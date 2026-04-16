ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Zverev domina Diallo e vola ai quarti: ora sfida Cerúndolo a Monaco

Alexander Zverev alza il livello e lancia un messaggio chiaro al torneo di Monaco di Baviera. Il tedesco, campione in carica dell’ATP 500 bavarese, ha superato con autorità Gabriel Diallo negli ottavi di finale, imponendosi con un netto 6-1 6-2 e confermando di voler difendere fino in fondo il titolo conquistato dodici mesi fa.

Dopo un esordio più complicato del previsto, Zverev ha mostrato una versione molto più convincente del suo tennis. Contro Diallo il numero uno di casa ha preso immediatamente in mano il match, dominando gli scambi e lasciando pochissimo spazio al canadese. Il punteggio racconta bene l’andamento di una sfida quasi mai in discussione, con il tedesco capace di comandare da fondo campo, gestire i turni di battuta con sicurezza e togliere ritmo al rivale fin dai primi game.

Il successo gli spalanca le porte dei quarti di finale, dove troverà Francisco Cerúndolo in una sfida che sta assumendo sempre più i contorni di un classico nei tornei più importanti. L’argentino ha infatti raggiunto anche lui i quarti con una prestazione molto solida, travolgendo Botic van de Zandschulp con un severissimo 6-3 6-0. Un risultato che conferma l’ottimo momento del sudamericano e prepara un confronto di alto profilo contro Zverev.

Il programma del venerdì a Monaco, però, non si esaurirà con il duello tra il tedesco e Cerúndolo. Grande attesa anche per un altro match molto intrigante, quello tra Ben Shelton e Joao Fonseca, due dei nomi più elettrizzanti della nuova generazione. Una sfida che promette spettacolo e potenza, destinata a catturare l’attenzione degli appassionati.

Completano il quadro degli ottavi gli altri risultati della giornata. Alex Molčan ha piegato Daniel Altmaier per 6-4 7-6(10) al termine di una partita combattuta, mentre Denis Shapovalov ha regolato Fábián Marozsán con il punteggio di 7-6(7) 6-2, trovando così anche lui un posto nei quarti.

Monaco entra dunque nella fase decisiva con Zverev sempre più protagonista. Il tedesco ha alzato il livello proprio nel momento giusto e ora sogna di proseguire la sua corsa davanti al pubblico di casa. Ma nei quarti lo attende un test vero contro Cerúndolo, in una sfida che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni del campione uscente.

ATP 500 Barcellona Barcellona, Spagna · 16 Aprile 2026 ☀ 13°C Prevalentemente soleggiato · Picco 22°C CIELO Sereno PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 16 Aprile 09:00 ☀ 14° 10:00 ☀ 16° 11:00 ☀ 18° 12:00 ☀ 19° 13:00 ☀ 21° 14:00 ☀ 21° 15:00 ☀ 22° 16:00 ☀ 22° 17:00 ☀ 21° 18:00 ☀ 21° 🎾 Programma del giorno — 16 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale 2° Turno · Second Round 2° Turno ☀ Sole pieno

🎾 ATP 2° Turno

🏀 Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00

Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Barcelona Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla 7 7 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 6 Vincitore: Rincon / Roca Batalla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Krajicek / Mektic 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Rincon / Roca Batalla 30-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 ace 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Rincon / Roca Batalla 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev (Non prima 13:30)



ATP Barcelona Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 3 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Rublev 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)



ATP Barcelona Corentin Moutet Corentin Moutet 3 4 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Moutet 30-40 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Arthur Fils vs Brandon Nakashima (Non prima 19:30)



ATP Barcelona Arthur Fils [9] Arthur Fils [9] 6 6 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 2 3 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Pista Andres Gimeno – ore 12:30

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Francisco Cabral / Joe Salisbury



ATP Barcelona Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 4 6 10 Francisco Cabral / Joe Salisbury Francisco Cabral / Joe Salisbury 6 4 5 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 H. Nys / Roger-Vasselin 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 df 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cabral / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Robert Cash / JJ Tracy (Non prima 16:15)



ATP Barcelona Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 6 6 10 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 4 7 4 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 G. Andreozzi / Guinard 0-1 1-1 2-1 ace 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 8-2 8-3 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 1-1 → 2-1 R. Cash / Tracy 15-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 G. Andreozzi / Guinard 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 20:00)



ATP Barcelona Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori 6 6 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] 4 2 Vincitore: Herbert / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Herbert / Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 df 40-30 5-3 → 5-4 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

ATP 500 Monaco di Baviera Monaco di Baviera, Germania · 16 Aprile 2026 ☁ 10°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 18°C CIELO Variabile PIOGGIA Possibile alle 13:00 CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 16 Aprile 09:00 ☁ 11° 10:00 ⛅ 12° 11:00 ⛅ 13° 12:00 ⛅ 14° 13:00 🌧 15° 14:00 ⛅ 16° 15:00 ⛅ 16° 16:00 ⛅ 17° 17:00 ⛅ 18° 18:00 ☁ 16° 🎾 Programma del giorno — 16 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale 2° Turno · Second Round 2° Turno 🌧 Rischio breve pioggia

🎾 ATP 2° Turno

🏀 Terra Rossa

Center Court – ore 11:00

Botic van de Zandschulp vs Francisco Cerundolo



ATP Munich Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 3 0 Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Alex Molcan



ATP Munich Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 6 Alex Molcan Alex Molcan 6 7 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Molcan 15-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Gabriel Diallo



ATP Munich Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 6 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 1 2 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov vs Fabian Marozsan



ATP Munich Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 6 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 2 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Petr Nouza / Bart Stevens vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Munich Petr Nouza / Bart Stevens Petr Nouza / Bart Stevens 6 6 7 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 7 3 10 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Schnaitter / Wallner 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 8-5 df 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 P. Nouza / Stevens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 P. Nouza / Stevens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-1 → 3-1 P. Nouza / Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 P. Nouza / Stevens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 P. Nouza / Stevens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Nouza / Stevens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 P. Nouza / Stevens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Orlando Luz / Rafael Matos vs Luke Johnson / Jan Zielinski



ATP Munich Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 6 6 Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 4 4 Vincitore: Luz / Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 3-2 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 O. Luz / Matos 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Yuki Bhambri / Michael Venus vs Luciano Darderi / Santiago Gonzalez



ATP Munich Yuki Bhambri / Michael Venus Yuki Bhambri / Michael Venus 6 6 Luciano Darderi / Santiago Gonzalez Luciano Darderi / Santiago Gonzalez 4 1 Vincitore: Bhambri / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Darderi / Gonzalez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Darderi / Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Darderi / Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Y. Bhambri / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Darderi / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Darderi / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Bhambri / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 L. Darderi / Gonzalez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 4-3 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 L. Darderi / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 3-1 → 3-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 L. Darderi / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 L. Darderi / Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

