Sonego lotta, ma Rublev passa: buoni segnali verso Madrid

Lorenzo Sonego saluta il torneo dopo una prestazione generosa contro Andrey Rublev, che si impone con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di una sfida molto più lottata di quanto dica lo score. Per il torinese resta comunque un segnale incoraggiante: il torneo del rientro ha lasciato sensazioni positive e soprattutto una vittoria importante su Pedro Martinez, utile per avvicinarsi al Masters 1000 di Madrid con maggiore fiducia.

L’avvio della partita sembrava poter indirizzare il match in tutt’altra direzione. Sonego era partito bene, trovando subito il break e salendo sul 2-0, dando l’impressione di poter mettere pressione a Rublev sin dai primi scambi. In quella fase l’azzurro aveva anche avuto l’occasione di consolidare il vantaggio, ma il russo è stato bravo a reagire immediatamente, alzando intensità e ritmo da fondo campo. Da quel momento l’inerzia è cambiata in maniera netta: Rublev ha recuperato il break e ha infilato una lunga serie positiva, lasciando appena le briciole a Sonego e vincendo ben otto giochi consecutivi, un parziale che ha spaccato in due la partita.

Nel primo set, dopo il buon inizio del torinese, Rublev ha preso il controllo soprattutto con il diritto, colpo con cui ha cominciato a sfondare con continuità. Sonego ha provato a restare aggrappato al match con variazioni, smorzate e qualche buona discesa a rete, ma il russo ha trovato sempre più sicurezza nei suoi turni di servizio e ha chiuso il parziale 6-2. Pesano, nell’economia del set, quelle chance mancate dall’azzurro per il possibile 3-0, che avrebbero potuto cambiare lo sviluppo della sfida.

Anche nella seconda frazione Rublev ha continuato a comandare. Il break in apertura gli ha permesso di prendere ancora una volta il largo, ma stavolta Sonego ha avuto il merito di non uscire dal match. Pur sotto nel punteggio, il torinese ha continuato a lottare, provando a rimanere vicino all’avversario e ad approfittare di qualche passaggio a vuoto del russo, apparso a tratti persino più nervoso rispetto ai primi giochi. Sul 4-2 e poi ancora nel finale, Lorenzo ha dato la sensazione di poter riaprire i conti, ritrovando profondità e coraggio, ma nei momenti decisivi Rublev ha sempre trovato il colpo giusto per spegnere la rimonta.

Emblematico il game finale: Sonego ha avuto una reazione d’orgoglio, ha annullato un primo match point e ha provato a restare aggrappato all’incontro con il servizio, ma anche un doppio fallo ha consegnato a Rublev altre occasioni, trasformata dal russo (al terzo match point utile) dopo l’ultimo errore di diritto del piemontese sul match point.

Il 6-2 6-3 conclusivo lascia l’amaro in bocca, ma non cancella gli aspetti positivi della settimana dell’azzurro. Dopo un rientro che presentava inevitabilmente interrogativi, Sonego ha comunque mostrato segnali confortanti, riuscendo anche a conquistare una vittoria importante contro Martinez. È da lì che bisogna ripartire: con fiducia, con minuti nelle gambe e con la consapevolezza che Madrid può rappresentare un’occasione per proseguire la crescita.

ATP Barcelona Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 3 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Rublev 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico