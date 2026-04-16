WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

WTA 500 Stoccarda Stoccarda, Germania · 16 Aprile 2026 ☀ 8°C Prevalentemente soleggiato · Max 20°C CIELO Buono al mattino, più nubi dopo PIOGGIA Assente CAMPO Indoor Clay INDOOR CLAY Previsioni ora per ora — 16 Aprile 09:00 ☀ 10° 10:00 ☀ 12° 11:00 ⛅ 14° 12:00 ⛅ 17° 13:00 ⛅ 18° 14:00 ☁ 19° 15:00 ☁ 20° 16:00 ☁ 20° 17:00 ☁ 20° 18:00 ⛅ 19° 🎾 Programma del giorno — 16 Aprile 🎾 WTA Singles · Tabellone Principale 2° Turno · Second Round 2° Turno

Centre Court – ore 12:30

(7) Karolina Muchova vs Elise Mertens



WTA Stuttgart Karolina Muchova [7] Karolina Muchova [7] 15 1 0 Elise Mertens • Elise Mertens 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Alycia Parks vs (6) Mirra Andreeva



Il match deve ancora iniziare

(1) Elena Rybakina vs Diana Shnaider Non prima 17:00



Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova vs (2) Coco Gauff Non prima 18:30



Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez vs Zeynep Sonmez



Il match deve ancora iniziare

WTA Stuttgart Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang • Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang 0 4 Ellen Perez / Demi Schuurs [2] Ellen Perez / Demi Schuurs [2] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang 4-3 Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexandra Panova/ Zhaoxuan Yangvs (2) Ellen Perez/ (2) Demi Schuurs

(8) Ekaterina Alexandrova vs Linda Noskova



Il match deve ancora iniziare

(1) Jelena Ostapenko / (1) Shuai Zhang vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Alycia Parks / Alana Smith



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Rouen Rouen, Francia · 16 Aprile 2026 ☁ 10°C Prevalentemente nuvoloso · Max 18°C CIELO Coperto quasi tutto il giorno PIOGGIA Assente CAMPO Indoor Clay INDOOR CLAY Previsioni ora per ora — 16 Aprile 09:00 ☁ 11° 10:00 ☁ 12° 11:00 ☁ 13° 12:00 ☁ 15° 13:00 ☁ 16° 14:00 ☁ 17° 15:00 ☁ 18° 16:00 ☁ 18° 17:00 ☁ 18° 18:00 ☁ 18° 🎾 Programma del giorno — 16 Aprile 🎾 WTA Singles · Tabellone Principale 2° Turno · Second Round 2° Turno

Centre Court – ore 11:30

Dominika Salkova vs Tatjana Maria



WTA Rouen Dominika Salkova • Dominika Salkova 0 3 2 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 6 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dominika Salkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Dominika Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Hailey Baptiste vs Iryna Shymanovich



WTA Rouen Hailey Baptiste [4] Hailey Baptiste [4] 0 0 Iryna Shymanovich Iryna Shymanovich 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

(7) Elisabetta Cocciaretto vs Veronika Podrez



Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang vs (2) Sorana Cirstea Non prima 17:30



Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar vs Oleksandra Oliynykova Non prima 19:30



Il match deve ancora iniziare

WTA Rouen En-Shuo Liang / Qianhui Tang • En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0 6 4 Shuo Feng / Nika Radisic Shuo Feng / Nika Radisic 0 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 4-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Shuo Feng / Nika Radisic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Shuo Feng / Nika Radisic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Shuo Feng / Nika Radisic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Shuo Feng / Nika Radisic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Shuo Feng / Nika Radisic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Shuo Feng / Nika Radisic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Shuo Feng / Nika Radisic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

En-Shuo Liang/ Qianhui Tangvs Shuo Feng/ Nika Radisic

Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo vs (4) Jesika Maleckova / (4) Miriam Skoch Non prima 12:30



Il match deve ancora iniziare

(1) Irina Khromacheva / (1) Giuliana Olmos vs Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Oeiras Oeiras, Portogallo · 16 Aprile 2026 ⛅ 12°C Prevalentemente sereno · Max 21°C CIELO Nuvole al mattino, poi schiarite PIOGGIA Assente CAMPO Clay Outdoor CLAY OUTDOOR Previsioni ora per ora — 16 Aprile 09:00 ☁ 13° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 19° 13:00 ☁ 20° 14:00 ⛅ 21° 15:00 ⛅ 20° 16:00 ⛅ 20° 17:00 ⛅ 19° 18:00 ⛅ 18° 🎾 Programma del giorno — 16 Aprile 🎾 WTA Singles · Tabellone Principale 2° Turno · Second Round 2° Turno

Campo Central – ore 11:30

Rebeka Masarova vs (5) Simona Waltert



WTA Oeiras 125 Outdoor #1 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 30 3 4 Simona Waltert [5] • Simona Waltert [5] 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 4-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Simona Waltert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Simona Waltert 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Simona Waltert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Beatriz Haddad Maia vs Maja Chwalinska Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – ore 12:00

(8) Darja Semenistaja vs Tessa Johanna Brockmann



WTA Oeiras 125 Outdoor #1 Darja Semenistaja [8] Darja Semenistaja [8] 15 6 2 Tessa Johanna Brockmann • Tessa Johanna Brockmann 15 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tessa Johanna Brockmann 0-15 15-15 2-3 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Tessa Johanna Brockmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Tessa Johanna Brockmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tessa Johanna Brockmann 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Tessa Johanna Brockmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Tessa Johanna Brockmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tessa Johanna Brockmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Tessa Johanna Brockmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

(1) Veronika Erjavec / (1) Kristina Mladenovic vs Rutuja Bhosale / Moyuka Uchijima



Il match deve ancora iniziare

Tessa Johanna Brockmann / Mia Ristic vs (2) Francisca Jorge / (2) Matilde Jorge Non prima 14:30



Il match deve ancora iniziare

Campo 2 – ore 12:00

Whitney Osuigwe vs Sinja Kraus



WTA Oeiras 125 Outdoor #1 Whitney Osuigwe • Whitney Osuigwe 15 6 2 Sinja Kraus Sinja Kraus 30 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 2-2 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Whitney Osuigwe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Whitney Osuigwe 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Whitney Osuigwe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(3) I-Hsuan Cho / (3) Yi-Tsen Cho vs Nuria Brancaccio / Ekaterine Gorgodze



Il match deve ancora iniziare

Teodora Kostovic / Elena Pridankina vs (4) Naima Karamoko / (4) Darja Semenistaja Non prima 14:30



Il match deve ancora iniziare