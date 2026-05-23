Presentato il torneo internazionale Città di Caltanissetta, 2° trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo. Wild card d’eccezione all’ex top 100 ATP Jozef Kovalik

È stata presentata ufficialmente, venerdì 21 maggio, nell’incantevole terrazza principale del TC Villa Amedeo la nuova edizione del Torneo Internazionale di Tennis ITF “Città di Caltanissetta”, secondo trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo. L’evento, che vedrà sfidarsi sul rosso nisseno alcuni tra i migliori talenti del panorama tennistico mondiale, si attesta sempre più come un appuntamento centrale nel calendario sportivo della Regione.

La grande novità di quest’anno, che certifica il salto di qualità organizzativo e il prestigio crescente della manifestazione, è il raddoppio del montepremi complessivo, che passa dai 15.000 dollari dello scorso anno ai 30.000 dollari attuali. Un upgrade straordinario, di non facile realizzazione, che consentirà di elevare ulteriormente il livello tecnico del tabellone, attirando atleti di ranking internazionale superiore e appassionati da tutta l’isola e oltre.

Presentazione gioviale con gli interventi di Claudio Miccichè (Presidente del TC Villa Amedeo), Salvatore Saporito (Presidente BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, main sponsor della manifestazione), Giorgio Giordano (presidente regione Sicilia Fitp) ed Ivano Aquilina (direttore del torneo).

A nobilitare ulteriormente il valore tecnico del torneo è l’annuncio della prima grande stella che calcherà i campi di Caltanissetta. Il comitato organizzatore ha infatti ufficializzato l’assegnazione di una wild card per il tabellone principale a Jozef Kovalik. Il tennista slovacco, atleta di grandissima esperienza internazionale con un passato da numero 80 del mondo nel ranking ATP e protagonista nei tabelloni dei Major (vanta un terzo turno al Roland Garros), rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per la manifestazione. La sua presenza garantirà match di altissimo livello e una preziosa opportunità di confronto per i giovani tennisti in gara.

Tra il numeroso pubblico che ha gremito l’incantevole cornice del TC Villa Amedeo, da segnalare una folta rappresentanza di istituzioni civili e militari: il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, il questore Marco Giambra, il Procuratore della Corte di Appello Fabio D’Anna, il comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Mucci, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Cantale.

Da segnalare inoltre la presenza del deputato regionale Salvatore Scudera, degli assessori del comune di Caltanissetta Guido Delpopolo e Pierluigi Olivo, e del presidente del consiglio comunale ed assessore al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti.

“Il raddoppio del montepremi e la presenza di un profilo internazionale come Jozef Kovalik non sono traguardi casuali, ma il coronamento di un progetto sportivo e sociale che crede fortemente nelle potenzialità di Caltanissetta,” – ha dichiarato il presidente Miccichè. “Passare da 15mila a 30mila dollari in una sola edizione e riuscire a portare sul nostro palcoscenico atleti di questo calibro dimostra la solidità della macchina organizzativa, la fiducia degli sponsor e la volontà condivisa di fare dello sport un volano di promozione turistica ed economica per il nostro territorio.”

L’incremento del montepremi posiziona il torneo in una fascia di rilievo nel circuito ITF World Tennis Tour, offrendo ai giovani tennisti in ascesa una vetrina fondamentale per conquistare punti preziosi per il ranking mondiale. Ingresso gratuito.