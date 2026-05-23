Roland Garros: Il Tabellone Principale del doppio maschile e femminile. Jasmine Paolini non giocherà il doppio. Bolelli-Vavassori testa di serie n.5
Roland Garros – Tabellone Principale – doppio maschile
(1) Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Marcos Giron / Marton Fucsovics
Luca Van assche / Corentin Moutet vs Bart Stevens / Vasil Kirkov
Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Alexander Shevchenko / Alexander Bublik
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata vs (14) Lucas Miedler / Alexander Erler
(10) Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Filip Pieczonka / Vit Kopriva
Mac Kiger / Ignacio Buse vs Hendrik Jebens / Ray Ho
Mariano Navone / Juan Manuel Cerundolo vs Alejandro Tabilo / Miguel Reyes-varela
Luca Sanchez / Arthur Reymond vs (8) Joe Salisbury / Francisco Cabral
(3) Lloyd Glasspool / Julian Cash vs Marc Polmans / Romain Arneodo
Botic Van de zandschulp / Tallon Griekspoor vs Patrik Rikl / Adam Pavlasek
Raphael Collignon / Zizou Bergs vs Sem Verbeek / Sander Gille
Neil Oberleitner / Petr Nouza vs (13) Albano Olivetti / Theo Arribage
(11) Fabien Reboul / Sadio Doumbia vs Matej Vocel / Tomas Machac
Marcus Willis / Jakub Paul vs Camilo Ugo carabelli / Tomas Martin Etcheverry
Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo vs Michael Venus / Yuki Bhambri
Jaume Munar / Pablo Carreno busta vs (5) Andrea Vavassori / Simone Bolelli
(7) Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs Valentin Vacherot / Arthur Rinderknech
Alexandre Muller / Terence Atmane vs John Peers / Robert Galloway
Kyrian Jacquet / Arthur Gea vs David Pel / Sander Arends
Fabrice Martin / Adrian Mannarino vs (12) Nikola Mektic / Austin Krajicek
(15) Jj Tracy / Robert Cash vs Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
Thanasi Kokkinakis / Miomir Kecmanovic vs Hugo Gaston / Titouan Droguet
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys vs Gregoire Jacq / Benjamin Bonzi
Andres Molteni / Marcelo Melo vs (4) Neal Skupski / Christian Harrison
(6) Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez vs Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
Robin Haase / Constantin Frantzen vs Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
Mark Wallner / Jakob Schnaitter vs (9) Manuel Guinard / Guido Andreozzi
(16) Rafael Matos / Orlando Luz vs Evan King / Andre Goransson
Patrik Trhac / Diego Hidalgo vs John-Patrick Smith / Fernando Romboli
Valentin Royer / Clement Chidekh vs Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
Zhizhen Zhang / Nuno Borges vs (2) Henry Patten / Harri Heliovaara
Roland Garros – Tabellone Principale – doppio femminile
(1) Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Antonia Ruzic / Petra Marcinko
Iva Jovic / Emiliana Arango vs Talia Gibson / Kimberly Birrell
Anna Siskova / Kamilla Rakhimova vs Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian vs (16) Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
(10) Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova vs Alice Rame / Tiphanie Lemaitre
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
Alexandra Panova / Harriet Dart vs Solana Sierra / Ingrid Martins
Andreja Klepac / Magali Kempen vs (8) Fanny Stollar / Asia Muhammad
(4) Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
Qianhui Tang / Elena Pridankina vs Tereza Valentova / Linda Noskova
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva vs Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova vs (15) Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
(11) Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Clara Tauson / Ann Li
Diane Parry / Fiona Ferro vs Anna Kalinskaya / Sorana Cirstea
Victoria Mboko / Alexandra Eala vs Diana Shnaider / Leylah Fernandez
Renata Zarazua / Katarzyna Piter vs (6) Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
(5) Erin Routliffe / Jelena Ostapenko vs Eleejah Inisan / Ksenia Efremova
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
Venus Williams / Hailey Baptiste vs Giuliana Olmos / Miyu Kato
Chloé Paquet / Clara Burel vs (12) Caty Mcnally / Storm Hunter
(13) Kristina Mladenovic / Hanyu Guo vs Peyton Stearns / Eva Lys
Camila Osorio / Daria Kasatkina vs Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
Panna Udvardy / Oleksandra Oliynykova vs Magdalena Frech / Anna Bondar
Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk vs (3) Shuai Zhang / Elise Mertens
(7) Demi Schuurs / Ellen Perez vs Yulia Putintseva / Katie Boulter
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin vs Lilli Tagger / Sara Errani
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi vs Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia vs (9) Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok
(14) Yifan Xu / Xinyu Jiang vs Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
Carole Monnet / Estelle Cascino vs Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
Hanne Vandewinkel / Maya Joint vs Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
Miriam Skoch / Jesika Maleckova vs (2) Aleksandra Krunic / Anna Danilina
TAG: Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Roland Garros, Roland Garros 2026, Simone Bolelli
Situazione critica per le due campionesse uscenti. Rinunciare alla difesa di un titolo non è mai facile.
Tagger seguita dalla Schiavone, giusto?
Ormai poteva anche rimanerci, il meglio del tennis ormai per lei è passato
io temo che ormai sia rottura… di certo con Errani coach pochi risultati, ma in doppio andavano ancora benino
Ottima scelta di Sarita, che di tennis ne capisce parecchio…
…Lilli ha gran fisico (alta 185) e pure un buon servizio!
Con le indicazioni tattiche della “zia” (oltretutto l’austriaca parla perfettamente l’italiano) la campionessa del torneo junior potrebbe fare faville pure in doppio 😉
Non sono parente né tanto meno amico. Non ho MAI scommesso su una partita di tennis. Ho praticato il tennis a lungo e sì, guardo spesso i match di doppio (anche se non ci sono più i fratelli Bryan tanto amati da un altro commentatore!). I motivi li ho già raccontati.
Per questo primo turno ti consiglio Cash-Glasspool vs Arneodo-Polmans se vuoi ammirare quattro ottimi doppisti (e magari cambiare idea); anche Molteni-Melo vs Skupski-Harrison offre 4 ottimi doppisti ma Molteni e Melo mi sembrano in crisi. Potresti seguire Arevalo-Pavic vs Vacherot-Rindernecht per vedere invece qualcosa di diverso.
Miracolo! Finalmente Jasmine si chiama fuori dal doppio. Fa benissimo
io, poi ci sarebbero anche McEnroe, Navratilova, le sorelle Williams… insomma bazzecole per voi .. che parlate a vanvera
sorteggio tosto per Vava e Bole. A parte il primo turno, se tutto va come deve, al secondo avrebbero Venus e Bhambri che hanno appena perso la finale di Ginevra e al turno successivo troverebbero Reboul e Doumbia con cui hanno appena perso.
Vedo che, comunque, Sara Errani è in coppia con Lilli Tagger, una giovane che sicuramente avrà occasione d’imparare da una delle più grandi giocatrici della passata generazione…come più volte auspicato, Jasmine si sta concentrando sul singolare, spero che questa scelta possa dare i suoi frutti…
Si, soprattutto fra chi ne capisce di tennis….
E qua fa contenti/e più di qualcuno/a, Jasmine.
E andiamo Jas!!
Finalmene libera dal doppio x ultra40enni
Boh, auguro il meglio a Jasmine, ma Sara, quando ha capito che non poteva più essere competitiva in singolare, si è dedicata soprattutto al doppio.. non vorrei sia un segnale di separazione fra Jasmine e Sara, sarebbe davvero un peccato perché in doppio sono una delle coppie più forti del mondo
Ma davvero a parte i parenti-amici-scommettitori esiste qualche tifoso del doppio? Domanda senza una risposta mi sa.