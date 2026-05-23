Roland Garros, niente pioggia e caldo record nella prima settimana: si parte con 33 gradi a Parigi

Il Roland Garros 2026 si prepara a cominciare in condizioni molto diverse rispetto alla tradizione. Lo Slam parigino, infatti, è spesso segnato da giornate complicate dal maltempo, con pioggia, interruzioni e programmi da riorganizzare. Questa volta, almeno per la prima settimana, lo scenario sembra completamente opposto.

A Parigi non è prevista pioggia nei primi giorni del torneo e il dato più rilevante riguarda le temperature, destinate a raggiungere livelli molto alti per il periodo. La giornata inaugurale di domenica 24 maggio dovrebbe essere soleggiata, con una massima attorno ai 33 gradi. Anche lunedì e martedì resteranno molto caldi, con valori vicini ai 32 gradi.

In pratica, quelli che dovrebbero essere i giorni più “freschi” della prima parte del torneo saranno comunque giornate pienamente estive. Una situazione che potrà incidere non poco sulle condizioni di gioco: terra più secca, palla più veloce, scambi più duri dal punto di vista fisico e maggiore attenzione alla gestione delle energie.

Da mercoledì le temperature resteranno comunque elevate: previste massime di 34 gradi mercoledì, 34 giovedì e valori intorno ai 32 gradi venerdì. Anche il fine settimana dovrebbe restare stabile, con alternanza di sole e nuvole e massime attorno ai 30 gradi.

Per i giocatori sarà quindi fondamentale adattarsi subito. Il caldo può rendere più pesanti le partite al meglio dei cinque set nel tabellone maschile e aumentare il peso della preparazione fisica, soprattutto nei primi turni, quando il programma è fitto e le giornate possono diventare lunghe.

Il pubblico, invece, potrà godersi un avvio di Roland Garros senza il consueto timore delle interruzioni per pioggia. Ma l’altra faccia della medaglia sarà il caldo intenso: Parigi si prepara a una prima settimana rovente, in campo e fuori.





Francesco Paolo Villarico