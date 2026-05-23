Il controcorrente: Prize money, la battaglia dei giocatori: più soldi per tutti o più potere per i big?

La protesta dei giocatori contro i tornei del Grande Slam è ormai diventata uno dei temi politici più caldi del tennis mondiale. Alla vigilia del Roland Garros, diversi big hanno scelto di limitare gli impegni con i media a circa 15 minuti, una cifra simbolica: secondo la posizione dei giocatori, gli Slam redistribuiscono ai tennisti circa il 15% dei ricavi, mentre la richiesta è di avvicinarsi al 22%, livello indicato come riferimento rispetto ai grandi tornei ATP e WTA 1000.

La questione non riguarda soltanto i campioni. Anzi, il punto più forte della battaglia è proprio questo: i top player sostengono di voler ottenere un sistema più equo anche per chi sta più in basso in classifica, per chi gioca qualificazioni, Challenger, ITF, per chi deve pagare viaggi, coach, fisioterapisti e preparazione senza avere contratti milionari alle spalle. Aryna Sabalenka ha spiegato che la protesta non è “per lei”, ma per i giocatori più bassi in classifica e per chi fatica a vivere dentro il circuito professionistico.

Il paradosso, però, è evidente: a guidare la battaglia sono proprio i tennisti che guadagnano di più. Sinner, Alcaraz, Gauff, Djokovic, Sabalenka, Swiatek e Medvedev sono atleti globali, non solo sportivi. Il loro valore non nasce più soltanto dai montepremi, ma dalla capacità di vendere immagine, stile, racchette, scarpe, orologi, auto, bevande, viaggi, lusso e tecnologia. Gli Slam danno loro visibilità planetaria; i brand trasformano quella visibilità in milioni.

Il Roland Garros 2026, per esempio, ha annunciato un montepremi complessivo di 61,723 milioni di euro, in crescita del 9,53% rispetto al 2025, con un aumento anche per le qualificazioni del 12,9%. Ma i giocatori contestano il rapporto tra questa crescita e l’aumento dei ricavi complessivi del torneo: secondo la posizione del gruppo, la quota destinata ai tennisti resterebbe ancora troppo bassa rispetto al valore che gli atleti generano.

Qui nasce il nodo politico. Se l’aumento del prize money finisce soprattutto nelle tasche dei campioni, la battaglia rischia di sembrare una rivendicazione dei più ricchi. Se invece porta più soldi nei primi turni, nelle qualificazioni, nei programmi di welfare, nelle pensioni, nella maternità, negli aiuti agli infortunati e nei livelli più bassi del circuito, allora può diventare una riforma vera. La richiesta dei giocatori include infatti non solo più montepremi, ma anche contributi per pensione, salute, maternità e una rappresentanza più forte nelle decisioni degli Slam.

Va anche detto che qualcosa si sta muovendo. L’ATP ha rivendicato una crescita record dei compensi: nel 2025 88 giocatori hanno superato il milione di dollari di guadagni “on court”, mentre per il 2026 il prize money del circuito Challenger è previsto a 32,4 milioni di dollari, in crescita del 167% dal 2022. Il programma Baseline, inoltre, punta a garantire soglie minime di reddito ai giocatori entro la top 250.

Ma la distanza fra vertice e base resta enorme. Secondo Forbes, i dieci tennisti più pagati del 2025 hanno generato complessivamente circa 285 milioni di dollari in dodici mesi, sommando prize money, sponsor, esibizioni e attività commerciali. Carlos Alcaraz è stato indicato a 48,3 milioni di dollari, Jannik Sinner a 47,3, Coco Gauff a 37,2, Novak Djokovic a 29,6 e Aryna Sabalenka a 27,4.

Le sponsorizzazioni dei big del tennis

Ed è proprio qui che la discussione si fa scomoda. I big hanno la possibilità di monetizzare ogni aspetto della loro immagine: abbigliamento, racchette, scarpe, orologi, auto, viaggi, food, beverage, campagne social, spot televisivi e collaborazioni luxury. In campo ci sono regole su loghi e patch, ma fuori dal campo il margine commerciale è enorme. Un giocatore di seconda fascia, invece, spesso non ha neppure un vero contratto tecnico importante: vive quasi solo di prize money, e quando perde al primo turno o non supera le qualificazioni, il bilancio stagionale può diventare fragile.

La battaglia sui prize money, quindi, è giusta se viene letta come una battaglia di sistema. Il tennis ha bisogno dei suoi campioni, ma ha anche bisogno di profondità: senza i giocatori dal numero 100 al 300 del mondo, senza qualificazioni competitive, senza Challenger forti, il circuito diventa più povero. Gli Slam sono il palcoscenico massimo e generano ricavi enormi; i giocatori chiedono di partecipare di più a quella ricchezza.

La domanda finale è semplice: più soldi per chi? Se la risposta sarà “più soldi soprattutto ai campioni”, la protesta rischierà di perdere forza morale. Se invece la risposta sarà “più soldi, più tutele e più rappresentanza per tutto il circuito”, allora la battaglia dei big potrà diventare davvero la battaglia di tutti.

I big non vivono solo di prize money. Per molti di loro, la quota più importante arriva dagli sponsor e dalle attività fuori dal campo. È proprio per questo che la rivendicazione sugli Slam sarà credibile soprattutto se produrrà benefici concreti per qualificazioni, primi turni, Challenger, welfare e giocatori fuori dalla fascia dei super ricchi.





Federico Di Miele