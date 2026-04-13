Guerre e carenza di carburante: tour tennistico e giocatori nei guai?

Gli sviluppi dei conflitti in Medio Oriente, con gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, hanno ulteriormente messo sotto pressione i circuiti tennistici e, in particolare, i giocatori, con uno scenario a medio termine a dir poco incerto. Le autorità dell’unione europea che controllano il traffico aereo avvertono che se la situazione di blocco dello stretto di Hormuz non sarà risolta in tempi molto rapidi, la riserva di cherosene per i voli si esaurirà molto velocemente e questo rischia di impattare in modo severo uno sport come il tennis che vive di spostamenti continui per via aerea.

La prima situazione di forte incertezza e disagio per la guerra scoppiata nel golfo Persico si è vissuta alla conclusione del torneo ATP 500 di Dubai, all’inizio di marzo, con diversi giocatori sono rimasti bloccati in città a causa della chiusura dell’aeroporto principale. Daniil Medvedev – uno dei giocatori impossibilitati a partire – ha dovuto affrontare oltre sette ore di viaggio in auto fino in Oman, da dove è poi riuscito a volare verso Istanbul e successivamente negli Stati Uniti in vista del Masters 1000 di Indian Wells. Pochi giorni dopo, nella città portuale di Fujairah (sempre negli Emirati Arabi Uniti), i giocatori sono stati costretti a lasciare il campo durante un torneo ATP Challenger, in seguito a un’esplosione avvertita nei dintorni. Alla cancellazione seguì pure una beffa: in una comunicazione inviata ai giocatori, veniva offerta una via d’uscita dalla regione tramite un volo, ma a un costo equivalente al montepremi riservato al vincitore del torneo. The Athletic (media statunitense legato al New York Times) ha rivelato che l’ATP aveva proposto un volo charter da Muscat, in Oman – a tre ore di distanza – con un costo esagerato a carico dei giocatori, e in quel caso intervenne anche la Professional Tennis Players Association, con dure critiche nei confronti dell’ATP, e una offerta concreta per coprire parte di quel costo esagerato per il volo. Successivamente, l’ATP fece marcia indietro, decidendo di finanziare interamente un volo charter per tutti i giocatori.

Molti sport sono stati influenzati dal conflitto globale in corso nel 2026, ma i più colpiti restano gli sport individuali, dove gli atleti non hanno la copertura di un team o di una lega che massimizza gli spostamenti di gruppo. Anche la Formula 1 è stata impattata dalla guerra, con la necessità di cancellare con largo anticipo due gare in Medio Oriente. Tuttavia, in uno sport che trasporta l’intero “circo” (piloti, team e vetture) tramite aerei cargo e jet privati, il peso economico non ricade sui singoli piloti. Questo è invece il caso del tennis dove, fatta eccezione per l’élite assoluta di giocatori talmente ricchi da potersi sobbarcare senza troppi patemi i costi notevoli di viaggi in jet privati. la maggioranza dei giocatori vive con discreta preoccupazione lo sviluppo degli eventi visto che ogni volo è un costo ingente per tasche tutt’altro che piene.

L’australiano Adam Walton per esempio è uno dei tennisti che ha parlato della situazione e si è detto piuttosto preoccupato. Parlando al media nazionale First Serve, ha affermato che una delle attività più importanti è la oculatissima programmazione di voli e viaggi, per ridurre al minimo l’impatto economico, a costo di sopportare disagi e lunghe attese. “Quando ero assiduo sul tour Challenger, mi capitava di dover fare due o tre scali, mentre ora, se c’è un volo diretto o con un solo scalo, anche se costa un po’ di più, potrei comunque sceglierlo. Ma con la stazione in divenire, temo che dovrò ritornare alle vecchie abitudini, la sensazione è che viaggiare sarà sempre più costoso”.

I costi dei voli continuano ad aumentare: il Wall Street Journal ha riportato che i prezzi globali dei voli sono cresciuti del 2,7% a marzo, dopo un aumento dell’1,4% a febbraio, raggiungendo un incremento complessivo del 14,9% negli ultimi 12 mesi. E purtroppo la crisi del carburante diventerà una realtà e non solo un spettro, allora i prezzi potrebbero schizzare alle stelle, diventando per molti un problema quasi insostenibile. Fino allo scenario peggiori: voli bloccati per molte destinazioni e tornei “svuotati” di tennisti, impossibilitati nell’arrivare nelle sedi degli eventi. Il circuito tennistico si inserisce in un contesto globale sempre più complesso, con tornei organizzati anche in regioni difficili da raggiungere o potenzialmente a rischio, soprattutto a livello Challenger. Per i giocatori con classifica più bassa, che già finanziano autonomamente gran parte della propria carriera, l’aumento dei costi rappresenta una sfida ancora più gravosa. È una realtà che definisce la vita lontano dai vertici del tennis mondiale e, nel 2026, è più evidente che mai.

Marco Mazzoni