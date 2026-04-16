ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Zverev domina Diallo e vola ai quarti: ora sfida Cerúndolo a Monaco

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev alza il livello e lancia un messaggio chiaro al torneo di Monaco di Baviera. Il tedesco, campione in carica dell’ATP 500 bavarese, ha superato con autorità Gabriel Diallo negli ottavi di finale, imponendosi con un netto 6-1 6-2 e confermando di voler difendere fino in fondo il titolo conquistato dodici mesi fa.
Dopo un esordio più complicato del previsto, Zverev ha mostrato una versione molto più convincente del suo tennis. Contro Diallo il numero uno di casa ha preso immediatamente in mano il match, dominando gli scambi e lasciando pochissimo spazio al canadese. Il punteggio racconta bene l’andamento di una sfida quasi mai in discussione, con il tedesco capace di comandare da fondo campo, gestire i turni di battuta con sicurezza e togliere ritmo al rivale fin dai primi game.
Il successo gli spalanca le porte dei quarti di finale, dove troverà Francisco Cerúndolo in una sfida che sta assumendo sempre più i contorni di un classico nei tornei più importanti. L’argentino ha infatti raggiunto anche lui i quarti con una prestazione molto solida, travolgendo Botic van de Zandschulp con un severissimo 6-3 6-0. Un risultato che conferma l’ottimo momento del sudamericano e prepara un confronto di alto profilo contro Zverev.
Il programma del venerdì a Monaco, però, non si esaurirà con il duello tra il tedesco e Cerúndolo. Grande attesa anche per un altro match molto intrigante, quello tra Ben Shelton e Joao Fonseca, due dei nomi più elettrizzanti della nuova generazione. Una sfida che promette spettacolo e potenza, destinata a catturare l’attenzione degli appassionati.
Completano il quadro degli ottavi gli altri risultati della giornata. Alex Molčan ha piegato Daniel Altmaier per 6-4 7-6(10) al termine di una partita combattuta, mentre Denis Shapovalov ha regolato Fábián Marozsán con il punteggio di 7-6(7) 6-2, trovando così anche lui un posto nei quarti.
Monaco entra dunque nella fase decisiva con Zverev sempre più protagonista. Il tedesco ha alzato il livello proprio nel momento giusto e ora sogna di proseguire la sua corsa davanti al pubblico di casa. Ma nei quarti lo attende un test vero contro Cerúndolo, in una sfida che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni del campione uscente.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 16 Aprile 2026
☀
13°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 22°C
CIELO
Sereno
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
09:00
☀
14°
10:00
☀
16°
11:00
☀
18°
12:00
☀
19°
13:00
☀
21°
14:00
☀
21°
15:00
☀
22°
16:00
☀
22°
17:00
☀
21°
18:00
☀
21°
🎾 Programma del giorno — 16 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno · Second Round
2° Turno
☀ Sole pieno
🎾 ATP 2° Turno
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Barcelona
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
6
Vincitore: Rincon / Roca Batalla
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
A. Krajicek / Mektic
6-5 → 6-6
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Krajicek / Mektic
5-4 → 5-5
D. Rincon / Roca Batalla
4-4 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
4-3 → 4-4
D. Rincon / Roca Batalla
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
3-2 → 3-3
D. Rincon / Roca Batalla
2-2 → 3-2
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Rincon / Roca Batalla
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Rincon / Roca Batalla
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
D. Rincon / Roca Batalla
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Rincon / Roca Batalla
4-5 → 5-5
A. Krajicek / Mektic
4-4 → 4-5
D. Rincon / Roca Batalla
4-3 → 4-4
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
ace
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
A. Krajicek / Mektic
3-1 → 3-2
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 2-1
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Sonego
vs Andrey Rublev (Non prima 13:30)
ATP Barcelona
Lorenzo Sonego
2
3
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Rublev
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 2-4
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
2-1 → 2-2
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Corentin Moutet
vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)
ATP Barcelona
Corentin Moutet
3
4
Lorenzo Musetti [2]
6
6
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-5 → 3-6
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
df
15-40
3-4 → 3-5
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Moutet
30-40
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Arthur Fils
vs Brandon Nakashima (Non prima 19:30)
ATP Barcelona
Arthur Fils [9]
6
6
Brandon Nakashima
2
3
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
B. Nakashima
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-1 → 3-2
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Fils
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Fils
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
A. Fils
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Pista Andres Gimeno – ore 12:30
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Francisco Cabral / Joe Salisbury
ATP Barcelona
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
4
6
10
Francisco Cabral / Joe Salisbury
6
4
5
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
df
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Nys / Roger-Vasselin
5-4 → 6-4
F. Cabral / Salisbury
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
F. Cabral / Salisbury
4-2 → 4-3
H. Nys / Roger-Vasselin
3-2 → 4-2
F. Cabral / Salisbury
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
1-2 → 2-2
F. Cabral / Salisbury
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Cabral / Salisbury
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 4-4
F. Cabral / Salisbury
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
2-3 → 3-3
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-2 → 2-2
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
F. Cabral / Salisbury
0-0 → 0-1
Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard vs Robert Cash / JJ Tracy (Non prima 16:15)
ATP Barcelona
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
6
10
Robert Cash / JJ Tracy
4
7
4
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
0-1
1-1
2-1
ace
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
8-2
8-3
9-3
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
df
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
G. Andreozzi / Guinard
4-4 → 5-4
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
ace
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
G. Andreozzi / Guinard
4-4 → 5-4
G. Andreozzi / Guinard
4-2 → 4-3
G. Andreozzi / Guinard
3-1 → 4-1
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
0-0 → 1-0
Pierre-Hugues Herbert
/ Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 20:00)
ATP Barcelona
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
6
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
4
2
Vincitore: Herbert / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Herbert / Vavassori
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
P. Herbert / Vavassori
3-2 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
df
2-2 → 3-2
P. Herbert / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
P. Herbert / Vavassori
1-0 → 2-0
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Herbert / Vavassori
5-4 → 6-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
df
40-30
5-3 → 5-4
P. Herbert / Vavassori
4-3 → 5-3
M. Arevalo / Pavic
4-2 → 4-3
P. Herbert / Vavassori
3-2 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
P. Herbert / Vavassori
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 1-2
P. Herbert / Vavassori
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 16 Aprile 2026
☁
10°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 18°C
CIELO
Variabile
PIOGGIA
Possibile alle 13:00
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
09:00
☁
11°
10:00
⛅
12°
11:00
⛅
13°
12:00
⛅
14°
13:00
🌧
15°
14:00
⛅
16°
15:00
⛅
16°
16:00
⛅
17°
17:00
⛅
18°
18:00
☁
16°
🎾 Programma del giorno — 16 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno · Second Round
2° Turno
🌧 Rischio breve pioggia
🎾 ATP 2° Turno
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Botic van de Zandschulp vs Francisco Cerundolo
ATP Munich
Botic van de Zandschulp
3
0
Francisco Cerundolo [5]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-5 → 0-6
B. van de Zandschulp
0-3 → 0-4
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
B. van de Zandschulp
2-4 → 3-4
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
B. van de Zandschulp
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 2-2
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. van de Zandschulp
0-0 → 1-0
Daniel Altmaier
vs Alex Molcan
ATP Munich
Daniel Altmaier
4
6
Alex Molcan
6
7
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
df
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
ace
9-9*
9*-10
10*-10
10-11*
6-6 → 6-7
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-4 → 5-4
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Alexander Zverev
vs Gabriel Diallo
ATP Munich
Alexander Zverev [1]
6
6
Gabriel Diallo
1
2
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Denis Shapovalov
vs Fabian Marozsan
ATP Munich
Denis Shapovalov
7
6
Fabian Marozsan
6
2
Vincitore: Shapovalov
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 6-2
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
ace
3-1 → 3-2
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
D. Shapovalov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
D. Shapovalov
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
D. Shapovalov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-1 → 2-1
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza / Bart Stevens vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Munich
Petr Nouza / Bart Stevens
6
6
7
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
10
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schnaitter / Wallner
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
8-4
8-5
df
8-6
8-7
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / Stevens
5-3 → 6-3
J. Schnaitter / Wallner
4-3 → 5-3
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
4-1 → 4-2
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-1 → 3-1
P. Nouza / Stevens
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
1-0 → 1-1
P. Nouza / Stevens
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 6-6
J. Schnaitter / Wallner
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
P. Nouza / Stevens
4-5 → 5-5
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
P. Nouza / Stevens
3-4 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-1 → 2-1
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Orlando Luz
/ Rafael Matos vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
4
Vincitore: Luz / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-3 → 5-4
L. Johnson / Zielinski
4-2 → 4-3
O. Luz / Matos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 3-2
L. Johnson / Zielinski
1-1 → 1-2
L. Johnson / Zielinski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-4 → 5-4
L. Johnson / Zielinski
3-3 → 3-4
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
O. Luz / Matos
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
O. Luz / Matos
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Yuki Bhambri
/ Michael Venus vs Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
ATP Munich
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
6
Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
4
1
Vincitore: Bhambri / Venus
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi / Gonzalez
15-0
15-15
df
15-30
15-40
5-1 → 6-1
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
L. Darderi / Gonzalez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Y. Bhambri / Venus
3-0 → 4-0
L. Darderi / Gonzalez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
L. Darderi / Gonzalez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Venus
5-4 → 6-4
L. Darderi / Gonzalez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
L. Darderi / Gonzalez
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
4-2 → 4-3
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
L. Darderi / Gonzalez
3-1 → 3-2
Y. Bhambri / Venus
2-1 → 3-1
L. Darderi / Gonzalez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
L. Darderi / Gonzalez
0-0 → 1-0
Marcelo Melo
/ Alexander Zverev vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Munich
Marcelo Melo / Alexander Zverev
3
3
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Melo / Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Reboul
2-2 → 2-3
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
1-2 → 2-2
S. Doumbia / Reboul
1-1 → 1-2
M. Melo / Zverev
0-1 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Melo / Zverev
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
3-4 → 3-5
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 2-4
M. Melo / Zverev
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 1-3
M. Melo / Zverev
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
@ Marco M. (#4594185)
Ma allora chi tifa?
Se prende in giro Bellucci allora prende in giro tutti gli Italiani per cui afferma di fare il tifo…
Vuoi vedere che nel profondo dell’anima è Sinneroide?
Veramente si lamentò di ciò?
Spero chi trascrisse le le sue parole le abbia travisate, altrimenti c’è di che farsi cascare le braccia.
Perché, passi il bronzo olimpico (una medaglia olimpica non si butta via, anche se quel che conta è l’oro), ma chissene del quinto posto in classifica???
Se pensa veramente queste cose non capisce quali siano fin qui state le sue vere imprese (in primis le semi al Rolando ed a Uuimbledon, in second’ordine la finale a Monte-Carlo e la vittoria ad Amburgo, in terz’ordine la finale al Quiin’s) e soprattutto sottovaluta il tifo benevolo che gli tributiamo: per queste imprese, non certo perché sia arrivato al quinto posto ATP!
Cominci a portare a casa trofei, come quello di Amburgo (non certo come quello di Napoli) e questa spiacevole sensazione di sentirsi Calimero gli passerà.
Con tutto il bene che gli voglio, certe cose proprio non si possono leggere e si può solo sperare siano bufale.
Il logorroico non tifa Bellucci, lo ha preso in giro…
CHISSENE SE GLI STELL&STRISCE NON CI METTONO PIEDE?!?
CHISSENE DI QUANTI PUNTI DIA (1, 10, 100, 1.000…)?!?
È un torneo ENORME, con un albo d’oro che fa venire le vertigini a leggerlo: chiunque lo vince passa alla STORIA DEL TENNIS (Se non c’è già: Sinner già c’era; Fognazzo -ad esempio – ci sta proprio per aver vinto quel torneo).
Ma veramente Lei Sbandi, con i Suoi decenni di esperienza e passione trascorsi intorno al tennis, ritiene che per valutare Sinner sia più importante il fatto che il Sud Tirolese abbia vinto Sciangai piuttosto che Monte-Carlo???
Non posso né voglio crederci.
Non me li segnai, ma ci sono.
Chiaro che per fortuna si contano sulle dita delle mani; forse di una sola come quella che usa Musetti per colpire di rovescio.
Curioso comunque che nel suo delirio Sbandi straveda per gli stessi due per cui stravedo io…
Mi devo preoccupare?
Ma neanche per sogno: Sbandi ed io resteremo sulle barricate ad aspettare la finale di Uuimbledon tra Bellucci e Musetti (in cui io tiferei, se non altro per questione d’appartenenza territoriale, l’Olonese)!
Ma questo invece sì: proprio per sogno…
Due rovesci monomani ai QdF di due prestigiosi tornei sul rosso:
Giornata decisamente positiva.
Viva il rovescio ad una mano!
Non ho seguito i match odierni del torneo di Barcellona, ma solo rilevato che domani ci sarà un test più impegnativo per Lorenzo Musetti; il test Fils.
Gli auguro di giocare una grande partita, ovviamente a Lorenzo !
@ Pheanes (#4594130)
Giampi.
E anche altri
Mi puoi indicare chi tifa Sinner ed è contro Musetti. Un solo nome… uno solo.
P.S. Tifo Sinner ma in caso di scontro diretto la mia preferenza sarà per Musetti. E come me decine di altri.
Se finisci i post così, da troll di quart’ordine, ti perdi per strada la maggior parte del tuo pubblico potenziale. Un po’ meno e vedrai che abboccano.
Ragazzi…sono preoccupato. E’ sparito quel pistola di BELLOFUSTO. Lo stavo curando con una punturina al di’. Deve essere tornato.in.Clinica a curarsi. Speriamo bene
Test non completamente passato, ma passato.
Aveva ragione chi si preoccupava per l’avversario, che è migliorato tanto nell’ultimo anno ed è veramente il peggio che ti possa capitare se non sei in palla, ma per fortuna avevo ragione a pensare – come altri qui dentro – che non servisse il miglior Musetti per scrollarsi la zecca di dosso. E così è stato.
Non ho visto la partita di Musetti, ma con grande gioia vedo che ha vinto anche oggi…Dai che pian piano torna in forma per Roma e Parigi!
Secondo me, no.
Era un discreto atleta, abbastanza alto, molto coordinato e discretamente esplosivo. Allenato con le tecniche attuali avrebbe forse potuto correggere le sue lacune mantenendo intatto il talento. Lo vedo simile a un Federer. Non voglio dire sarebbe stato grande come Roger, ma era forte davvero.
Cinà a me non sembra lontano, entro fine anno è plausibile, Vasamì deve migliorare fisicamente, penso se ne parlerà l’anno prossimo, quest’anno va bene se finisce in zona qualifiche slam.
Sarà, a me è sembrato che solo dopo essere entrato in top10 il rapporto con Sinner sia diventato più amichevole…
Io continuo ad essere preoccupato per queste piccole “maratone” (comunque 1h42′, alla fine) che lasciano il segno, non subito, ma nell’economia del torneo. Perlas è presente, ma non invadente. Ma è importante anche il lavoro di “back office”, oltre che quello dal vivo.
Vediamo come va domani, ancora non sappiamo con chi…
Non si può paragonare il tennis di oggi a quello di Panatta, tuttavia anche se dotato di gran classe a Panatta mancava la risposta in particolare di rovescio, anche il passante di rovescio, la tenuta fisica. Avrebbe potuto vincere di più ma non essere un top fine fisso. Poteva battere quasi tutti ma anche, spesso, perdere da tennisti mediocri. Questo credo indipendentemente dell’allenamento, era un artista e come tale discontinuo.
A parte l’ immaginaria categoria dei sinneroidi ti devo purtroppo correggere perché Berrettini non ha mai fatto semifinale a RG, è arrivato al massimo ai quarti.
Quanto al rapporto tra Musetti e Sinner io darei credito a chi lo conosce meglio di tutti cioè Tartarini che sosteneva che i problemi che aveva prima di trovare finalmente la sua dimensione da top ten non c’ entravano niente con Sinner.
l’unico forse che ci ha fatto sognare era il Fogna, ma, se escludiamo Montecarlo, ti batteva Nadal e poi perdeva con il numero 100
Moutet è un avversario “scorbutico” che ti obbliga ad una partita “sporca” che però è un vero test di “salute” agonistica.
Io spero invece che torni il Musetti che abbiamo visto in Australian Open, questo torneo senza Alcaraz è alla sua portata, dipende da lui
Mi piace vedere la calma olimpica di Perlas all’angolo, forse la svolta arriverà anche grazie a lui, se arriverà a breve o medio termine non lo sappiamo, ma per me questo coach da molte garanzie.
E mi è piaciuto vedere Veronica nell’angolo, Barcellona è relativamente vicina a Montecarlo e per Lorenzo avere la famiglia al seguito è importante…
@ Lukaa (#4594045)
Lascia perdere la nazione, non c’entra assolutamente nulla, vince Sinner e basta. Il tennis non è sport nazionale, tolta la Davis, è esclusivamente individuale enzo