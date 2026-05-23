Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: Il Tabellone Principale del doppio maschile e femminile. Jasmine Paolini non giocherà il doppio. Bolelli-Vavassori testa di serie n.5

23/05/2026 14:46 15 commenti
SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto FITP
SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto FITP

FRA Roland Garros – Tabellone Principale – doppio maschile
(1) Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Marcos Giron USA / Marton Fucsovics HUN
Luca Van assche FRA / Corentin Moutet FRA vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA
Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Alexander Shevchenko KAZ / Alexander Bublik KAZ
Ryan Seggerman USA / Rinky Hijikata AUS vs (14) Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

(10) Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Filip Pieczonka POL / Vit Kopriva CZE
Mac Kiger USA / Ignacio Buse PER vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE
Mariano Navone ARG / Juan Manuel Cerundolo ARG vs Alejandro Tabilo CHI / Miguel Reyes-varela MEX
Luca Sanchez FRA / Arthur Reymond FRA vs (8) Joe Salisbury GBR / Francisco Cabral POR

(3) Lloyd Glasspool GBR / Julian Cash GBR vs Marc Polmans AUS / Romain Arneodo MON
Botic Van de zandschulp NED / Tallon Griekspoor NED vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE
Raphael Collignon BEL / Zizou Bergs BEL vs Sem Verbeek NED / Sander Gille BEL
Neil Oberleitner AUT / Petr Nouza CZE vs (13) Albano Olivetti FRA / Theo Arribage FRA

(11) Fabien Reboul FRA / Sadio Doumbia FRA vs Matej Vocel CZE / Tomas Machac CZE
Marcus Willis GBR / Jakub Paul SUI vs Camilo Ugo carabelli ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG
Mariano Kestelboim ARG / Francisco Cerundolo ARG vs Michael Venus NZL / Yuki Bhambri IND
Jaume Munar ESP / Pablo Carreno busta ESP vs (5) Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

(7) Mate Pavic CRO / Marcelo Arevalo ESA vs Valentin Vacherot MON / Arthur Rinderknech FRA
Alexandre Muller FRA / Terence Atmane FRA vs John Peers AUS / Robert Galloway USA
Kyrian Jacquet FRA / Arthur Gea FRA vs David Pel NED / Sander Arends NED
Fabrice Martin FRA / Adrian Mannarino FRA vs (12) Nikola Mektic CRO / Austin Krajicek USA

(15) Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Giovanni Mpetshi perricard FRA / Moise Kouame FRA
Thanasi Kokkinakis AUS / Miomir Kecmanovic SRB vs Hugo Gaston FRA / Titouan Droguet FRA
Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Gregoire Jacq FRA / Benjamin Bonzi FRA
Andres Molteni ARG / Marcelo Melo BRA vs (4) Neal Skupski GBR / Christian Harrison USA

(6) Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Aleksandr Nedovyesov KAZ / Andrey Golubev KAZ
Santiago Gonzalez MEX / Maximo Gonzalez ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG / Roman Andres Burruchaga ARG
Robin Haase NED / Constantin Frantzen GER vs Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND
Mark Wallner GER / Jakob Schnaitter GER vs (9) Manuel Guinard FRA / Guido Andreozzi ARG

(16) Rafael Matos BRA / Orlando Luz BRA vs Evan King USA / Andre Goransson SWE
Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU vs John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA
Valentin Royer FRA / Clement Chidekh FRA vs Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA
Zhizhen Zhang CHN / Nuno Borges POR vs (2) Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

FRA Roland Garros – Tabellone Principale – doppio femminile
(1) Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Antonia Ruzic CRO / Petra Marcinko CRO
Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL vs Talia Gibson AUS / Kimberly Birrell AUS
Anna Siskova CZE / Kamilla Rakhimova UZB vs Makoto Ninomiya JPN / Nadiia Kichenok UKR
Anastasia Potapova AUT / Jaqueline Cristian ROU vs (16) Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN

(10) Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Alice Rame FRA / Tiphanie Lemaitre FRA
Yuliia Starodubtseva UKR / Magda Linette POL vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA / Elsa Jacquemot FRA
Alexandra Panova --- / Harriet Dart GBR vs Solana Sierra ARG / Ingrid Martins BRA
Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL vs (8) Fanny Stollar HUN / Asia Muhammad USA

(4) Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Maia Lumsden GBR / Isabelle Haverlag NED
Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina --- vs Tereza Valentova CZE / Linda Noskova CZE
Iryna Shymanovich --- / Mariia Kozyreva --- vs Irina Khromacheva --- / Anastasia Detiuc CZE
Hao-Ching Chan TPE / Ekaterina Alexandrova --- vs (15) Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR

(11) Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Clara Tauson DEN / Ann Li USA
Diane Parry FRA / Fiona Ferro FRA vs Anna Kalinskaya --- / Sorana Cirstea ROU
Victoria Mboko CAN / Alexandra Eala PHI vs Diana Shnaider --- / Leylah Fernandez CAN
Renata Zarazua MEX / Katarzyna Piter POL vs (6) Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP

(5) Erin Routliffe NZL / Jelena Ostapenko LAT vs Eleejah Inisan FRA / Ksenia Efremova FRA
En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Elisabetta Cocciaretto ITA / Jessica Bouzas maneiro ESP
Venus Williams USA / Hailey Baptiste USA vs Giuliana Olmos MEX / Miyu Kato JPN
Chloé Paquet FRA / Clara Burel FRA vs (12) Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS

(13) Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN vs Peyton Stearns USA / Eva Lys GER
Camila Osorio COL / Daria Kasatkina AUS vs Xinyu Wang CHN / Su-Wei Hsieh TPE
Panna Udvardy HUN / Oleksandra Oliynykova UKR vs Magdalena Frech POL / Anna Bondar HUN
Elena-Gabriela Ruse ROU / Marta Kostyuk UKR vs (3) Shuai Zhang CHN / Elise Mertens BEL

(7) Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Yulia Putintseva KAZ / Katie Boulter GBR
Ashlyn Krueger USA / Sofia Kenin USA vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA
Janice Tjen INA / Aldila Sutjiadi INA vs Sara Sorribes tormo ESP / Marie Bouzkova CZE
Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA vs (9) Desirae Krawczyk USA / Lyudmyla Kichenok UKR

(14) Yifan Xu CHN / Xinyu Jiang CHN vs Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR
Carole Monnet FRA / Estelle Cascino FRA vs Zeynep Sonmez TUR / Tatjana Maria GER
Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Jessika Ponchet FRA / Leolia Jeanjean FRA
Miriam Skoch CZE / Jesika Maleckova CZE vs (2) Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

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Di Passaggio 23-05-2026 17:26

Situazione critica per le due campionesse uscenti. Rinunciare alla difesa di un titolo non è mai facile.

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Sangalletto (Guest) 23-05-2026 16:45

Tagger seguita dalla Schiavone, giusto?

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+1: giovanna
Aquila. 23-05-2026 16:36

Scritto da Silvy__89
Miracolo! Finalmente Jasmine si chiama fuori dal doppio. Fa benissimo

Ormai poteva anche rimanerci, il meglio del tennis ormai per lei è passato

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NonSoloSinner (Guest) 23-05-2026 16:09

Scritto da walden
Vedo che, comunque, Sara Errani è in coppia con Lilli Tagger, una giovane che sicuramente avrà occasione d’imparare da una delle più grandi giocatrici della passata generazione…come più volte auspicato, Jasmine si sta concentrando sul singolare, spero che questa scelta possa dare i suoi frutti…

io temo che ormai sia rottura… di certo con Errani coach pochi risultati, ma in doppio andavano ancora benino

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-1: Taxi Driver
JannikUberAlles 23-05-2026 16:02

Scritto da walden
Vedo che, comunque, Sara Errani è in coppia con Lilli Tagger, una giovane che sicuramente avrà occasione d’imparare da una delle più grandi giocatrici della passata generazione…come più volte auspicato, Jasmine si sta concentrando sul singolare, spero che questa scelta possa dare i suoi frutti…

Ottima scelta di Sarita, che di tennis ne capisce parecchio…

…Lilli ha gran fisico (alta 185) e pure un buon servizio!

Con le indicazioni tattiche della “zia” (oltretutto l’austriaca parla perfettamente l’italiano) la campionessa del torneo junior potrebbe fare faville pure in doppio 😉

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-1: Taxi Driver
Luciano65 (Guest) 23-05-2026 15:56

Scritto da murbi
Ma davvero a parte i parenti-amici-scommettitori esiste qualche tifoso del doppio? Domanda senza una risposta mi sa.

Non sono parente né tanto meno amico. Non ho MAI scommesso su una partita di tennis. Ho praticato il tennis a lungo e sì, guardo spesso i match di doppio (anche se non ci sono più i fratelli Bryan tanto amati da un altro commentatore!). I motivi li ho già raccontati.
Per questo primo turno ti consiglio Cash-Glasspool vs Arneodo-Polmans se vuoi ammirare quattro ottimi doppisti (e magari cambiare idea); anche Molteni-Melo vs Skupski-Harrison offre 4 ottimi doppisti ma Molteni e Melo mi sembrano in crisi. Potresti seguire Arevalo-Pavic vs Vacherot-Rindernecht per vedere invece qualcosa di diverso.

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+1: walden
Silvy__89 23-05-2026 15:53

Miracolo! Finalmente Jasmine si chiama fuori dal doppio. Fa benissimo

 9
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+1: giovanna, Taxi Driver
NonSoloSinner (Guest) 23-05-2026 15:51

Scritto da murbi
Ma davvero a parte i parenti-amici-scommettitori esiste qualche tifoso del doppio? Domanda senza una risposta mi sa.

io, poi ci sarebbero anche McEnroe, Navratilova, le sorelle Williams… insomma bazzecole per voi .. che parlate a vanvera

 8
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Luciano65 (Guest) 23-05-2026 15:46

sorteggio tosto per Vava e Bole. A parte il primo turno, se tutto va come deve, al secondo avrebbero Venus e Bhambri che hanno appena perso la finale di Ginevra e al turno successivo troverebbero Reboul e Doumbia con cui hanno appena perso.

 7
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walden 23-05-2026 15:42

Vedo che, comunque, Sara Errani è in coppia con Lilli Tagger, una giovane che sicuramente avrà occasione d’imparare da una delle più grandi giocatrici della passata generazione…come più volte auspicato, Jasmine si sta concentrando sul singolare, spero che questa scelta possa dare i suoi frutti…

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-1: Taxi Driver
walden 23-05-2026 15:37

Scritto da murbi
Ma davvero a parte i parenti-amici-scommettitori esiste qualche tifoso del doppio? Domanda senza una risposta mi sa.

Si, soprattutto fra chi ne capisce di tennis….

 5
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+1: Detuqueridapresencia
piper 23-05-2026 15:16

E qua fa contenti/e più di qualcuno/a, Jasmine.

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+1: Marco M., Taxi Driver
Taxi Driver 23-05-2026 15:10

E andiamo Jas!!
Finalmene libera dal doppio x ultra40enni

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-1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 23-05-2026 15:00

Boh, auguro il meglio a Jasmine, ma Sara, quando ha capito che non poteva più essere competitiva in singolare, si è dedicata soprattutto al doppio.. non vorrei sia un segnale di separazione fra Jasmine e Sara, sarebbe davvero un peccato perché in doppio sono una delle coppie più forti del mondo

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murbi (Guest) 23-05-2026 14:58

Ma davvero a parte i parenti-amici-scommettitori esiste qualche tifoso del doppio? Domanda senza una risposta mi sa.

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-1: Detuqueridapresencia