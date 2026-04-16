Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 16 Aprile 2026

Si allinea ai quarti di finale del singolare maschile il terzo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Juan Cruz Martin Manzano ha sorpreso 6-3, 6-1 la testa di serie numero 4 Carlo Alberto Caniato e domani sfiderà Gianmarco Ferrari, mentre la wild card Lorenzo Carboni l’ha spuntata 5-7, 6-2, 7-6(7) sul qualificato tedesco Niels McDonald e ora si troverà davanti Francesco Forti.

Nel femminile, va ai quarti la numero 6 del seeding Giorgia Pedone, che ha battuto 7-6(6), 6-4 la maltese Francesca Curmi.

Sconfitte per Noemi Basiletti (6-3, 7-5 dalla croata Tara Wuerth, testa di serie numero 1) e Jessica Bertoldo (6-2, 7-5 dalla tedesca Mariella Thamm).

In programma domani gli altri sei ottavi di finale femminili.