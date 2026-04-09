Challenger Busan, Oeiras, Santa Cruz, Tallahassee, Wuning: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 15 • 13 – 19 APRILE 2026
🇰🇷 ATP CHALLENGER 125 BUSAN
HARD COURT 🇰🇷 COREA DEL SUD
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 #80
|WALTON, Adam
|🇦🇺 #85
|SHIMABUKURO, Sho
|🇯🇵 #110
|WONG, Coleman
|🇭🇰 #120
|SWEENY, Dane
|🇦🇺 #132
|BU, Yunchaokete
|🇨🇳 #150
|LAJAL, Mark
|🇪🇪 #158
|BOLT, Alex
|🇦🇺 #163
|RIEDI, Leandro
|🇨🇭 #168
|CHIDEKH, Clement
|🇫🇷 #180
|TOMIC, Bernard
|🇦🇺 #187
|HOLMGREN, August
|🇩🇰 #197
|GALARNEAU, Alexis
|🇨🇦 #209
|HSU, Yu Hsiou
|🇹🇼 #215
|SIMAKIN, Ilia
|🇷🇺 #218
|ZHOU, Yi
|🇨🇳 #221
|KUBLER, Jason
|🇦🇺 #228
|HOLT, Brandon
|🇺🇸 #230
|UCHIDA, Kaichi
|🇯🇵 #236
|NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 #245
|MCCABE, James
|🇦🇺 #246
📋 ALTERNATES
1. Cassone 🇺🇸 #256 • 2. Jung 🇹🇼 #258 PR • 3. Ivashka 🇧🇾 #269 PR • 4. Butvilas 🇱🇹 #279 • 5. Broady 🇬🇧 #282 • 6. Kotov 🇷🇺 #283 • 7. Geerts 🇧🇪 #293 • 8. Zhukayev 🇰🇿 #302 • 9. Uchiyama 🇯🇵 #308 • 10. Tokuda 🇯🇵 #310
🇵🇹 ATP CHALLENGER 125 OEIRAS
CLAY COURT 🇵🇹 PORTOGALLO
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 #69
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 #72
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|#77
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 #82
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 #83
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 #106
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 #122
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 #125
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 #127
|ROCHA, Henrique
|🇵🇹 #131
|DAMM, Martin
|🇺🇸 #133
|MERIDA, Daniel
|🇪🇸 #135
|BUDKOV KJAER, Nicolai
|🇳🇴 #137
|HARRIS, Billy
|🇬🇧 #138
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 #140
|ECHARGUI, Moez
|🇹🇳 #141
|RODESCH, Chris
|🇱🇺 #142
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 #148
|LANDALUCE, Martin
|🇪🇸 #151
|SAKAMOTO, Rei NG
|🇯🇵 #164
|SCHWAERZLER, Joel NG
|🇦🇹 #176
📋 ALTERNATES
|1. Jarry, Nicolas 🇨🇱
|#152
|2. Goffin, David 🇧🇪
|#156
|3. Faria, Jaime 🇵🇹
|#157
|4. Travaglia, Stefano 🇮🇹
|#161
|5. Sakamoto, Rei 🇯🇵
|#164
|6. Mayot, Harold 🇫🇷
|#172
|7. Barrena, Alex 🇦🇷
|#173
|8. Den Ouden, Guy 🇳🇱
|#175
|9. Schwaerzler, Joel 🇦🇹
|#176
|10. Gojo, Borna 🇭🇷
|#181
🇧🇴 ATP CHALLENGER 75 SANTA CRUZ
CLAY COURT 🇧🇴 BOLIVIA
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 #159
|CLARKE, Jay
|🇬🇧 #179
|PRADO ANGELO, Juan Carlos
|🇧🇴 #206
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 #207
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 #208
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 #213
|MIDON, Lautaro
|🇦🇷 #225
|DIAZ ACOSTA, Facundo
|🇦🇷 #226
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 #229
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 #233
|MONTEIRO, Thiago
|🇧🇷 #242
|JUSTO, Guido Ivan
|🇦🇷 #280
|VARILLAS, Juan Pablo
|🇵🇪 #290
|DELLIEN, Murkel
|🇧🇴 #298
|NAPOLITANO, Stefano 🇮🇹
|#299
|SOTO, Matias
|🇨🇱 #323
|MENA, Facundo
|🇦🇷 #329
|RONCADELLI, Franco
|🇺🇾 #332
|TORRES, Juan Bautista
|🇦🇷 #338
|LA SERNA, Juan Manuel
|🇦🇷 #341
|VILLANUEVA, Gonzalo
|🇦🇷 #366
📋 ALTERNATES
1. Bicknell 🇯🇲 #370 •
2. Martin 🇨🇦 #386 OUT • 3. Bagnis 🇦🇷 #390 • 4. Ambrogi 🇦🇷 #402 • 5. Sakamoto 🇧🇷 #423 • 6. Casanova 🇦🇷 #429 • 7. Estevez 🇦🇷 #435 • 8. Aboian 🇦🇷 #464 • 9. Cid Subervi 🇩🇴 #473 • 10. Kestelboim 🇦🇷 #487
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE
CLAY COURT 🇺🇸 USA (FLORIDA)
|DRAXL, Liam
|🇨🇦 #147
|SMITH, Colton
|🇺🇸 #162
|GOMEZ, Federico Agustin
|🇦🇷 #182
|GLINKA, Daniil
|🇪🇪 #184
|TABUR, Clement
|🇫🇷 #189
|OLIVIERI, Genaro Alberto
|🇦🇷 #192
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 #196
|BASAVAREDDY, Nishesh
|🇺🇸 #198
|REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 #211
|ANDRADE, Andres
|🇪🇨 #223
|GALAN, Daniel Elahi
|🇨🇴 #224
|NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 #227
|POPKO, Dmitry
|🇰🇿 #231
|BOYER, Tristan
|🇺🇸 #232
|MELIGENI ALVES, Felipe
|🇧🇷 #240
|BOSCARDIN DIAS, Pedro
|🇧🇷 #241
|KRUEGER, Mitchell
|🇺🇸 #254
|KICKER, Nicolas
|🇦🇷 #263
|DOSTANIC, Stefan CO #7
|🇺🇸
|KENNEDY, Jack JR #6
|🇺🇸
|BLANCH, Darwin NG
|🇺🇸 #272
📋 ALTERNATES
1. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 #269 • 2. Blanch 🇺🇸 #272 • 3. Martin 🇺🇸 #273 • 4. Purtseladze 🇬🇪 #281 • 5. Marcondes 🇧🇷 #291 • 6. Rybakov 🇺🇸 #295 • 7. Boitan 🇷🇴 #307 • 8. Ajdukovic 🇭🇷 #315 • 9. Barton 🇨🇿 #316 • 10. Dutra da Silva 🇧🇷 #321
🇨🇳 ATP CHALLENGER 50 WUNING
HARD COURT 🇨🇳 CINA
|WENDELKEN, Harry
|🇬🇧 #250
|BROOM, Charles
|🇬🇧 #257
|PENISTON, Ryan
|🇬🇧 #262
|SUN, Fajing
|🇨🇳 #264
|KUKUSHKIN, Mikhail
|🇰🇿 #285
|ELLIS, Blake PR
|🇦🇺 #295
|SMITH, Keegan
|🇺🇸 #301
|BASING, Max
|🇬🇧 #314
|JONES, Maximus
|🇹🇭 #317
|HUSSEY, Giles
|🇬🇧 #320
|FOMIN, Sergey
|🇺🇿 #334
|GRAY, Alastair
|🇬🇧 #357
|SHIN, Sanhui
|🇰🇷 #358
|MILAVSKY, Daniel
|🇺🇸 #363
|MATSUOKA, Hayato
|🇯🇵 #376
|GADAMAURI, Buvaysar
|🇧🇪 #377
|JASIKA, Omar
|🇦🇺 #383
|CHUNG, Hyeon
|🇰🇷 #404
|WEBER, Arthur
|🇫🇷 #408
|SHICK, Braden
|🇺🇸 #416
|MILIC, Ognjen
|🇷🇸 #417
📋 ALTERNATES
|1. Cui, Jie 🇨🇳
|#419
|2. Tu, Li 🇦🇺
|#428
|3. Singh, Karan 🇮🇳
|#445
|4. Fellin, Pietro 🇮🇹
|#453
|5. Moriya, Hiroki 🇯🇵
|#462
|6. Binda, Alexander 🇮🇹
|#468
|7. Bouzige, Moerani 🇦🇺
|#470
|8. Ellis, Blake 🇦🇺
|#471
|9. Boulais, Justin 🇨🇦
|#477
|10. Kumasaka, Takuya 🇯🇵
|#478
🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
NG Next Gen
JR Junior
CO College
🇰🇷 Busan CH125 (Hard) • 🇵🇹 Oeiras CH125 (Clay) • 🇧🇴 Santa Cruz CH75 (Clay)
🇺🇸 Tallahassee CH75 (Clay) • 🇨🇳 Wuning CH50 (Hard)
Week 15 • 13 – 19 Aprile 2026
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit