Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Aprile 2026

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
ATP 500 Munich – terra
R32 Cobolli – Dedura 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Seggerman /Shelton – Darderi /Gonzalez 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Zhang – Darderi Inizio 11:00
ATP Munich
Zhizhen Zhang
0
0
Luciano Darderi [6]
0
0
ATP 500 Barcelona – terra
R32 Landaluce – Musetti 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Martinez – Sonego Inizio 11:00
ATP Barcelona
Pedro Martinez
0
0
Lorenzo Sonego
0
0
CH 50 Wuning – hard
R32 Binda – Gray Inizio 04:00
ATP Wuning
Alastair Gray
4
2
Alexander Binda
6
6
Vincitore: Binda
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Binda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
A. Gray
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Gray
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Gray
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
A. Gray
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Gray
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
A. Gray
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CH 125 Oeiras – terra
R32 Forejtek – Bellucci Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Oeiras 125 – terra
1T Brancaccio /Gorgodze – Allen /Leon 4 incontro dalle 11:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 259 Rouen – terra
1T Cocciaretto – Charaeva ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
La giornata di oggi dirá delle cose… sulla giornata di oggi. E basta.
Qualunque sia il risultato dei due match odierni, infatti:
1) Landaluce dovrá mangiare tanta pappa per arrivare al livello di Musetti, anche se lo battesse oggi. E non é detto che ci arriverá mai alla top ten e alle semifinali slam: all’età di Landaluce, Musetti era in top 100 da un anno e stava per entrare in top 50.
2) Fra Sonego e Martinez, il primo ha avuto una carriera nettamente superiore per tornei vinti, piazzamenti nei tornei importanti, ranking e stima di tifosi ed avversari. E pur essendo di due anni piú vecchio, ha teoricamente piú futuro.
3) ad oggi non c’é uno squadrone Spagnolo ma un fenomeno, tre giovani interessanti in rampa di lancio, di cui solo uno da tenere d’occhio come possibile vincitore di tornei importanti, Fokina e Munar che hanno raggiunto i loro rispettivi apici di carriera e altri due top 100 che hanno fatto moltissimo ma sono prossimi alla pensione. L’Italia é da un paio d’anni la squadra piú forte del mondo, da un annetto abbondante lo é per distacco. Il numero 4 italiano é davanti al numero 2 Spagnolo.
Oggi i 4 moschettieri italiani si devono dare una svegliata
Forza ragazziiii
Che bello rivedere sonego in campo! Forza ragazzi
@ Federico (#4592511)
Beh Sonego praticamente non gioca dall’australian open, francamente difficile che possa vincere oggi.
Spero che il Flavio molto altalenante quest anno non perda da Dedura. Ha un tabellone ottimo per un 500.
A Barcellona Musetti puó tornare a vincere, visto che su terra Landaluce è poco incisivo, stranamente data la sua provenienza.
WTA 259 Rouen-terra. O è un messaggio cifrato o è un sentiero nell’alta Savoia
La giornata di oggi dirà molte cose. Lo squadrond italiano contro lo squadrone spagnolo…
A Minga (località bavarese, in dialetto bavarese) mi sa che si giocherà minga (negazione in dialetto milanese)….
Forza Lorenzo!
Anche oggi orari non favorevoli per noi……Darderi e Sonego ore 11…..Musetti e Cobolli ore 13!