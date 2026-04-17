Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Cobolli e Musetti (LIVE)

17/04/2026 11:09 12 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  17 Aprile 2026
14°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
21°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti
☀  Giornata ideale
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Hamad Medjedovic SRB vs Nuno Borges POR

ATP Barcelona
Hamad Medjedovic
15
7
3
Nuno Borges
0
6
0
Mostra dettagli

Tomas Machac CZE vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare





Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Barcelona
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
15
5
4
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
30
7
3
Mostra dettagli

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP / Oriol Roca Batalla ESP vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  17 Aprile 2026
5°C
Soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Buono, più nubi dal pomeriggio
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
10:00
10°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti
⛅  Più nubi nel pomeriggio
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Vit Kopriva CZE

ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
15
6
5
Vit Kopriva
30
3
1
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Alex Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

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12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Harlan (Guest) 17-04-2026 12:21

Forza Cobbbbbbb
Vendetta per tutti gli azzurri eliminati dal Kopriva 😀

 12
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JannikUberAlles 17-04-2026 12:15

Quanta fatica (inutile) per Cobolli che serve male (circa 50% di prime, pure non ben piazzate) e sparacchia senza senso su qualche risposta, oltre a sprecare varie occasioni.

Credo che ci sia molto (troppo!) spreco di energie e di colpi nel suo gioco, mentre le forze dovrebbero essere conservate per le fasi finali di ogni torneo.

Sulla battuta (da “aggiustare” per la terra) c’è molto da lavorare!

Bella la sua tipica grinta 😉

 11
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Pier no guest 17-04-2026 12:06

A Monaco va in onda a pranzo una “Battuta di caccia alla pallina” con partecipanti un americano che spela le palline come pochi ed un brasiliano che le fa scoppiare.
Non mi stupirei se il campo avesse aloni gialli a fine match.

 10
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Spider 99 (Guest) 17-04-2026 11:53

Bel match Muso – Fils. poteva essere la finale, Jodar permettendo.

 9
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JannikUberAlles 17-04-2026 10:57

Non si parla dello “scandalo-privacy” scoppiato a Monaco dopo la rivelazione del codice di sblocco (ripreso da una telecamera) del telefono di Zverev?

Ma tutto questo “piccolo-caso” non è mai stato fatto quando è stata “rubata” l’immagine della chiamata di Sinner ad Anna (Kalinskaya) rivelando la loro relazione, al momento nascosta, e poi, più recentemente, la foto di Laila sullo schermo dello smartphone di Jannik, non ricordo se in Australia o in USA.

Forse perché Sinner non ha “tuonato” contro i media?

Invece Zverev, che è una “celebrity” solo in patria, si è inc..avolato (con doppia Z) parecchio e…

…ecco che la Mauresmo (direttrice del torneo al Roland Garros) ha voluto garantire la “privacy” dei giocatori, escludendo immagini “invasive”.

Così i poveri fan resteranno con il dubbio se sotto i pantaloncini da “ciclista” (indossati da molti giocatori, Sinner compreso) i loro idoli usino le mutande oppure no!?!

Ahahahah 😀

 8
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Tony_65 (Guest) 17-04-2026 10:39

Non discuto sulle capacità “balistiche” di Fils e sulle sue potenzialità, resto però dell’idea che egli abbia dei limiti caratteriali e mentali che lo limitino per poter arrivare a competere con i più forti. Se Musetti giocherà come sa fare ed avrà la pazienza necessaria per cogliere i momenti ed i punti giusti non mi sorprenderei se oggi il francese spaccasse qualche racchetta…

 7
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JannikUberAlles 17-04-2026 09:53

@ givaldo barbosa (#4594271)

FAA ha dei movimenti più sinuosi e fluidi, mentre Fils è un Tyson prestato alla racchetta…

…molto rigido di schiena, tanto che quando ho saputo dei suoi problemi scheletrici non sono neppure rimasto sorpreso.

Per la testa il francese mi sembra una specie di Tiafoe, facile all’esaltazione ma pure alla depressione o quantomeno alla confusione.

Muso non deve dargli ritmo e servigli delle palle “sporche” in modo che i “montanti” dell’energumeno finiscano fuori.

Insomma oggi conta molto la mente!

Vale anche per Cobolli che deve stare calmo e concentrato, attenendosi strettamente al piano tattico (spero che suo padre abbia parlato con quello di Darderi).

Forza A Z Z U R R I !!!!

 6
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+1: guido Guest, Marco M.
givaldo barbosa (Guest) 17-04-2026 09:16

Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.

 5
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Giuliano da Viareggio (Guest) 17-04-2026 08:52

Bell’articolo (volutamente non l’ho chiamato col termine classico: post)

 4
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BetAce 17-04-2026 08:33

Nel match precedente avevo scritto che se Flavio avesse giocato con un po’ di accortenza e “cervello”-inteso come tattica- in più rispetto al match con Dedura non avrebbe avuto alcun problema a battere Zizou Bergs che, su questa superficie, per stile di gioco, è ancora troppo acerbo.
Oggi il livello, soprattutto per propensione alla superficie, si alza un filino contro lo storico ammazza-italiani Kopriva che dalle stats sembra stia giocando bene ma si è salvato due volte al terzo set in questo torneo e potrebbe essere un po’ a corto di energie in un eventuale bagarre.
Vincere per dare continuità e regalarsi la semifinale con Zverev(a patto che Cerundolo- e non sarebbe la prima volta al teutonico con cui negli H2H siamo lì- non faccia lo scherzetto) non è un imperativo ma quasi.

Musetti, invece, si ritrova uno dei miei preferiti, monsieur Fils.
Non sarà semplice per me sostenere uno dei due quest’oggi ma è sicuramente un bel test per entrambi per capire a che punto sono al rientro da due infortuni entrambi(Fils in realtà l’infortunio l’ha già superato ma è il primo torneo che affronta dopo una pausa presa per evitare ricadute, Lorenzo invece è il primo torneo dopo l’eliminazione al 1T a Montecarlo). Bella sfida anche su un piano tattico: le variazioni di Lorenzo saranno sufficienti ad arginare la spinta continua di Arthur? Vedremo.

Un occhio va anche ai due “baby” Fonseca e Jodar che “in teoria” partono coi favori del pronostico ma arrivati a questo punto le partite si giocano sui dettagli e su pochi punti: per il brasiliano, Shelton sarà un ostacolo di spessore, anche se su terra, in virtù delle sue rapide combinazioni mancine(parliamo pur sempre di un top-10); per l’iberico, invece, Norrie dovrebbe essere un avversario “agevole” avendolo battuto già ad Acapulco sulla superficie del britannico ma Cam sa rendere le partite molto sporche, e da questo punto di vista non abbiamo ancora visto Rafa- fa un certo effetto scriverlo- come se la cava.

 3
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+1: MarcoP, walden, Marco M.
Harlan (Guest) 17-04-2026 08:18

Anzi un ceko e uno slovakko

 2
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Harlan (Guest) 17-04-2026 08:17

Due ceki di seconda linea ai quarti…

 1
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