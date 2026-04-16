Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Zverev domina Diallo e vola ai quarti: ora sfida Cerúndolo a Monaco

16/04/2026 19:13 124 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev alza il livello e lancia un messaggio chiaro al torneo di Monaco di Baviera. Il tedesco, campione in carica dell’ATP 500 bavarese, ha superato con autorità Gabriel Diallo negli ottavi di finale, imponendosi con un netto 6-1 6-2 e confermando di voler difendere fino in fondo il titolo conquistato dodici mesi fa.
Dopo un esordio più complicato del previsto, Zverev ha mostrato una versione molto più convincente del suo tennis. Contro Diallo il numero uno di casa ha preso immediatamente in mano il match, dominando gli scambi e lasciando pochissimo spazio al canadese. Il punteggio racconta bene l’andamento di una sfida quasi mai in discussione, con il tedesco capace di comandare da fondo campo, gestire i turni di battuta con sicurezza e togliere ritmo al rivale fin dai primi game.

Il successo gli spalanca le porte dei quarti di finale, dove troverà Francisco Cerúndolo in una sfida che sta assumendo sempre più i contorni di un classico nei tornei più importanti. L’argentino ha infatti raggiunto anche lui i quarti con una prestazione molto solida, travolgendo Botic van de Zandschulp con un severissimo 6-3 6-0. Un risultato che conferma l’ottimo momento del sudamericano e prepara un confronto di alto profilo contro Zverev.
Il programma del venerdì a Monaco, però, non si esaurirà con il duello tra il tedesco e Cerúndolo. Grande attesa anche per un altro match molto intrigante, quello tra Ben Shelton e Joao Fonseca, due dei nomi più elettrizzanti della nuova generazione. Una sfida che promette spettacolo e potenza, destinata a catturare l’attenzione degli appassionati.
Completano il quadro degli ottavi gli altri risultati della giornata. Alex Molčan ha piegato Daniel Altmaier per 6-4 7-6(10) al termine di una partita combattuta, mentre Denis Shapovalov ha regolato Fábián Marozsán con il punteggio di 7-6(7) 6-2, trovando così anche lui un posto nei quarti.
Monaco entra dunque nella fase decisiva con Zverev sempre più protagonista. Il tedesco ha alzato il livello proprio nel momento giusto e ora sogna di proseguire la sua corsa davanti al pubblico di casa. Ma nei quarti lo attende un test vero contro Cerúndolo, in una sfida che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni del campione uscente.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  16 Aprile 2026
13°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Sereno
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
21°
🎾  Programma del giorno — 16 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno · Second Round
2° Turno
☀  Sole pieno
🎾  ATP 2° Turno
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Daniel Rincon ESP / Oriol Roca Batalla ESP vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Barcelona
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
6
Vincitore: Rincon / Roca Batalla
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Andrey Rublev RUS (Non prima 13:30)

ATP Barcelona
Lorenzo Sonego
2
3
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 16:00)

ATP Barcelona
Corentin Moutet
3
4
Lorenzo Musetti [2]
6
6
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli

Arthur Fils FRA vs Brandon Nakashima USA (Non prima 19:30)

ATP Barcelona
Arthur Fils [9]
6
6
Brandon Nakashima
2
3
Vincitore: Fils
Mostra dettagli





Pista Andres Gimeno – ore 12:30
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR

ATP Barcelona
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
4
6
10
Francisco Cabral / Joe Salisbury
6
4
5
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
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Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA (Non prima 16:15)

ATP Barcelona
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
6
10
Robert Cash / JJ Tracy
4
7
4
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

Pierre-Hugues Herbert FRA / Andrea Vavassori ITA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO (Non prima 20:00)

ATP Barcelona
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
6
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
4
2
Vincitore: Herbert / Vavassori
Mostra dettagli
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  16 Aprile 2026
10°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Possibile alle 13:00
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
09:00
11°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
🌧
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
18°
18:00
16°
🎾  Programma del giorno — 16 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno · Second Round
2° Turno
🌧  Rischio breve pioggia
🎾  ATP 2° Turno
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Botic van de Zandschulp NED vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Munich
Botic van de Zandschulp
3
0
Francisco Cerundolo [5]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Alex Molcan SVK

ATP Munich
Daniel Altmaier
4
6
Alex Molcan
6
7
Vincitore: Molcan
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Gabriel Diallo CAN

ATP Munich
Alexander Zverev [1]
6
6
Gabriel Diallo
1
2
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Fabian Marozsan HUN

ATP Munich
Denis Shapovalov
7
6
Fabian Marozsan
6
2
Vincitore: Shapovalov
Mostra dettagli





Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza CZE / Bart Stevens NED vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Munich
Petr Nouza / Bart Stevens
6
6
7
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
10
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Mostra dettagli

Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
4
Vincitore: Luz / Matos
Mostra dettagli

Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Luciano Darderi ITA / Santiago Gonzalez MEX

ATP Munich
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
6
Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
4
1
Vincitore: Bhambri / Venus
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Munich
Marcelo Melo / Alexander Zverev
3
3
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
tinapica 16-04-2026 22:39

@ Marco M. (#4594185)

Ma allora chi tifa?
Se prende in giro Bellucci allora prende in giro tutti gli Italiani per cui afferma di fare il tifo…
Vuoi vedere che nel profondo dell’anima è Sinneroide?

 124
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tinapica 16-04-2026 22:34

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da doc
Adesso Musetti è obbligato a vincerlo questo torneo. Non ci sono più scuse.

Su questo sito è passata “sotto traccia” l’intervista di Muso al Corriere-dello-Sport, che invece ha sollevato una serie di polemiche sul web…
…il ragazzo si lamenta di uno scarso riconoscimento generale per la sua medaglia (di bronzo) alle Olimpiadi e poi per il prestigioso traguardo del #5 al mondo.
Invece tutti a ricordare il suo “palmares” striminzito e il non riuscire a vincere un titolo ormai da 4 anni…
…ci si mette pure SuperTennis che nella sua pubblicità al Challenger 175 di Cagliari lo fa apparire nella premiazione del precedente torneo perso in finale da Navone!

Veramente si lamentò di ciò?
Spero chi trascrisse le le sue parole le abbia travisate, altrimenti c’è di che farsi cascare le braccia.
Perché, passi il bronzo olimpico (una medaglia olimpica non si butta via, anche se quel che conta è l’oro), ma chissene del quinto posto in classifica???
Se pensa veramente queste cose non capisce quali siano fin qui state le sue vere imprese (in primis le semi al Rolando ed a Uuimbledon, in second’ordine la finale a Monte-Carlo e la vittoria ad Amburgo, in terz’ordine la finale al Quiin’s) e soprattutto sottovaluta il tifo benevolo che gli tributiamo: per queste imprese, non certo perché sia arrivato al quinto posto ATP!
Cominci a portare a casa trofei, come quello di Amburgo (non certo come quello di Napoli) e questa spiacevole sensazione di sentirsi Calimero gli passerà.
Con tutto il bene che gli voglio, certe cose proprio non si possono leggere e si può solo sperare siano bufale.

 123
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Marco M. 16-04-2026 22:18

Scritto da tinapica

Scritto da Pheanes

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da guido Guest

Scritto da marco

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da NICK
Sinner é un fuoriclasse, Musetti un ottimo player, se soffre il confronto c’é poco da fare. Sinner gli é superiore sotto molti profili, anche tecnici.

Sul piano strettamente tennistico basta fare un veloce e pratico confronto tra i montepremi di Muso e del Rosso: 15 milioni (circa) vs 62 abbondanti.
Ma la vera “differenza” è sul piano mediatico, perché Sinner è una “celebrity” di livello mondiale, con migliaia di video e milioni di ricerche, addirittura atteso negli aeroporti come una pop-star.
Per il grande pubblico straniero, fatto al 90% da non-giocatori e non-appassionati (come noi che conosciamo pure Landaluce o Kouamè) il nostro Musetti è una specie di Carneade, ahimè!
Ma restando in Italia: quanti spot avete visto con Jannik e quanti con Lorenzo?

Ragazzi miei, ma davvero stiamo a paragonare Sinner e Musetti?

Tutto vero ma detta così sembra che Musetti sia una mezza pippa quando in realtà è stato (fino a pochi giorni fa) n.5 al mondo. In Italia solo Panatta e Sinner (in era open) sono stati più in alto di lui.

si può (anzi si dovrebbe) parlare bene di tutti e due, ma su due piani diversi, non comparabili

Siccome han rotto le palle ‘sti sinneroidi tifosoidi che arrivano del calcio che tifano solo per Sinner e contro tutti gli altri italiani, primo ovviamente : Musetti … e io allora faccio apposta a controbilanciare e tifo tutti gli italiani tranne Sinner, ma non tifo contro Sinner, ovviamente. Tifo per tutti gli altri italiani. A partire da Musetti.
Ovviamente il nostro amatissimo n.1, colui che ha riportato il nostro tennis a livelli che non si vedevano dai tempi di Colombo, ha un occhio di riguardo. Vai Grande MATTIA BELLUCCI !

Mi puoi indicare chi tifa Sinner ed è contro Musetti. Un solo nome… uno solo.
P.S. Tifo Sinner ma in caso di scontro diretto la mia preferenza sarà per Musetti. E come me decine di altri.

Non me li segnai, ma ci sono.
Chiaro che per fortuna si contano sulle dita delle mani; forse di una sola come quella che usa Musetti per colpire di rovescio.
Curioso comunque che nel suo delirio Sbandi straveda per gli stessi due per cui stravedo io…
Mi devo preoccupare?
Ma neanche per sogno: Sbandi ed io resteremo sulle barricate ad aspettare la finale di Uuimbledon tra Bellucci e Musetti (in cui io tiferei, se non altro per questione d’appartenenza territoriale, l’Olonese)!
Ma questo invece sì: proprio per sogno…

Il logorroico non tifa Bellucci, lo ha preso in giro…

 122
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tinapica 16-04-2026 22:17

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Alex77

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Alex77

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Silvio

Scritto da Koko
Lamentarsi per il bronzo non esaltato? Per la semi non portate a finale? Per la finali perse? Musetti deve rendersi conto che il piazzamento è si importante ma non dona gloria imperitura. Il secondo o il terzo sono i primi dei perdenti! Dunque la sua solidità deve spingerla al punto da renderla vincente come quando era più giovane e con meno pensieri.

Magari punta a un po’ meno che ai posteri, almeno ad una gloria effimera ma riconosciuta. E’ solo sfigato che c’è Sinner: Berrettini lo abbiamo osannato anche e soprattutto per una non vitoria; Fognini, che ha fatto una capatina in top ten, era il salvatore della Patria. Ora Lorenzo deve dividere il palcoscenico – per fortuna! – con altri giocatori forti e di grande appeal. E non parlo di Sinner che è fuori categoria.
Per la gloria imperitura, non ci sono alternative a vincere Slam, più d’uno possibilmente.

E hai dimenticato pure la semifinale di Cecchinato, quando si parlava di 40 anni o robe del genere senza raggiungere semifinali nei tornei del Grande Slam, con l’ultima da parte di Barazzutti agli US Open, una roba del genere mi sembra.
Non diciamolo a nessuno, resti tra noi, ma Berrettini ha raggiunto le semifinali in tutte le prove dello Slam, Musetti i quarti di finale, ed è forse l’unico ad aver raggiunto tutte e tre le semifinali nei tre tornei più importanti su terra battuta, nello stesso anno.
Ma sparisce tutto : Sinner n.1, 4 tornei dello Slam vinti, 7 atp 1000 e il resto degli italiani non ha mai vinto neanche un challenger … ovvio !

Scritto da walden

Scritto da Pier no guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da doc
Adesso Musetti è obbligato a vincerlo questo torneo. Non ci sono più scuse.

Su questo sito è passata “sotto traccia” l’intervista di Muso al Corriere-dello-Sport, che invece ha sollevato una serie di polemiche sul web…
…il ragazzo si lamenta di uno scarso riconoscimento generale per la sua medaglia (di bronzo) alle Olimpiadi e poi per il prestigioso traguardo del #5 al mondo.
Invece tutti a ricordare il suo “palmares” striminzito e il non riuscire a vincere un titolo ormai da 4 anni…
…ci si mette pure SuperTennis che nella sua pubblicità al Challenger 175 di Cagliari lo fa apparire nella premiazione del precedente torneo perso in finale da Navone!

I social contano zero,sono una distorsione della realtà facendo apparire le risposte ad un’intervista,o un semplice commento, come delle dichiarazioni di guerra dal balcone di Piazza Venezia.
Lorenzo soffre questa situazione, probabilmente mitigata dall’impegno della famiglia che credo sia una benedizione per lui che, notoriamente riflessivo ma non impermeabile alle critiche essendo non troppo sicuro di sé, ne finirebbe ossessionato.
Sinner (ma altri prima) sono in cima è quella cima l’hanno acquisita;lui deve puntare a prenderla in affitto ogni tanto,strappare un 1000 o una finale slam e magari la ciliegina.
Un giocatore così va preservato e un tempo l’avremmo tutelato tutti ma siamo italiani e ci facciamo male da soli.
Spesso mi chiedo se ai tempi gli Svedesi fossero vicini a Edberg quando era dietro a Wilander (il nuovo Borg) e vedevano il talento di Stefan spesso schiacciato da Becker. Godiamoceli entrambi,uno per le vittorie e l’altro se riuscisse in un’impresa che sembra impossibile,non mi sembra sia poco patriottico in fondo.

Bisogna considerare che Lorenzo è cresciuto con la prospettiva di diventare il numero 1 italiano ed esserlo almeno al livello di Panatta. Purtroppo per lui si è visto apparire all’improvviso (di Sinner fino a 16 anni non ne parlava nessuno) questo montanaro di poche parole e molta sostanza, che Panatta ormai se lo è pure digerito. Secondo me ci ha messo degli anni a riprendersi dallo shock, ed accettare di essere, probabilmente per buona parte della carriera, se non per tutta, il numero 2.

Eh, per tutta, adesso. Sai quante volte Barazzutti è stato davanti ad Adriano Panatta nel ranking ATP ? Dici una manciata di settimane soltanto per miracolo ? Eh, si … campa cavallo che l’erba cresce …

Sempre sul pezzo, 8 masters 1000 Sinner

Monte-Carlo non è più un ATP 1000/500 ?

Buonanotte Sbandy, tu hai scritto che Sinner ha vinto 7 atp 1000, sono 8

Facciamo 7,5 e contenti tutti ( Monte-Carlo è un mezzo 1000, non è un mandatory, da i punti dei 1000, ma è un 500. Infatti gli americani non ci mettono piede, a parte eccezioni. Non è vero ? Tempo fa lo trovavate nei best stats o best 18, nei tornei fuori dagli ATP 1000. Adesso lo mettono tra gli ATP 1000 ma non è un 1000. E’ un ATP 500 con punteggio raddoppiato uguale a quello di Parigi Indoors ).

CHISSENE SE GLI STELL&STRISCE NON CI METTONO PIEDE?!?
CHISSENE DI QUANTI PUNTI DIA (1, 10, 100, 1.000…)?!?
È un torneo ENORME, con un albo d’oro che fa venire le vertigini a leggerlo: chiunque lo vince passa alla STORIA DEL TENNIS (Se non c’è già: Sinner già c’era; Fognazzo -ad esempio – ci sta proprio per aver vinto quel torneo).
Ma veramente Lei Sbandi, con i Suoi decenni di esperienza e passione trascorsi intorno al tennis, ritiene che per valutare Sinner sia più importante il fatto che il Sud Tirolese abbia vinto Sciangai piuttosto che Monte-Carlo???
Non posso né voglio crederci.

 121
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tinapica 16-04-2026 21:58

Scritto da Pheanes

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da guido Guest

Scritto da marco

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da NICK
Sinner é un fuoriclasse, Musetti un ottimo player, se soffre il confronto c’é poco da fare. Sinner gli é superiore sotto molti profili, anche tecnici.

Sul piano strettamente tennistico basta fare un veloce e pratico confronto tra i montepremi di Muso e del Rosso: 15 milioni (circa) vs 62 abbondanti.
Ma la vera “differenza” è sul piano mediatico, perché Sinner è una “celebrity” di livello mondiale, con migliaia di video e milioni di ricerche, addirittura atteso negli aeroporti come una pop-star.
Per il grande pubblico straniero, fatto al 90% da non-giocatori e non-appassionati (come noi che conosciamo pure Landaluce o Kouamè) il nostro Musetti è una specie di Carneade, ahimè!
Ma restando in Italia: quanti spot avete visto con Jannik e quanti con Lorenzo?

Ragazzi miei, ma davvero stiamo a paragonare Sinner e Musetti?

Tutto vero ma detta così sembra che Musetti sia una mezza pippa quando in realtà è stato (fino a pochi giorni fa) n.5 al mondo. In Italia solo Panatta e Sinner (in era open) sono stati più in alto di lui.

si può (anzi si dovrebbe) parlare bene di tutti e due, ma su due piani diversi, non comparabili

Siccome han rotto le palle ‘sti sinneroidi tifosoidi che arrivano del calcio che tifano solo per Sinner e contro tutti gli altri italiani, primo ovviamente : Musetti … e io allora faccio apposta a controbilanciare e tifo tutti gli italiani tranne Sinner, ma non tifo contro Sinner, ovviamente. Tifo per tutti gli altri italiani. A partire da Musetti.
Ovviamente il nostro amatissimo n.1, colui che ha riportato il nostro tennis a livelli che non si vedevano dai tempi di Colombo, ha un occhio di riguardo. Vai Grande MATTIA BELLUCCI !

Mi puoi indicare chi tifa Sinner ed è contro Musetti. Un solo nome… uno solo.
P.S. Tifo Sinner ma in caso di scontro diretto la mia preferenza sarà per Musetti. E come me decine di altri.

Non me li segnai, ma ci sono.
Chiaro che per fortuna si contano sulle dita delle mani; forse di una sola come quella che usa Musetti per colpire di rovescio.
Curioso comunque che nel suo delirio Sbandi straveda per gli stessi due per cui stravedo io…
Mi devo preoccupare?
Ma neanche per sogno: Sbandi ed io resteremo sulle barricate ad aspettare la finale di Uuimbledon tra Bellucci e Musetti (in cui io tiferei, se non altro per questione d’appartenenza territoriale, l’Olonese)!
Ma questo invece sì: proprio per sogno…

 120
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tinapica 16-04-2026 21:50

Due rovesci monomani ai QdF di due prestigiosi tornei sul rosso:
Giornata decisamente positiva.
Viva il rovescio ad una mano!

 119
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+1: Il GUEst
antoniov 16-04-2026 21:33

Non ho seguito i match odierni del torneo di Barcellona, ma solo rilevato che domani ci sarà un test più impegnativo per Lorenzo Musetti; il test Fils.

Gli auguro di giocare una grande partita, ovviamente a Lorenzo !

 118
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+1: Marco M.
Marco M. 16-04-2026 20:00

@ Pheanes (#4594130)

Giampi.
E anche altri

 117
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Pheanes (Guest) 16-04-2026 19:50

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da guido Guest

Scritto da marco

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da NICK
Sinner é un fuoriclasse, Musetti un ottimo player, se soffre il confronto c’é poco da fare. Sinner gli é superiore sotto molti profili, anche tecnici.

Sul piano strettamente tennistico basta fare un veloce e pratico confronto tra i montepremi di Muso e del Rosso: 15 milioni (circa) vs 62 abbondanti.
Ma la vera “differenza” è sul piano mediatico, perché Sinner è una “celebrity” di livello mondiale, con migliaia di video e milioni di ricerche, addirittura atteso negli aeroporti come una pop-star.
Per il grande pubblico straniero, fatto al 90% da non-giocatori e non-appassionati (come noi che conosciamo pure Landaluce o Kouamè) il nostro Musetti è una specie di Carneade, ahimè!
Ma restando in Italia: quanti spot avete visto con Jannik e quanti con Lorenzo?

Ragazzi miei, ma davvero stiamo a paragonare Sinner e Musetti?

Tutto vero ma detta così sembra che Musetti sia una mezza pippa quando in realtà è stato (fino a pochi giorni fa) n.5 al mondo. In Italia solo Panatta e Sinner (in era open) sono stati più in alto di lui.

si può (anzi si dovrebbe) parlare bene di tutti e due, ma su due piani diversi, non comparabili

Siccome han rotto le palle ‘sti sinneroidi tifosoidi che arrivano del calcio che tifano solo per Sinner e contro tutti gli altri italiani, primo ovviamente : Musetti … e io allora faccio apposta a controbilanciare e tifo tutti gli italiani tranne Sinner, ma non tifo contro Sinner, ovviamente. Tifo per tutti gli altri italiani. A partire da Musetti.
Ovviamente il nostro amatissimo n.1, colui che ha riportato il nostro tennis a livelli che non si vedevano dai tempi di Colombo, ha un occhio di riguardo. Vai Grande MATTIA BELLUCCI !

Mi puoi indicare chi tifa Sinner ed è contro Musetti. Un solo nome… uno solo.
P.S. Tifo Sinner ma in caso di scontro diretto la mia preferenza sarà per Musetti. E come me decine di altri.

 116
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Silvio (Guest) 16-04-2026 19:17

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX
Che i sinneroidi non recepiscono, ovviamente. Arrivano dal calcio …

Se finisci i post così, da troll di quart’ordine, ti perdi per strada la maggior parte del tuo pubblico potenziale. Un po’ meno e vedrai che abboccano.

 115
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Arnaldo (Guest) 16-04-2026 19:17

Ragazzi…sono preoccupato. E’ sparito quel pistola di BELLOFUSTO. Lo stavo curando con una punturina al di’. Deve essere tornato.in.Clinica a curarsi. Speriamo bene

 114
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+1: Marco M.
Silvio (Guest) 16-04-2026 19:10

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Marco M.
Bene per il risultato, come gioco mi era piaciuto di più con Landaluce.
C’è da dire che Moutet non da ritmo e punti di riferimento e spesso costringe a fare tre vincenti per prendersi il punto col rischiodi sbagliare molto, comunque intanto è ai quarti e poi vedremo…

Moutet è un avversario “scorbutico” che ti obbliga ad una partita “sporca” che però è un vero test di “salute” agonistica.

Test non completamente passato, ma passato.
Aveva ragione chi si preoccupava per l’avversario, che è migliorato tanto nell’ultimo anno ed è veramente il peggio che ti possa capitare se non sei in palla, ma per fortuna avevo ragione a pensare – come altri qui dentro – che non servisse il miglior Musetti per scrollarsi la zecca di dosso. E così è stato.

 113
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Tony_65 (Guest) 16-04-2026 19:06

Non ho visto la partita di Musetti, ma con grande gioia vedo che ha vinto anche oggi…Dai che pian piano torna in forma per Roma e Parigi!

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Silvio (Guest) 16-04-2026 19:05

Scritto da NICK
Non si può paragonare il tennis di oggi a quello di Panatta, tuttavia anche se dotato di gran classe a Panatta mancava la risposta in particolare di rovescio, anche il passante di rovescio, la tenuta fisica. Avrebbe potuto vincere di più ma non essere un top fine fisso. Poteva battere quasi tutti ma anche, spesso, perdere da tennisti mediocri. Questo credo indipendentemente dell’allenamento, era un artista e come tale discontinuo.

Secondo me, no.
Era un discreto atleta, abbastanza alto, molto coordinato e discretamente esplosivo. Allenato con le tecniche attuali avrebbe forse potuto correggere le sue lacune mantenendo intatto il talento. Lo vedo simile a un Federer. Non voglio dire sarebbe stato grande come Roger, ma era forte davvero.

 111
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cataflic 16-04-2026 18:18

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da NICK
Sinner é un fuoriclasse, Musetti un ottimo player, se soffre il confronto c’é poco da fare. Sinner gli é superiore sotto molti profili, anche tecnici.

OK, però poi mi spiegate cosa c’entra Sinner adesso con i tornei di Barcellona e Monaco che non gioca nemmeno.
Io ad esempio sto guardando Sonego che ha annullato due match point ed affronta il terzo. Però di la non vedo Sinner … boh ?
Niente : largo il diritto incrociato di Sonego, rimaniamo attaccati a Musetti a Barcellona, e Cobolli a Monaco.
L’Italtennis ? Eravamo la nuova Spagna. Io dicevo : occhio, stiamo calmi. Siamo ancora quelli di prima di Sinner, Musetti, Berrettini e Fognini, con l’aggiunta di Sinner e Musetti.
Forse anche peggio, perchè tolti loro due siamo a 5 top 100, ma la maggior parte mezzi rotti ed in discesa.
Servono al più presto Cinà, Vasami che facciano come Jodar. Rapida salita. Ma anche altri, che vadano a popolare la top 100, sarebbero molto graditi. Purtroppo al momento siamo in alto mare, speriamo di migliorare, ovviamente.

Cinà a me non sembra lontano, entro fine anno è plausibile, Vasamì deve migliorare fisicamente, penso se ne parlerà l’anno prossimo, quest’anno va bene se finisce in zona qualifiche slam.

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walden 16-04-2026 18:18

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Silvio

Scritto da Koko
Lamentarsi per il bronzo non esaltato? Per la semi non portate a finale? Per la finali perse? Musetti deve rendersi conto che il piazzamento è si importante ma non dona gloria imperitura. Il secondo o il terzo sono i primi dei perdenti! Dunque la sua solidità deve spingerla al punto da renderla vincente come quando era più giovane e con meno pensieri.

Magari punta a un po’ meno che ai posteri, almeno ad una gloria effimera ma riconosciuta. E’ solo sfigato che c’è Sinner: Berrettini lo abbiamo osannato anche e soprattutto per una non vitoria; Fognini, che ha fatto una capatina in top ten, era il salvatore della Patria. Ora Lorenzo deve dividere il palcoscenico – per fortuna! – con altri giocatori forti e di grande appeal. E non parlo di Sinner che è fuori categoria.
Per la gloria imperitura, non ci sono alternative a vincere Slam, più d’uno possibilmente.

E hai dimenticato pure la semifinale di Cecchinato, quando si parlava di 40 anni o robe del genere senza raggiungere semifinali nei tornei del Grande Slam, con l’ultima da parte di Barazzutti agli US Open, una roba del genere mi sembra.
Non diciamolo a nessuno, resti tra noi, ma Berrettini ha raggiunto le semifinali in tutte le prove dello Slam, Musetti i quarti di finale, ed è forse l’unico ad aver raggiunto tutte e tre le semifinali nei tre tornei più importanti su terra battuta, nello stesso anno.
Ma sparisce tutto : Sinner n.1, 4 tornei dello Slam vinti, 7 atp 1000 e il resto degli italiani non ha mai vinto neanche un challenger … ovvio !

Scritto da walden

Scritto da Pier no guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da doc
Adesso Musetti è obbligato a vincerlo questo torneo. Non ci sono più scuse.

Su questo sito è passata “sotto traccia” l’intervista di Muso al Corriere-dello-Sport, che invece ha sollevato una serie di polemiche sul web…
…il ragazzo si lamenta di uno scarso riconoscimento generale per la sua medaglia (di bronzo) alle Olimpiadi e poi per il prestigioso traguardo del #5 al mondo.
Invece tutti a ricordare il suo “palmares” striminzito e il non riuscire a vincere un titolo ormai da 4 anni…
…ci si mette pure SuperTennis che nella sua pubblicità al Challenger 175 di Cagliari lo fa apparire nella premiazione del precedente torneo perso in finale da Navone!

I social contano zero,sono una distorsione della realtà facendo apparire le risposte ad un’intervista,o un semplice commento, come delle dichiarazioni di guerra dal balcone di Piazza Venezia.
Lorenzo soffre questa situazione, probabilmente mitigata dall’impegno della famiglia che credo sia una benedizione per lui che, notoriamente riflessivo ma non impermeabile alle critiche essendo non troppo sicuro di sé, ne finirebbe ossessionato.
Sinner (ma altri prima) sono in cima è quella cima l’hanno acquisita;lui deve puntare a prenderla in affitto ogni tanto,strappare un 1000 o una finale slam e magari la ciliegina.
Un giocatore così va preservato e un tempo l’avremmo tutelato tutti ma siamo italiani e ci facciamo male da soli.
Spesso mi chiedo se ai tempi gli Svedesi fossero vicini a Edberg quando era dietro a Wilander (il nuovo Borg) e vedevano il talento di Stefan spesso schiacciato da Becker. Godiamoceli entrambi,uno per le vittorie e l’altro se riuscisse in un’impresa che sembra impossibile,non mi sembra sia poco patriottico in fondo.

Bisogna considerare che Lorenzo è cresciuto con la prospettiva di diventare il numero 1 italiano ed esserlo almeno al livello di Panatta. Purtroppo per lui si è visto apparire all’improvviso (di Sinner fino a 16 anni non ne parlava nessuno) questo montanaro di poche parole e molta sostanza, che Panatta ormai se lo è pure digerito. Secondo me ci ha messo degli anni a riprendersi dallo shock, ed accettare di essere, probabilmente per buona parte della carriera, se non per tutta, il numero 2.

Eh, per tutta, adesso. Sai quante volte Barazzutti è stato davanti ad Adriano Panatta nel ranking ATP ? Dici una manciata di settimane soltanto per miracolo ? Eh, si … campa cavallo che l’erba cresce …

A parte l’ immaginaria categoria dei sinneroidi ti devo purtroppo correggere perché Berrettini non ha mai fatto semifinale a RG, è arrivato al massimo ai quarti.
Quanto al rapporto tra Musetti e Sinner io darei credito a chi lo conosce meglio di tutti cioè Tartarini che sosteneva che i problemi che aveva prima di trovare finalmente la sua dimensione da top ten non c’ entravano niente con Sinner.

Sarà, a me è sembrato che solo dopo essere entrato in top10 il rapporto con Sinner sia diventato più amichevole…

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walden 16-04-2026 18:15

Io continuo ad essere preoccupato per queste piccole “maratone” (comunque 1h42′, alla fine) che lasciano il segno, non subito, ma nell’economia del torneo. Perlas è presente, ma non invadente. Ma è importante anche il lavoro di “back office”, oltre che quello dal vivo.
Vediamo come va domani, ancora non sappiamo con chi…

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NICK (Guest) 16-04-2026 18:13

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Alex77

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Silvio

Scritto da Koko
Lamentarsi per il bronzo non esaltato? Per la semi non portate a finale? Per la finali perse? Musetti deve rendersi conto che il piazzamento è si importante ma non dona gloria imperitura. Il secondo o il terzo sono i primi dei perdenti! Dunque la sua solidità deve spingerla al punto da renderla vincente come quando era più giovane e con meno pensieri.

Magari punta a un po’ meno che ai posteri, almeno ad una gloria effimera ma riconosciuta. E’ solo sfigato che c’è Sinner: Berrettini lo abbiamo osannato anche e soprattutto per una non vitoria; Fognini, che ha fatto una capatina in top ten, era il salvatore della Patria. Ora Lorenzo deve dividere il palcoscenico – per fortuna! – con altri giocatori forti e di grande appeal. E non parlo di Sinner che è fuori categoria.
Per la gloria imperitura, non ci sono alternative a vincere Slam, più d’uno possibilmente.

E hai dimenticato pure la semifinale di Cecchinato, quando si parlava di 40 anni o robe del genere senza raggiungere semifinali nei tornei del Grande Slam, con l’ultima da parte di Barazzutti agli US Open, una roba del genere mi sembra.
Non diciamolo a nessuno, resti tra noi, ma Berrettini ha raggiunto le semifinali in tutte le prove dello Slam, Musetti i quarti di finale, ed è forse l’unico ad aver raggiunto tutte e tre le semifinali nei tre tornei più importanti su terra battuta, nello stesso anno.
Ma sparisce tutto : Sinner n.1, 4 tornei dello Slam vinti, 7 atp 1000 e il resto degli italiani non ha mai vinto neanche un challenger … ovvio !

Scritto da walden

Scritto da Pier no guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da doc
Adesso Musetti è obbligato a vincerlo questo torneo. Non ci sono più scuse.

Su questo sito è passata “sotto traccia” l’intervista di Muso al Corriere-dello-Sport, che invece ha sollevato una serie di polemiche sul web…
…il ragazzo si lamenta di uno scarso riconoscimento generale per la sua medaglia (di bronzo) alle Olimpiadi e poi per il prestigioso traguardo del #5 al mondo.
Invece tutti a ricordare il suo “palmares” striminzito e il non riuscire a vincere un titolo ormai da 4 anni…
…ci si mette pure SuperTennis che nella sua pubblicità al Challenger 175 di Cagliari lo fa apparire nella premiazione del precedente torneo perso in finale da Navone!

I social contano zero,sono una distorsione della realtà facendo apparire le risposte ad un’intervista,o un semplice commento, come delle dichiarazioni di guerra dal balcone di Piazza Venezia.
Lorenzo soffre questa situazione, probabilmente mitigata dall’impegno della famiglia che credo sia una benedizione per lui che, notoriamente riflessivo ma non impermeabile alle critiche essendo non troppo sicuro di sé, ne finirebbe ossessionato.
Sinner (ma altri prima) sono in cima è quella cima l’hanno acquisita;lui deve puntare a prenderla in affitto ogni tanto,strappare un 1000 o una finale slam e magari la ciliegina.
Un giocatore così va preservato e un tempo l’avremmo tutelato tutti ma siamo italiani e ci facciamo male da soli.
Spesso mi chiedo se ai tempi gli Svedesi fossero vicini a Edberg quando era dietro a Wilander (il nuovo Borg) e vedevano il talento di Stefan spesso schiacciato da Becker. Godiamoceli entrambi,uno per le vittorie e l’altro se riuscisse in un’impresa che sembra impossibile,non mi sembra sia poco patriottico in fondo.

Bisogna considerare che Lorenzo è cresciuto con la prospettiva di diventare il numero 1 italiano ed esserlo almeno al livello di Panatta. Purtroppo per lui si è visto apparire all’improvviso (di Sinner fino a 16 anni non ne parlava nessuno) questo montanaro di poche parole e molta sostanza, che Panatta ormai se lo è pure digerito. Secondo me ci ha messo degli anni a riprendersi dallo shock, ed accettare di essere, probabilmente per buona parte della carriera, se non per tutta, il numero 2.

Eh, per tutta, adesso. Sai quante volte Barazzutti è stato davanti ad Adriano Panatta nel ranking ATP ? Dici una manciata di settimane soltanto per miracolo ? Eh, si … campa cavallo che l’erba cresce …

Sempre sul pezzo, 8 masters 1000 Sinner

Monte-Carlo non è più un ATP 1000/500 ?

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Koko
Lamentarsi per il bronzo non esaltato? Per la semi non portate a finale? Per la finali perse? Musetti deve rendersi conto che il piazzamento è si importante ma non dona gloria imperitura. Il secondo o il terzo sono i primi dei perdenti! Dunque la sua solidità deve spingerla al punto da renderla vincente come quando era più giovane e con meno pensieri.

Eh, perchè se avesse vinto Atene, fra 5 anni se lo ricordano tutti. Già in parecchi si erano dimenticati del successo su Alcaraz ad Amburgo ATP 500, e ormai quella gloria è sparita nel nulla, figuriamoci se rimangono nella gloria. Rimane più nella gloria una semi a Wimbledon che una vittoria al torneo di Hong Kong, fidati.
Per decenni, fino ad arrivare a San Guinetti, ci siamo tutti riferiti al Wimbledon eccezionale di Adriano Panatta, che è arrivato fino ai quarti di finale ( come Laura Golarsa tra l’altro … ).
Ma poi sono PROFESSIONISTI e cosa devono fare ? Indovina ? guadagnare soldi. E li guadagni bene a raggiungere le semifinali o le finali, fidati ! Christopher Rochus raggiungendo le semi ad Amburgo ai tempi ( con me al suo angolo ed il commentatore tv mi ha spacciato per il suo fisioterapista … ) aveva incassato lordi 140.000 come in 6 e rotti mesi nel resto dell’anno. Fidati che non piangeva per aver perso la semifinale ad Amburgo, ma era contentissimo per aver incassato l’assegno !

Adriano era un fenomeno, ve lo garantisco, spettacolo puro in campo.. il suo problema era l’opposto, prima veniva la vita, e godersela, poi il tennis, e se non aveva fatto bagordi di notte batteva persino Borg, che poi erano davvero molto amici fuori dal campo… Musetti, al contrario, è uno completamente concentrato sul tennis, la famiglia gli ha dato stabilità, ma a me dà sempre l’impressione di essere un po’ bloccato in campo

Vero, e secondo me Adriano Panatta ha fatto benissimo. La vita è una e l’ha sfruttata al 1000 x 1000.
Un bel momento ha deciso di allenarsi ed ha vinto Roma ed il Roland Garros in due settimane. Poi è tornato a fare il ” discotecaro ” al Piper Club etc. etc.
Anche Sinner ed Alcaraz sono molto amici, ecco perchè i sinneroidi non sono degni di Sinner, che attore o no, però manda almeno messaggi di amicizia e sportività. Che i sinneroidi non recepiscono, ovviamente. Arrivano dal calcio …

Non si può paragonare il tennis di oggi a quello di Panatta, tuttavia anche se dotato di gran classe a Panatta mancava la risposta in particolare di rovescio, anche il passante di rovescio, la tenuta fisica. Avrebbe potuto vincere di più ma non essere un top fine fisso. Poteva battere quasi tutti ma anche, spesso, perdere da tennisti mediocri. Questo credo indipendentemente dell’allenamento, era un artista e come tale discontinuo.

 107
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+1: Marco M.
Marco Tullio Cicerone 16-04-2026 18:08

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX

Scritto da Silvio

Scritto da Koko
Lamentarsi per il bronzo non esaltato? Per la semi non portate a finale? Per la finali perse? Musetti deve rendersi conto che il piazzamento è si importante ma non dona gloria imperitura. Il secondo o il terzo sono i primi dei perdenti! Dunque la sua solidità deve spingerla al punto da renderla vincente come quando era più giovane e con meno pensieri.

Magari punta a un po’ meno che ai posteri, almeno ad una gloria effimera ma riconosciuta. E’ solo sfigato che c’è Sinner: Berrettini lo abbiamo osannato anche e soprattutto per una non vitoria; Fognini, che ha fatto una capatina in top ten, era il salvatore della Patria. Ora Lorenzo deve dividere il palcoscenico – per fortuna! – con altri giocatori forti e di grande appeal. E non parlo di Sinner che è fuori categoria.
Per la gloria imperitura, non ci sono alternative a vincere Slam, più d’uno possibilmente.

E hai dimenticato pure la semifinale di Cecchinato, quando si parlava di 40 anni o robe del genere senza raggiungere semifinali nei tornei del Grande Slam, con l’ultima da parte di Barazzutti agli US Open, una roba del genere mi sembra.
Non diciamolo a nessuno, resti tra noi, ma Berrettini ha raggiunto le semifinali in tutte le prove dello Slam, Musetti i quarti di finale, ed è forse l’unico ad aver raggiunto tutte e tre le semifinali nei tre tornei più importanti su terra battuta, nello stesso anno.
Ma sparisce tutto : Sinner n.1, 4 tornei dello Slam vinti, 7 atp 1000 e il resto degli italiani non ha mai vinto neanche un challenger … ovvio !

Scritto da walden

Scritto da Pier no guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da doc
Adesso Musetti è obbligato a vincerlo questo torneo. Non ci sono più scuse.

Su questo sito è passata “sotto traccia” l’intervista di Muso al Corriere-dello-Sport, che invece ha sollevato una serie di polemiche sul web…
…il ragazzo si lamenta di uno scarso riconoscimento generale per la sua medaglia (di bronzo) alle Olimpiadi e poi per il prestigioso traguardo del #5 al mondo.
Invece tutti a ricordare il suo “palmares” striminzito e il non riuscire a vincere un titolo ormai da 4 anni…
…ci si mette pure SuperTennis che nella sua pubblicità al Challenger 175 di Cagliari lo fa apparire nella premiazione del precedente torneo perso in finale da Navone!

I social contano zero,sono una distorsione della realtà facendo apparire le risposte ad un’intervista,o un semplice commento, come delle dichiarazioni di guerra dal balcone di Piazza Venezia.
Lorenzo soffre questa situazione, probabilmente mitigata dall’impegno della famiglia che credo sia una benedizione per lui che, notoriamente riflessivo ma non impermeabile alle critiche essendo non troppo sicuro di sé, ne finirebbe ossessionato.
Sinner (ma altri prima) sono in cima è quella cima l’hanno acquisita;lui deve puntare a prenderla in affitto ogni tanto,strappare un 1000 o una finale slam e magari la ciliegina.
Un giocatore così va preservato e un tempo l’avremmo tutelato tutti ma siamo italiani e ci facciamo male da soli.
Spesso mi chiedo se ai tempi gli Svedesi fossero vicini a Edberg quando era dietro a Wilander (il nuovo Borg) e vedevano il talento di Stefan spesso schiacciato da Becker. Godiamoceli entrambi,uno per le vittorie e l’altro se riuscisse in un’impresa che sembra impossibile,non mi sembra sia poco patriottico in fondo.

Bisogna considerare che Lorenzo è cresciuto con la prospettiva di diventare il numero 1 italiano ed esserlo almeno al livello di Panatta. Purtroppo per lui si è visto apparire all’improvviso (di Sinner fino a 16 anni non ne parlava nessuno) questo montanaro di poche parole e molta sostanza, che Panatta ormai se lo è pure digerito. Secondo me ci ha messo degli anni a riprendersi dallo shock, ed accettare di essere, probabilmente per buona parte della carriera, se non per tutta, il numero 2.

Eh, per tutta, adesso. Sai quante volte Barazzutti è stato davanti ad Adriano Panatta nel ranking ATP ? Dici una manciata di settimane soltanto per miracolo ? Eh, si … campa cavallo che l’erba cresce …

A parte l’ immaginaria categoria dei sinneroidi ti devo purtroppo correggere perché Berrettini non ha mai fatto semifinale a RG, è arrivato al massimo ai quarti.

Quanto al rapporto tra Musetti e Sinner io darei credito a chi lo conosce meglio di tutti cioè Tartarini che sosteneva che i problemi che aveva prima di trovare finalmente la sua dimensione da top ten non c’ entravano niente con Sinner.

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+1: Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 16-04-2026 18:07

Scritto da Marco M.
@ guido Guest (#4594018)
Troppo facile e bello.
Quando attaccano Jannik, il Muso, Berrettini e tutti gli altri vorrei tornare ai tempi in cui eravamo obbligati a “tenere” per uni straniero, che fosse Borg, Edberg, Macca, Agassi, Federer o chi si vuole…

l’unico forse che ci ha fatto sognare era il Fogna, ma, se escludiamo Montecarlo, ti batteva Nadal e poi perdeva con il numero 100

 105
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+1: Marco M.
JannikUberAlles 16-04-2026 18:02

Scritto da Marco M.
Bene per il risultato, come gioco mi era piaciuto di più con Landaluce.
C’è da dire che Moutet non da ritmo e punti di riferimento e spesso costringe a fare tre vincenti per prendersi il punto col rischiodi sbagliare molto, comunque intanto è ai quarti e poi vedremo…

Moutet è un avversario “scorbutico” che ti obbliga ad una partita “sporca” che però è un vero test di “salute” agonistica.

 104
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+1: Marco M.
Aquila. 16-04-2026 18:01

Scritto da Marco M.

Scritto da zedarioz
Si sta rivedendo un bel Musetti. Poi Moutet è perfetto, perchè di certo le sue variazioni non spaventano Lorenzo, e non ha la potenza per metterlo sulla difensiva. Avanti deciso anche nel secondo set, forza.

A me sembra che il miglior Muso non ci sia ancora, per Moutet dovrebbe bastare questa versione, ma per altri non saprei…

Io spero invece che torni il Musetti che abbiamo visto in Australian Open, questo torneo senza Alcaraz è alla sua portata, dipende da lui

 103
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Marco M. 16-04-2026 18:01

Scritto da zedarioz

Scritto da Marco M.

Scritto da zedarioz
Si sta rivedendo un bel Musetti. Poi Moutet è perfetto, perchè di certo le sue variazioni non spaventano Lorenzo, e non ha la potenza per metterlo sulla difensiva. Avanti deciso anche nel secondo set, forza.

A me sembra che il miglior Muso non ci sia ancora, per Moutet dovrebbe bastare questa versione, ma per altri non saprei…

Il miglior Musetti no, ma ha spinto bene e ha risolto alcuni lunghi scambi con colpi fenomenali, lasciando andare il braccio. E’ in crescita e lui ha bisogno di vittorie e di fiducia, essendo molto fragile da questo punto di vista.

Mi piace vedere la calma olimpica di Perlas all’angolo, forse la svolta arriverà anche grazie a lui, se arriverà a breve o medio termine non lo sappiamo, ma per me questo coach da molte garanzie.
E mi è piaciuto vedere Veronica nell’angolo, Barcellona è relativamente vicina a Montecarlo e per Lorenzo avere la famiglia al seguito è importante…

 102
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+1: Aquila., Il GUEst
enzo la barbera (Guest) 16-04-2026 17:59

@ Lukaa (#4594045)

Lascia perdere la nazione, non c’entra assolutamente nulla, vince Sinner e basta. Il tennis non è sport nazionale, tolta la Davis, è esclusivamente individuale enzo

 101
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-1: Marco M., Pepusch
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