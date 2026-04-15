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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Aprile 2026
15/04/2026 09:59 3 commenti
ATP 500 Munich – terra
R16 Cobolli – Bergs 4 inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Kopriva – Darderi 5 inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Santa Cruz – terra
R16 Kestelboim /Zeballos – Covato /Dickerson 2° inc. ore 00:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Stuttgart – terra
2T Sonmez – Paolini ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Vincono tutti/e tranne il doppio.
Peccato che Cobolli e Darderi siano nello stesso quarto di tabellone, ma intanto che ci arrivino. Bergs è un brutto cliente, Kopriva dovrebbe essere più alla portata di Darderi ma è in vantaggio negli scontri diretti se includiamo anche i Challenger
Grande occasione a Monaco
Forza ragazzi e Jas