Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Aprile 2026

14/04/2026 08:26 10 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

GER ATP 500 Munich – terra
R32 Cobolli ITA – Dedura GER 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Seggerman USA/Shelton USA – Darderi ITA/Gonzalez MEX 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Zhang CHN – Darderi ITA Inizio 11:00

ATP Munich
Zhizhen Zhang
0
0
Luciano Darderi [6]
0
0
Mostra dettagli





ESP ATP 500 Barcelona – terra
R32 Landaluce ESP – Musetti ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Martinez ESP – Sonego ITA Inizio 11:00

ATP Barcelona
Pedro Martinez
0
0
Lorenzo Sonego
0
0
Mostra dettagli





CHN CH 50 Wuning – hard
R32 Binda ITA – Gray GBR Inizio 04:00

ATP Wuning
Alastair Gray
4
2
Alexander Binda
6
6
Vincitore: Binda
Mostra dettagli





POR CH 125 Oeiras – terra
R32 Forejtek CZE – Bellucci ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare





POR WTA Oeiras 125 – terra
1T Brancaccio ITA/Gorgodze GEO – Allen USA/Leon MEX 4 incontro dalle 11:30

Il match deve ancora iniziare





FRA WTA 259 Rouen – terra
1T Cocciaretto ITA – Charaeva RUS ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Bagel 14-04-2026 10:10

Scritto da Federico
La giornata di oggi dirà molte cose. Lo squadrond italiano contro lo squadrone spagnolo…

La giornata di oggi dirá delle cose… sulla giornata di oggi. E basta.
Qualunque sia il risultato dei due match odierni, infatti:
1) Landaluce dovrá mangiare tanta pappa per arrivare al livello di Musetti, anche se lo battesse oggi. E non é detto che ci arriverá mai alla top ten e alle semifinali slam: all’età di Landaluce, Musetti era in top 100 da un anno e stava per entrare in top 50.
2) Fra Sonego e Martinez, il primo ha avuto una carriera nettamente superiore per tornei vinti, piazzamenti nei tornei importanti, ranking e stima di tifosi ed avversari. E pur essendo di due anni piú vecchio, ha teoricamente piú futuro.
3) ad oggi non c’é uno squadrone Spagnolo ma un fenomeno, tre giovani interessanti in rampa di lancio, di cui solo uno da tenere d’occhio come possibile vincitore di tornei importanti, Fokina e Munar che hanno raggiunto i loro rispettivi apici di carriera e altri due top 100 che hanno fatto moltissimo ma sono prossimi alla pensione. L’Italia é da un paio d’anni la squadra piú forte del mondo, da un annetto abbondante lo é per distacco. Il numero 4 italiano é davanti al numero 2 Spagnolo.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 14-04-2026 10:00

Oggi i 4 moschettieri italiani si devono dare una svegliata
Forza ragazziiii

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
libbio78 14-04-2026 10:00

Che bello rivedere sonego in campo! Forza ragazzi

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 14-04-2026 09:59

@ Federico (#4592511)

Beh Sonego praticamente non gioca dall’australian open, francamente difficile che possa vincere oggi.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 14-04-2026 09:24

Spero che il Flavio molto altalenante quest anno non perda da Dedura. Ha un tabellone ottimo per un 500.
A Barcellona Musetti puó tornare a vincere, visto che su terra Landaluce è poco incisivo, stranamente data la sua provenienza.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 14-04-2026 09:09

WTA 259 Rouen-terra. O è un messaggio cifrato o è un sentiero nell’alta Savoia

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 14-04-2026 08:56

La giornata di oggi dirà molte cose. Lo squadrond italiano contro lo squadrone spagnolo…

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 14-04-2026 08:54

A Minga (località bavarese, in dialetto bavarese) mi sa che si giocherà minga (negazione in dialetto milanese)….

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 14-04-2026 08:53

Forza Lorenzo!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 14-04-2026 08:47

Anche oggi orari non favorevoli per noi……Darderi e Sonego ore 11…..Musetti e Cobolli ore 13!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!