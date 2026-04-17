ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Cobolli e Musetti (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
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ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 17 Aprile 2026
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⛅
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14°C
Parzialmente soleggiato · Picco 22°C
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|CIELO
|Molto buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
|
09:00
⛅
14°
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10:00
⛅
16°
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11:00
⛅
18°
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12:00
☀
20°
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13:00
☀
21°
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14:00
☀
22°
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15:00
☀
22°
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16:00
☀
22°
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17:00
☀
22°
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18:00
☀
21°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
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Quarti
☀ Giornata ideale
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Hamad Medjedovic vs Nuno Borges
ATP Barcelona
Hamad Medjedovic
15
7
3
Nuno Borges•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
2-0 → 3-0
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
H. Medjedovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
H. Medjedovic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
N. Borges
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Borges
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Tomas Machac vs Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fils vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Cameron Norrie vs Rafael Jodar
Il match deve ancora iniziare
Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Barcelona
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
15
5
4
Maximo Gonzalez / Andres Molteni•
30
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Pavlasek / Rikl
2-2 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
2-1 → 2-2
A. Pavlasek / Rikl
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / Rikl
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
A. Pavlasek / Rikl
5-5 → 5-6
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
A. Pavlasek / Rikl
4-4 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
3-2 → 3-3
A. Pavlasek / Rikl
2-2 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Pavlasek / Rikl
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Il match deve ancora iniziare
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Romain Arneodo / Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla vs Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
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ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 17 Aprile 2026
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☀
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5°C
Soleggiato · Picco 20°C
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|CIELO
|Buono, più nubi dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
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09:00
☀
7°
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10:00
☀
10°
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11:00
☀
14°
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12:00
⛅
16°
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13:00
⛅
18°
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14:00
☁
19°
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15:00
☁
20°
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16:00
☁
19°
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17:00
☁
19°
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18:00
☁
18°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
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Quarti
⛅ Più nubi nel pomeriggio
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Flavio Cobolli vs Vit Kopriva
ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
15
6
5
Vit Kopriva•
30
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
V. Kopriva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
F. Cobolli
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alexander Zverev vs Francisco Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Joao Fonseca vs Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
Denis Shapovalov vs Alex Molcan
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Il match deve ancora iniziare
Forza Cobbbbbbb
Vendetta per tutti gli azzurri eliminati dal Kopriva 😀
Quanta fatica (inutile) per Cobolli che serve male (circa 50% di prime, pure non ben piazzate) e sparacchia senza senso su qualche risposta, oltre a sprecare varie occasioni.
Credo che ci sia molto (troppo!) spreco di energie e di colpi nel suo gioco, mentre le forze dovrebbero essere conservate per le fasi finali di ogni torneo.
Sulla battuta (da “aggiustare” per la terra) c’è molto da lavorare!
Bella la sua tipica grinta 😉
A Monaco va in onda a pranzo una “Battuta di caccia alla pallina” con partecipanti un americano che spela le palline come pochi ed un brasiliano che le fa scoppiare.
Non mi stupirei se il campo avesse aloni gialli a fine match.
Bel match Muso – Fils. poteva essere la finale, Jodar permettendo.
Non si parla dello “scandalo-privacy” scoppiato a Monaco dopo la rivelazione del codice di sblocco (ripreso da una telecamera) del telefono di Zverev?
Ma tutto questo “piccolo-caso” non è mai stato fatto quando è stata “rubata” l’immagine della chiamata di Sinner ad Anna (Kalinskaya) rivelando la loro relazione, al momento nascosta, e poi, più recentemente, la foto di Laila sullo schermo dello smartphone di Jannik, non ricordo se in Australia o in USA.
Forse perché Sinner non ha “tuonato” contro i media?
Invece Zverev, che è una “celebrity” solo in patria, si è inc..avolato (con doppia Z) parecchio e…
…ecco che la Mauresmo (direttrice del torneo al Roland Garros) ha voluto garantire la “privacy” dei giocatori, escludendo immagini “invasive”.
Così i poveri fan resteranno con il dubbio se sotto i pantaloncini da “ciclista” (indossati da molti giocatori, Sinner compreso) i loro idoli usino le mutande oppure no!?!
Ahahahah 😀
Non discuto sulle capacità “balistiche” di Fils e sulle sue potenzialità, resto però dell’idea che egli abbia dei limiti caratteriali e mentali che lo limitino per poter arrivare a competere con i più forti. Se Musetti giocherà come sa fare ed avrà la pazienza necessaria per cogliere i momenti ed i punti giusti non mi sorprenderei se oggi il francese spaccasse qualche racchetta…
@ givaldo barbosa (#4594271)
FAA ha dei movimenti più sinuosi e fluidi, mentre Fils è un Tyson prestato alla racchetta…
…molto rigido di schiena, tanto che quando ho saputo dei suoi problemi scheletrici non sono neppure rimasto sorpreso.
Per la testa il francese mi sembra una specie di Tiafoe, facile all’esaltazione ma pure alla depressione o quantomeno alla confusione.
Muso non deve dargli ritmo e servigli delle palle “sporche” in modo che i “montanti” dell’energumeno finiscano fuori.
Insomma oggi conta molto la mente!
Vale anche per Cobolli che deve stare calmo e concentrato, attenendosi strettamente al piano tattico (spero che suo padre abbia parlato con quello di Darderi).
Forza A Z Z U R R I !!!!
Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.
Bell’articolo (volutamente non l’ho chiamato col termine classico: post)
Nel match precedente avevo scritto che se Flavio avesse giocato con un po’ di accortenza e “cervello”-inteso come tattica- in più rispetto al match con Dedura non avrebbe avuto alcun problema a battere Zizou Bergs che, su questa superficie, per stile di gioco, è ancora troppo acerbo.
Oggi il livello, soprattutto per propensione alla superficie, si alza un filino contro lo storico ammazza-italiani Kopriva che dalle stats sembra stia giocando bene ma si è salvato due volte al terzo set in questo torneo e potrebbe essere un po’ a corto di energie in un eventuale bagarre.
Vincere per dare continuità e regalarsi la semifinale con Zverev(a patto che Cerundolo- e non sarebbe la prima volta al teutonico con cui negli H2H siamo lì- non faccia lo scherzetto) non è un imperativo ma quasi.
Musetti, invece, si ritrova uno dei miei preferiti, monsieur Fils.
Non sarà semplice per me sostenere uno dei due quest’oggi ma è sicuramente un bel test per entrambi per capire a che punto sono al rientro da due infortuni entrambi(Fils in realtà l’infortunio l’ha già superato ma è il primo torneo che affronta dopo una pausa presa per evitare ricadute, Lorenzo invece è il primo torneo dopo l’eliminazione al 1T a Montecarlo). Bella sfida anche su un piano tattico: le variazioni di Lorenzo saranno sufficienti ad arginare la spinta continua di Arthur? Vedremo.
Un occhio va anche ai due “baby” Fonseca e Jodar che “in teoria” partono coi favori del pronostico ma arrivati a questo punto le partite si giocano sui dettagli e su pochi punti: per il brasiliano, Shelton sarà un ostacolo di spessore, anche se su terra, in virtù delle sue rapide combinazioni mancine(parliamo pur sempre di un top-10); per l’iberico, invece, Norrie dovrebbe essere un avversario “agevole” avendolo battuto già ad Acapulco sulla superficie del britannico ma Cam sa rendere le partite molto sporche, e da questo punto di vista non abbiamo ancora visto Rafa- fa un certo effetto scriverlo- come se la cava.
Anzi un ceko e uno slovakko
Due ceki di seconda linea ai quarti…