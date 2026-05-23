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Il controcorrente: Prize money, la battaglia dei giocatori: più soldi per tutti o più potere per i big?

23/05/2026 09:53 16 commenti
Il controcorrente: Prize money, la battaglia dei giocatori: più soldi per tutti o più potere per i big?
Il controcorrente: Prize money, la battaglia dei giocatori: più soldi per tutti o più potere per i big?

La protesta dei giocatori contro i tornei del Grande Slam è ormai diventata uno dei temi politici più caldi del tennis mondiale. Alla vigilia del Roland Garros, diversi big hanno scelto di limitare gli impegni con i media a circa 15 minuti, una cifra simbolica: secondo la posizione dei giocatori, gli Slam redistribuiscono ai tennisti circa il 15% dei ricavi, mentre la richiesta è di avvicinarsi al 22%, livello indicato come riferimento rispetto ai grandi tornei ATP e WTA 1000.

La questione non riguarda soltanto i campioni. Anzi, il punto più forte della battaglia è proprio questo: i top player sostengono di voler ottenere un sistema più equo anche per chi sta più in basso in classifica, per chi gioca qualificazioni, Challenger, ITF, per chi deve pagare viaggi, coach, fisioterapisti e preparazione senza avere contratti milionari alle spalle. Aryna Sabalenka ha spiegato che la protesta non è “per lei”, ma per i giocatori più bassi in classifica e per chi fatica a vivere dentro il circuito professionistico.

Il paradosso, però, è evidente: a guidare la battaglia sono proprio i tennisti che guadagnano di più. Sinner, Alcaraz, Gauff, Djokovic, Sabalenka, Swiatek e Medvedev sono atleti globali, non solo sportivi. Il loro valore non nasce più soltanto dai montepremi, ma dalla capacità di vendere immagine, stile, racchette, scarpe, orologi, auto, bevande, viaggi, lusso e tecnologia. Gli Slam danno loro visibilità planetaria; i brand trasformano quella visibilità in milioni.

Il Roland Garros 2026, per esempio, ha annunciato un montepremi complessivo di 61,723 milioni di euro, in crescita del 9,53% rispetto al 2025, con un aumento anche per le qualificazioni del 12,9%. Ma i giocatori contestano il rapporto tra questa crescita e l’aumento dei ricavi complessivi del torneo: secondo la posizione del gruppo, la quota destinata ai tennisti resterebbe ancora troppo bassa rispetto al valore che gli atleti generano.

Qui nasce il nodo politico. Se l’aumento del prize money finisce soprattutto nelle tasche dei campioni, la battaglia rischia di sembrare una rivendicazione dei più ricchi. Se invece porta più soldi nei primi turni, nelle qualificazioni, nei programmi di welfare, nelle pensioni, nella maternità, negli aiuti agli infortunati e nei livelli più bassi del circuito, allora può diventare una riforma vera. La richiesta dei giocatori include infatti non solo più montepremi, ma anche contributi per pensione, salute, maternità e una rappresentanza più forte nelle decisioni degli Slam.
Va anche detto che qualcosa si sta muovendo. L’ATP ha rivendicato una crescita record dei compensi: nel 2025 88 giocatori hanno superato il milione di dollari di guadagni “on court”, mentre per il 2026 il prize money del circuito Challenger è previsto a 32,4 milioni di dollari, in crescita del 167% dal 2022. Il programma Baseline, inoltre, punta a garantire soglie minime di reddito ai giocatori entro la top 250.

Ma la distanza fra vertice e base resta enorme. Secondo Forbes, i dieci tennisti più pagati del 2025 hanno generato complessivamente circa 285 milioni di dollari in dodici mesi, sommando prize money, sponsor, esibizioni e attività commerciali. Carlos Alcaraz è stato indicato a 48,3 milioni di dollari, Jannik Sinner a 47,3, Coco Gauff a 37,2, Novak Djokovic a 29,6 e Aryna Sabalenka a 27,4.

Le sponsorizzazioni dei big del tennis

Le sponsorizzazioni dei big del tennis

Ed è proprio qui che la discussione si fa scomoda. I big hanno la possibilità di monetizzare ogni aspetto della loro immagine: abbigliamento, racchette, scarpe, orologi, auto, viaggi, food, beverage, campagne social, spot televisivi e collaborazioni luxury. In campo ci sono regole su loghi e patch, ma fuori dal campo il margine commerciale è enorme. Un giocatore di seconda fascia, invece, spesso non ha neppure un vero contratto tecnico importante: vive quasi solo di prize money, e quando perde al primo turno o non supera le qualificazioni, il bilancio stagionale può diventare fragile.

La battaglia sui prize money, quindi, è giusta se viene letta come una battaglia di sistema. Il tennis ha bisogno dei suoi campioni, ma ha anche bisogno di profondità: senza i giocatori dal numero 100 al 300 del mondo, senza qualificazioni competitive, senza Challenger forti, il circuito diventa più povero. Gli Slam sono il palcoscenico massimo e generano ricavi enormi; i giocatori chiedono di partecipare di più a quella ricchezza.

La domanda finale è semplice: più soldi per chi? Se la risposta sarà “più soldi soprattutto ai campioni”, la protesta rischierà di perdere forza morale. Se invece la risposta sarà “più soldi, più tutele e più rappresentanza per tutto il circuito”, allora la battaglia dei big potrà diventare davvero la battaglia di tutti.
I big non vivono solo di prize money. Per molti di loro, la quota più importante arriva dagli sponsor e dalle attività fuori dal campo. È proprio per questo che la rivendicazione sugli Slam sarà credibile soprattutto se produrrà benefici concreti per qualificazioni, primi turni, Challenger, welfare e giocatori fuori dalla fascia dei super ricchi.



Federico Di Miele

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

magilla 23-05-2026 13:25

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Lukas
L’operatore socio sanitario può mai ambire allo stipendio di un chirurgo?

AMBIRE possono, eccome!
MERITARE… probabilmente NO!
Nel caso resterebbe inspiegabile la ragione per cui il Presidente della Repubblica venga retribuito almeno 20 volte rispetto al Sindaco di un paese da 8000 abitanti
Naturalmente sui media/social (ho letto anche varie testate straniere) si stanno sfogando gli invidiosi, i falliti e gli sfigati (secondo loro solo SFORTUNATI) che non guadagnano in 20 anni di lavoro (ovviamente non qualificato) quanto un top-10 (ATP o WTA) guadagna in un mese…
…è pure ripartita la caccia all’EVASORE contro Sinner, che pure (versando circa la metà dei compensi milionari di IBI e Finals) è classificato tra i maggiori contribuenti italiani (tra le Persone Fisiche).
Tutti i BIG intervistati (a partire da Djokovic che pure non è firmatario delle richieste ma si è dichiarato palese fiancheggiatore) hanno richiamato il problema economico dei giocatori over-100 e non la personale necessità di fare il pieno al proprio yacht o alla propria supercar…
…ma “chissenefrega” se il #200 non avanza neanche 1000€ per le spese personali?
Non fa notizia, mentre gli “sportivi” sono sconvolti dalla collana di oltre 1 milione di euro regalata da Mbappè alla fidanzata.
Qui qualche “intelligentone” ha scritto che se non si riesce ad entrare nei top-100/200 bisogna cercarsi un lavoro, ma il tennis mondiale non può funzionare con solo 100-200 giocatori, lo capisci?
Non è giusto che i migliori (intendo i top-1000) giocatori al mondo guadagnino così poco rispetto ad altri sport…
…appunto Nole ha denunciato: “Il calciatore #250 al mondo è MILIONARIO mentre il tennista #250 al mondo non riesce a pagarsi l’albergo e spesso neppure la cena”.
Proprio in queste pagine si è raccontato di tennisti che hanno campato grazie alla carità (offerti letto e cibo) di sportivi privati, mentre i dirigenti organizzatori hanno stipendi milionari, anche solo per gestire 1 Slam in tutto l’anno!
Provate a fare funzionare il cervello, almeno per chi ha un QI sufficiente per distinguere il toro dalla mucca!!

anche perche’ prima di diventare top player uno deve sopravvivere anche quando è fuori dai top 100 e 200….e non tutti sono fenomeni che esplodono prima dei 20 anni.se invece volete solo dei fenomeni seguite le play station….

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andrewthefirst 23-05-2026 13:20

Salario minimo garantito…è l’unica soluzione

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Lui (Guest) 23-05-2026 12:58

Presumo che tutto ciò sia fatto che aiutare chi è dietro in classifica, e non per aggiungere anche milione di euro ai Paperoni che stanno al top; si espongono i big perché il loro potere contrattuale è decisamente superiore

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Lui (Guest) 23-05-2026 12:58

Presumo che tutto ciò sia fatto che aiutare chi è dietro in classifica, e non per aggiungere anche milione di euro ai Paperoni che stanno al top; si espongono i big perché il loro potere contrattuale è decisamente superiore

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JannikUberAlles 23-05-2026 12:34

Scritto da Lukas
L’operatore socio sanitario può mai ambire allo stipendio di un chirurgo?

AMBIRE possono, eccome!

MERITARE… probabilmente NO!

Nel caso resterebbe inspiegabile la ragione per cui il Presidente della Repubblica venga retribuito almeno 20 volte rispetto al Sindaco di un paese da 8000 abitanti 😉

Naturalmente sui media/social (ho letto anche varie testate straniere) si stanno sfogando gli invidiosi, i falliti e gli sfigati (secondo loro solo SFORTUNATI) che non guadagnano in 20 anni di lavoro (ovviamente non qualificato) quanto un top-10 (ATP o WTA) guadagna in un mese…

…è pure ripartita la caccia all’EVASORE contro Sinner, che pure (versando circa la metà dei compensi milionari di IBI e Finals) è classificato tra i maggiori contribuenti italiani (tra le Persone Fisiche).

Tutti i BIG intervistati (a partire da Djokovic che pure non è firmatario delle richieste ma si è dichiarato palese fiancheggiatore) hanno richiamato il problema economico dei giocatori over-100 e non la personale necessità di fare il pieno al proprio yacht o alla propria supercar…

…ma “chissenefrega” se il #200 non avanza neanche 1000€ per le spese personali?

Non fa notizia, mentre gli “sportivi” sono sconvolti dalla collana di oltre 1 milione di euro regalata da Mbappè alla fidanzata.

Qui qualche “intelligentone” ha scritto che se non si riesce ad entrare nei top-100/200 bisogna cercarsi un lavoro, ma il tennis mondiale non può funzionare con solo 100-200 giocatori, lo capisci?

Non è giusto che i migliori (intendo i top-1000) giocatori al mondo guadagnino così poco rispetto ad altri sport…

…appunto Nole ha denunciato: “Il calciatore #250 al mondo è MILIONARIO mentre il tennista #250 al mondo non riesce a pagarsi l’albergo e spesso neppure la cena”.

Proprio in queste pagine si è raccontato di tennisti che hanno campato grazie alla carità (offerti letto e cibo) di sportivi privati, mentre i dirigenti organizzatori hanno stipendi milionari, anche solo per gestire 1 Slam in tutto l’anno!

Provate a fare funzionare il cervello, almeno per chi ha un QI sufficiente per distinguere il toro dalla mucca!!

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+1: Silvy__89
-1: Taxi Driver
Betafasan 23-05-2026 12:20

Speriamo che tutti i professionisti vengano aiutati economicamente e praticamente nel circuito!

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+1: JannikUberAlles, Silvy__89
Betafasan 23-05-2026 12:18

Dovreste ringraziare i top 20 che di impegnano per aveve più diritti e soldi! Loro certamente hanno molta forza contrattuale rispetto a un tennista top 200 !

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+1: JannikUberAlles, Silvy__89, magilla
magilla 23-05-2026 12:16

Scritto da Lukas
L’operatore socio sanitario può mai ambire allo stipendio di un chirurgo?

forse il paragone era giusto farlo con l’infermiere…..e il chirurgo ha molto bisogno degli infermieri….poi ovvio che il chirurgo abbia uno stipendio piu alto

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+1: brunodalla
Lukas (Guest) 23-05-2026 11:53

L’operatore socio sanitario può mai ambire allo stipendio di un chirurgo?

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+1: Taxi Driver
magilla 23-05-2026 11:53

pPERO LA RISPOSTA SAREBBE SEMPLICE:

assodato che rispetto agli altri slam quello francese ha aumentato meno il Prize money in proporzione agli introiti (grazie soprattutto ai big)…..che il RG intanto facesse una proposta per favorire quelli piu’ indietro nel ranking e vediamo la reazione dei “rivoluzionari”.Io sono fiducioso sui loro buoni propositi ….poi comunque deve esistere anche una meritocrazia….

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+1: Taxi Driver, il capitano
Aquila. (Guest) 23-05-2026 11:29

Scritto da Di Passaggio
Io non credo che i big stiano “manifestando” per un 5% in più del loro prime money, proprio per le ragioni elencate nell’articolo: sono quisquilie a fronte dell’indotto.
Sicuramente le buone intenzioni verso i tennisti dal 20 al 200 ci sono. Ma vogliamo affrontare soprattutto la problematica dei tennisti dal 250 al 400 del ranking, che si possono tranquillamente classificare professionisti, ma che non riescono a comprarsi nemmeno l’etto di mortadella?
A questi dovrebbe pensare il circuito internazionale, perché vediamo che le singole federazioni nazionali non ce la fanno.
Oppure si deve dire chiaramente che sotto i CH non c’è professionismo. Tesi difficile da sostenere, visto l’impegno di tutti questi ragazzi per mantenersi competitivi.

Speriamo che sia cosi, io ero nella fascia ultima che ai elencato, ho smesso principalmente perchè facevo fatica a rientrare nelle spese è chiaro che la voce grossa la devono fare i big, mi è difficile pensare però che il 7% che chiedono di più come montepremi vada distribuito esclusivamente ai giocatori meno fortunati

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+1: Taxi Driver, il capitano
Greg (Guest) 23-05-2026 10:46

mi piacerebbe avere i soldini loro

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+1: Taxi Driver
Franckk (Guest) 23-05-2026 10:22

Spero di sbagliarmi ma i campioni vorranno sicuramente la propria fetta e di solito è sempre quella più abbondante; se aumento i premi del 10% un primo turno passa da 100k a un aumento di 10k, il vincitore da 5M percepirebbe ben 500k in più, una differenza enorme!
Non parliamo poi delle qualificazioni o dei challenger…

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-1: omerjno, JannikUberAlles
Taxi Driver 23-05-2026 10:20

“Giga Yacht”= Yacht da più di 100 metri di lunghezza…
Un pieno varia tra i 300.000 e i 600.000 dollari…

Effettivamente bisogna pur riconoscere le ingenti spese di questi super milionari però

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-1: omerjno, JannikUberAlles
Kenobi 23-05-2026 10:16

Per me si guarda il dito e non la Luna.
Il problema non è la redistribuzione ma la grandezza della Torta da dividere.
La percentuale è bassa perché i costi gestionali sono alti su una torta piccola.
Quindi l’obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare gli introiti e ridurre le spese.

Welfare, pensioni, etc… si parla di sport non di lavoro.
Se a 30 anni non si sono raggiunti i risultati sperati si va a cercare un lavoro vero, l’esperienza tennis darà sicuramente dei vantaggi.
Ma mentre si fa sport si dovrebbe continuare a studiare quindi dovrebbe essere la propria federazione o attraverso accordi ATP-ITF con le università a permettere agevolazioni allo studio nazionale ed internazionale.

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-1: JannikUberAlles
Di Passaggio 23-05-2026 10:15

Io non credo che i big stiano “manifestando” per un 5% in più del loro prime money, proprio per le ragioni elencate nell’articolo: sono quisquilie a fronte dell’indotto.
Sicuramente le buone intenzioni verso i tennisti dal 20 al 200 ci sono. Ma vogliamo affrontare soprattutto la problematica dei tennisti dal 250 al 400 del ranking, che si possono tranquillamente classificare professionisti, ma che non riescono a comprarsi nemmeno l’etto di mortadella?
A questi dovrebbe pensare il circuito internazionale, perché vediamo che le singole federazioni nazionali non ce la fanno.
Oppure si deve dire chiaramente che sotto i CH non c’è professionismo. Tesi difficile da sostenere, visto l’impegno di tutti questi ragazzi per mantenersi competitivi.

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+1: JannikUberAlles, il capitano