

(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges

Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan

Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli

Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev

(15) Casper Ruud vs Roman Safiullin

Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann

Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert

Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul

(28) Joao Fonseca vs Luka Pavlovic

Michael Zheng vs Dino Prizmic

Hugo Dellien vs Valentin Royer

Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic

(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy

Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen

James Duckworth vs Gabriel Diallo

Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar

(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur

Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka

(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea

Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti

Federico Cina vs Reilly Opelka

Stan Wawrinka vs (17) Arthur Fils

(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino

Quentin Halys vs Mattia Bellucci

Tomas Machac vs Zizou Bergs

Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev