Infortuni e momento angolare: fisica e tecnica di gioco spiegano i problemi al polso (e non solo)

Dopo Il Roland Garros, Carlos Alcaraz salterà l’intera stagione sull’erba e non parteciperà nemmeno a Wimbledon a causa dell’infortunio al polso. Gli infortuni ai polsi sono frequenti. Oltre allo spagnolo hanno avuto infortuni più o meno gravi: Thiem, Nishikori, Del Potro, Nadal, Djokovic, Kyrgios, Brooksby.

Il polso è l’articolazione più debole del braccio e la più vicina la punto di impatto. I ripetuti stress da collisione sono deleteri, specialmente con una tecnica esplosiva in velocità: perché il braccio racchetta ha sì un’alta energia cinetica, ma in una collisione è il “momentum” quello che conta e il momento è dato dalla massa per la velocità. Molti infortuni infatti sono dovuti al sovraccarico funzionale e a stress ripetuti.

Il momento di un tennista è dato dalla velocità del suo braccio racchetta per il peso dello stesso (braccio più racchetta). Nello specifico si tratta di momento angolare, perché c’è sempre un punto di rotazione che sia polso, il gomito o spalla. Quindi peso (considerando anche il peso specifico dell’arto) e lunghezza del braccio sono variabili fondamentali.

Se si vuole aumentare il proprio momento si può allungare il braccio che collide (es. ruotando punto spalla invece che sul gomito o sul polso), aumentare il peso del braccio racchetta o aumentare la velocità di esecuzione. Tutte queste tre soluzioni aumentando il momento di inerzia del braccio racchetta in collisione.

Il problema dell’aumentare la velocità è che in dinamica gioco è difficile mantenere costante questa variabile perché non sempre si è in condizione di oscillare (swing) alla massima velocità. Non di rado si è in allungo, in ritardo, fuori posizione; queste condizioni frequenti nel gioco impediscono di eseguire la tecnica in modo pulito: costringono ad abbassare la velocità o a ruotare sull’avambraccio o sul polso (spesso quando si è in ritardo) riducendo di fatto il momento del braccio racchetta. Il tennista è così esposto ad aumento del numero di collisioni “imperfette” a danno delle articolazioni.

Il vantaggio di una massa maggiore propria (o di un arto più lungo) è che permette una maggiore “ottimizzazione” delle collisioni anche a velocità più basse o in condizioni di allungo ed equilibrio precario, perché la massa di mano braccio ed avambraccio contribuisce a tenere alto il momento anche a velocità ridotte.

L’esplosività del gioco Alcaraz, bellissima da vedere, è anche una necessità del tennista, data la sua struttura fisica, con la quale tiene alto il momento, ma che lo espone in numerose condizioni di gioco ad impatti che gravano sulle articolazioni.

Fabrizio Brascugli