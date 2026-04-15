Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Aprile 2026

15/04/2026 09:59 3 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

GER ATP 500 Munich – terra
R16 Cobolli ITA – Bergs BEL 4 inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Kopriva CZE – Darderi ITA 5 inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





BOL CH 75 Santa Cruz – terra
R16 Kestelboim ARG/Zeballos BOL – Covato ITA/Dickerson USA 2° inc. ore 00:30

Il match deve ancora iniziare





DEU WTA 500 Stuttgart – terra
2T Sonmez TUR – Paolini ITA ore 12:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

3 commenti

ProVax (Guest) 15-04-2026 09:42

Vincono tutti/e tranne il doppio.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 15-04-2026 09:04

Scritto da Harlan
Grande occasione a Monaco

Peccato che Cobolli e Darderi siano nello stesso quarto di tabellone, ma intanto che ci arrivino. Bergs è un brutto cliente, Kopriva dovrebbe essere più alla portata di Darderi ma è in vantaggio negli scontri diretti se includiamo anche i Challenger

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 15-04-2026 08:32

Grande occasione a Monaco
Forza ragazzi e Jas

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!