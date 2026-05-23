Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 23 Maggio 2026
23/05/2026 08:43 1 commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Klagenfurt (Austria), terra battuta – Finale
11:00 Sultanov K. – Pieri S.

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Litija (Slovenia), terra battuta – Semifinali
10:30 Artnak B. – Bosio G. -:-

12:00 Sesko Z. – La Vela G.

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 19 (Tunisia), cemento – Semifinali
11:00 Tabacco F. – Tepmahc N.

ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Grado (Italia), terra battuta – Semifinali
15:30 Gennaro C. – Rocchetti S.

17:30 Trevisan F. – Gandolfi F.

ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Kosice (Slovacchia), terra battuta – Finale
14:00 Grant T. C. – Werner C.

gia’ con la solafinale Tyra in top 200 e quali wimbledon 😎