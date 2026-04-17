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Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Aprile 2026

17/04/2026 08:03 5 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

GER ATP 500 Munich – terra
QF Cobolli ITA – Kopriva CZE Inizio 11:00

ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
30
6
5
Vit Kopriva
30
3
1
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ESP ATP 500 Barcelona – terra
QF Fils FRA – Musetti ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Rincon ESP/Roca Batalla ESP – Herbert FRA/Vavassori ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

JannikUberAlles 17-04-2026 09:57

Scritto da Giuliano da Viareggio
Partite estremamente interessanti oggi!
Ovviamente i QF dei 2 Singolaristi la fanno da padrone, ma provero’ a dare una occhiata al nuovo doppio Vava/Herbert, ritengo una buona cosa questo “progetto” in virtu del fatto che i loro compagni storici si sono ritirati (Mahut) o ci stanno pensando vista l’eta’ (Bolelli)…..VEDREMO!

Avrei preferito scegliesse un partner italiano, anche in vista della Davis…

…Sonego non sarebbe stato male ma ha ancora delle velleità nel singolare, forse per l’ultimo anno!

 5
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OspiteSgradito (Guest) 17-04-2026 09:16

Vediamo cosa combina Flavio. Nonostante gli scontri diretti siano a favore dell’ altro (2-0 entrambi nel ‘23 su terra in challenger) è una partita che dovrebbe vincere.
Flavio spesso perde da giocatori di terza fascia (Fery, Tirante, Nardi e robe simili) e poi ti fa quelle 4/5 settimane a stagione dove si spinge fino in fondo, motivo per il quale ha un meritatissimo ottimo ranking.
Si va molto più avanti cosí che vincendo 1/2 match tutte le settimane.
Speriamo sia la terza settimana buona della stagione.

Lorenzo ha una partita molto difficile. Fils sta riprendendo brillantemente il bandolo della matassa da dove lo aveva lasciato prima del brutto infortunio.
A malincuore credo vincerà il Francese.
Spero di sbagliare.

 4
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Giuliano da Viareggio (Guest) 17-04-2026 08:27

Partite estremamente interessanti oggi!
Ovviamente i QF dei 2 Singolaristi la fanno da padrone, ma provero’ a dare una occhiata al nuovo doppio Vava/Herbert, ritengo una buona cosa questo “progetto” in virtu del fatto che i loro compagni storici si sono ritirati (Mahut) o ci stanno pensando vista l’eta’ (Bolelli)…..VEDREMO!

 3
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Harlan (Guest) 17-04-2026 08:16

E forza Cobbbb

 2
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+1: Marco M.
Harlan (Guest) 17-04-2026 08:15

Il Muso versione pulcino bagnato di ieri contro il Fils gattone arr@p4to di ieri farebbe una brutta fine
Oggi voglio il Muso dei primi due set contro Nole degli AO
FORZA MUSO
SEMPRE

 1
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+1: Marco M.