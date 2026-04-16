Paire si espone: “Sinner più da Slam di Alcaraz”. Ruud prepara Madrid, Djokovic rientra – giorni caldi verso il rosso

Benoit Paire rilancia il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e si sbilancia sul futuro dei due dominatori del circuito. Intervistato da Tennis365, il francese ha spiegato di vedere l’azzurro leggermente avanti nella corsa ai grandi titoli, indicando in lui il profilo più adatto per accumulare Slam negli anni.

“Direi che Sinner vincerà più Slam di Alcaraz. Credo che sia molto solido sul cemento e un po’ più focalizzato nel vincere la partita. Vuole vincere tutto, questa è la differenza tra lui e Alcaraz. Forse mi sbaglio, non lo so, ma è quello che penso”, ha dichiarato Paire, aggiungendo poi anche il nome di Joao Fonseca come possibile candidato ad affacciarsi in futuro tra i grandissimi del circuito.

Intanto, nelle stesse ore in cui il tennis saluta Jamie Murray, arrivano anche le parole del britannico dopo l’annuncio del ritiro. In un intervento a BBC 5 Live, l’ex numero uno del mondo di doppio ha ammesso che avrebbe voluto conquistare ancora di più, senza però nascondere la soddisfazione per una carriera di altissimo livello. “Credo che arrivare al numero uno del mondo sia, fondamentalmente, il massimo in questo sport. Penso che avrei potuto ottenere di più? Sì, senza dubbio. Ma alla fine ho potuto giocare nel circuito professionistico per 20 anni. Ho affrontato praticamente tutti i migliori giocatori del mondo. I tornei più importanti, sui campi più belli. Cos’altro potrei chiedere?”, ha detto.

Sul fronte campo, Casper Ruud ha già acceso i motori in vista della stagione europea sulla terra. Il norvegese sta lavorando alla Rafa Nadal Academy di Manacor, dove sta recuperando dall’infortunio che lo aveva costretto al ritiro a Monte-Carlo. L’obiettivo è presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Mutua Madrid Open, torneo nel quale sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025. Per Ruud, da sempre uno dei giocatori più affidabili sul rosso, Madrid rappresenta uno snodo fondamentale di questa parte di stagione.

Segnali importanti arrivano anche da Novak Djokovic, tornato ad allenarsi in campo dopo quasi un mese di stop competitivo. Il serbo, che non giocava dalla sconfitta contro Jack Draper a Indian Wells, è stato visto a Marbella mentre riprende confidenza con la terra battuta. Un indizio chiaro in vista della tournée europea: la sua partecipazione al Mutua Madrid Open non è ancora stata ufficializzata, ma tutto lascia pensare che Djokovic stia preparando il rientro proprio in vista della Caja Mágica, primo grande banco di prova prima di Roland Garros.





Marco Rossi