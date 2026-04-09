Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Busan, Oeiras, Santa Cruz, Tallahassee, Wuning: La situazione aggiornata

09/04/2026 09:23 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
🎾 ATP CHALLENGER TOUR

WEEK 15 • 13 – 19 APRILE 2026

🇰🇷 ATP CHALLENGER 125 BUSAN

HARD COURT 🇰🇷 COREA DEL SUD

DUCKWORTH, James 🇦🇺 #80
WALTON, Adam 🇦🇺 #85
SHIMABUKURO, Sho 🇯🇵 #110
WONG, Coleman 🇭🇰 #120
SWEENY, Dane 🇦🇺 #132
BU, Yunchaokete 🇨🇳 #150
LAJAL, Mark 🇪🇪 #158
BOLT, Alex 🇦🇺 #163
RIEDI, Leandro 🇨🇭 #168
CHIDEKH, Clement 🇫🇷 #180
TOMIC, Bernard 🇦🇺 #187
HOLMGREN, August 🇩🇰 #197
GALARNEAU, Alexis 🇨🇦 #209
HSU, Yu Hsiou 🇹🇼 #215
SIMAKIN, Ilia 🇷🇺 #218
ZHOU, Yi 🇨🇳 #221
KUBLER, Jason 🇦🇺 #228
HOLT, Brandon 🇺🇸 #230
UCHIDA, Kaichi 🇯🇵 #236
NOGUCHI, Rio 🇯🇵 #245
MCCABE, James 🇦🇺 #246

📋 ALTERNATES

1. Cassone 🇺🇸 #256 • 2. Jung 🇹🇼 #258 PR • 3. Ivashka 🇧🇾 #269 PR • 4. Butvilas 🇱🇹 #279 • 5. Broady 🇬🇧 #282 • 6. Kotov 🇷🇺 #283 • 7. Geerts 🇧🇪 #293 • 8. Zhukayev 🇰🇿 #302 • 9. Uchiyama 🇯🇵 #308 • 10. Tokuda 🇯🇵 #310

🇵🇹 ATP CHALLENGER 125 OEIRAS

CLAY COURT 🇵🇹 PORTOGALLO

ROYER, Valentin 🇫🇷 #69
COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 #72
BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 #77
COMESANA, Francisco 🇦🇷 #82
FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 #83
VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 #106
MOLLER, Elmer 🇩🇰 #122
MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 #125
LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 #127
ROCHA, Henrique 🇵🇹 #131
DAMM, Martin 🇺🇸 #133
MERIDA, Daniel 🇪🇸 #135
BUDKOV KJAER, Nicolai 🇳🇴 #137
HARRIS, Billy 🇬🇧 #138
TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 #140
ECHARGUI, Moez 🇹🇳 #141
RODESCH, Chris 🇱🇺 #142
PIROS, Zsombor 🇭🇺 #148
LANDALUCE, Martin 🇪🇸 #151
SAKAMOTO, Rei NG 🇯🇵 #164
SCHWAERZLER, Joel NG 🇦🇹 #176

📋 ALTERNATES

1. Jarry, Nicolas 🇨🇱 #152
2. Goffin, David 🇧🇪 #156
3. Faria, Jaime 🇵🇹 #157
4. Travaglia, Stefano 🇮🇹 #161
5. Sakamoto, Rei 🇯🇵 #164
6. Mayot, Harold 🇫🇷 #172
7. Barrena, Alex 🇦🇷 #173
8. Den Ouden, Guy 🇳🇱 #175
9. Schwaerzler, Joel 🇦🇹 #176
10. Gojo, Borna 🇭🇷 #181

🇧🇴 ATP CHALLENGER 75 SANTA CRUZ

CLAY COURT 🇧🇴 BOLIVIA

DELLIEN, Hugo 🇧🇴 #159
CLARKE, Jay 🇬🇧 #179
PRADO ANGELO, Juan Carlos 🇧🇴 #206
GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 #207
FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 #208
BUENO, Gonzalo 🇵🇪 #213
MIDON, Lautaro 🇦🇷 #225
DIAZ ACOSTA, Facundo 🇦🇷 #226
RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 #229
COLLARINI, Andrea 🇦🇷 #233
MONTEIRO, Thiago 🇧🇷 #242
JUSTO, Guido Ivan 🇦🇷 #280
VARILLAS, Juan Pablo 🇵🇪 #290
DELLIEN, Murkel 🇧🇴 #298
NAPOLITANO, Stefano 🇮🇹 #299
SOTO, Matias 🇨🇱 #323
MENA, Facundo 🇦🇷 #329
RONCADELLI, Franco 🇺🇾 #332
TORRES, Juan Bautista 🇦🇷 #338
LA SERNA, Juan Manuel 🇦🇷 #341
VILLANUEVA, Gonzalo 🇦🇷 #366

📋 ALTERNATES

1. Bicknell 🇯🇲 #370 • 2. Martin 🇨🇦 #386 OUT • 3. Bagnis 🇦🇷 #390 • 4. Ambrogi 🇦🇷 #402 • 5. Sakamoto 🇧🇷 #423 • 6. Casanova 🇦🇷 #429 • 7. Estevez 🇦🇷 #435 • 8. Aboian 🇦🇷 #464 • 9. Cid Subervi 🇩🇴 #473 • 10. Kestelboim 🇦🇷 #487

🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE

CLAY COURT 🇺🇸 USA (FLORIDA)

DRAXL, Liam 🇨🇦 #147
SMITH, Colton 🇺🇸 #162
GOMEZ, Federico Agustin 🇦🇷 #182
GLINKA, Daniil 🇪🇪 #184
TABUR, Clement 🇫🇷 #189
OLIVIERI, Genaro Alberto 🇦🇷 #192
CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 #196
BASAVAREDDY, Nishesh 🇺🇸 #198
REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 #211
ANDRADE, Andres 🇪🇨 #223
GALAN, Daniel Elahi 🇨🇴 #224
NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 #227
POPKO, Dmitry 🇰🇿 #231
BOYER, Tristan 🇺🇸 #232
MELIGENI ALVES, Felipe 🇧🇷 #240
BOSCARDIN DIAS, Pedro 🇧🇷 #241
KRUEGER, Mitchell 🇺🇸 #254
KICKER, Nicolas 🇦🇷 #263
DOSTANIC, Stefan CO #7 🇺🇸
KENNEDY, Jack JR #6 🇺🇸
BLANCH, Darwin NG 🇺🇸 #272

📋 ALTERNATES

1. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 #269 • 2. Blanch 🇺🇸 #272 • 3. Martin 🇺🇸 #273 • 4. Purtseladze 🇬🇪 #281 • 5. Marcondes 🇧🇷 #291 • 6. Rybakov 🇺🇸 #295 • 7. Boitan 🇷🇴 #307 • 8. Ajdukovic 🇭🇷 #315 • 9. Barton 🇨🇿 #316 • 10. Dutra da Silva 🇧🇷 #321

🇨🇳 ATP CHALLENGER 50 WUNING

HARD COURT 🇨🇳 CINA

WENDELKEN, Harry 🇬🇧 #250
BROOM, Charles 🇬🇧 #257
PENISTON, Ryan 🇬🇧 #262
SUN, Fajing 🇨🇳 #264
KUKUSHKIN, Mikhail 🇰🇿 #285
ELLIS, Blake PR 🇦🇺 #295
SMITH, Keegan 🇺🇸 #301
BASING, Max 🇬🇧 #314
JONES, Maximus 🇹🇭 #317
HUSSEY, Giles 🇬🇧 #320
FOMIN, Sergey 🇺🇿 #334
GRAY, Alastair 🇬🇧 #357
SHIN, Sanhui 🇰🇷 #358
MILAVSKY, Daniel 🇺🇸 #363
MATSUOKA, Hayato 🇯🇵 #376
GADAMAURI, Buvaysar 🇧🇪 #377
JASIKA, Omar 🇦🇺 #383
CHUNG, Hyeon 🇰🇷 #404
WEBER, Arthur 🇫🇷 #408
SHICK, Braden 🇺🇸 #416
MILIC, Ognjen 🇷🇸 #417

📋 ALTERNATES

1. Cui, Jie 🇨🇳 #419
2. Tu, Li 🇦🇺 #428
3. Singh, Karan 🇮🇳 #445
4. Fellin, Pietro 🇮🇹 #453
5. Moriya, Hiroki 🇯🇵 #462
6. Binda, Alexander 🇮🇹 #468
7. Bouzige, Moerani 🇦🇺 #470
8. Ellis, Blake 🇦🇺 #471
9. Boulais, Justin 🇨🇦 #477
10. Kumasaka, Takuya 🇯🇵 #478

🇮🇹 Italiani evidenziati

PR Protected Ranking
NG Next Gen
JR Junior
CO College

🇰🇷 Busan CH125 (Hard) • 🇵🇹 Oeiras CH125 (Clay) • 🇧🇴 Santa Cruz CH75 (Clay)
🇺🇸 Tallahassee CH75 (Clay) • 🇨🇳 Wuning CH50 (Hard)

Week 15 • 13 – 19 Aprile 2026

TAG: