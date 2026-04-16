Circuito Challenger

Challenger Busan, Oeiras, Santa Cruz, Tallahassee, Wuning: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

16/04/2026 09:04 Nessun commento
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Challenger Oeiras 3
Oeiras, Portogallo · 16 Aprile 2026
13°C
Prevalentemente soleggiato · Max 21°C
PIOGGIA Assente
CIELO Nubi al mattino, schiarite dopo
CAMPO Clay Outdoor
CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
09:00
13°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
18°
🎾  Programma del giorno — 2° Turno
ATP Challenger Singles · Main Draw
2° Turno · Second Round
2° Turno

Campo Central – ore 11:30
Henrique Rocha POR vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry CHI vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare





Campo 3 – ore 12:00
Filip Duda CZE / Michael Vrbensky CZE vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

ATP Oeiras
Filip Duda / Michael Vrbensky
40
6
0
Nicolas Barrientos / Ariel Behar
30
7
0
Mostra dettagli

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare






Campo 4 – ore 13:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Gonzalo Escobar ECU / Nino Serdarusic CRO
ATP Oeiras
Arthur Reymond / Luca Sanchez
0
0
Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic
0
0
Mostra dettagli

Benjamin Kittay USA / Marcus Willis GBR vs N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Gastao Elias POR / Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare









Challenger Busan
Busan, Corea del Sud · 16 Aprile 2026
18°C
Prevalentemente soleggiato · Serata asciutta
PIOGGIA Assente
CIELO Sereno poi nuvoloso
CAMPO Hard Outdoor
HARD
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
16:00
20°
17:00
18°
18:00
18°
19:00
16°
20:00
15°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
13°
🎾  Programma del giorno — 2° Turno
ATP Challenger Singles · Main Draw
2° Turno · Second Round
2° Turno

ATP Busan
Sho Shimabukuro [3]
6
4
7
Beibit Zhukayev
3
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

ATP Busan
August Holmgren
6
6
Alexis Galarneau
1
4
Vincitore: Holmgren
Mostra dettagli

ATP Busan
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar [3]
6
6
Calum Puttergill / Dane Sweeny
3
1
Vincitore: Rojer / Winegar
Mostra dettagli

ATP Busan
Pavel Kotov
0
6
2
Leandro Riedi [8]
0
7
5
Vincitore: Riedi
Mostra dettagli

ATP Busan
Liam Broady
6
6
Ilya Ivashka
1
3
Vincitore: Broady
Mostra dettagli

ATP Busan
Mac Kiger / Reese Stalder [1]
6
6
Sho Shimabukuro / Kaichi Uchida
7
7
Vincitore: Shimabukuro / Uchida
Mostra dettagli

ATP Busan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
6
3
13
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [4]
3
6
11
Vincitore: Bollipalli / Kadhe
Mostra dettagli

ATP Busan
Ben Jones / Joshua Paris
2
5
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]
6
7
Vincitore: Chandrasekar / Yuzuki
Mostra dettagli
Challenger Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia · 16 Aprile 2026
21°C
Nuvoloso al mattino · Max 30°C con schiarite
PIOGGIA Non prevista
CIELO Migliora nel pomeriggio
CAMPO Clay Outdoor
CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
🎾  Programma del giorno — Quarti di Finale
ATP Challenger Singles · Main Draw
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti

Cancha Central – ore 22:00
Hugo Dellien BOL vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare





Cancha 2 – ore 22:00
Preston Brown USA / Leonardo Suarez BOL vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG / Federico Zeballos BOL vs Thiago Cigarran ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare





Cancha 3 – ore 22:00
Luis Britto BRA / Marcelo Zormann BRA vs Bruno Oliveira BRA / Pedro Sakamoto BRA

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Ignacio Carou URU / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare









Challenger Tallahassee
Tallahassee, USA · 16 Aprile 2026
19°C
Sereno · Max 29°C
PIOGGIA Assente
CIELO Sole pieno
CAMPO Har-Tru Clay
HAR-TRU CLAY
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
06:00
14°
07:00
13°
08:00
15°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
29°
🎾  Programma del giorno — 2° Turno
ATP Challenger Singles · Main Draw
2° Turno · Second Round
2° Turno

Stadium Court – ore 17:00
Scott Duncan GBR / Daniel Dutra da Silva BRA vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Mitchell Krueger USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Oliver Crawford GBR vs Jack Kennedy USA

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Juan Jose Bianchi VEN / Joshua Sheehy USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare






Court 1 – ore 19:00
Stefan Dostanic USA / Alex Rybakov USA vs Mateus Alves BRA / Alan Magadan MEX
Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Andres Martin USA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA / Andres Martin USA vs Federico Agustin Gomez ARG / Nicolas Kicker ARG (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare
Challenger Wuning 2
Wuning, Cina · 16 Aprile 2026
20°C
Nuvoloso · Serata stabile
PIOGGIA Non segnalata
CIELO Molte nubi
CAMPO Hard Outdoor
HARD
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
19°
19:00
19°
20:00
18°
21:00
18°
22:00
17°
23:00
16°
🎾  Programma del giorno — 2° Turno
ATP Challenger Singles · Main Draw
2° Turno · Second Round
2° Turno

INDOOR 6 – ore 06:00
Charles Broom GBR vs Alexander Binda ITA

ATP Wuning
Alexander Binda
2
2
Charles Broom [2]
6
6
Vincitore: Broom
Mostra dettagli

Fajing Sun CHN vs Khumoyun Sultanov UZB

ATP Wuning
Fajing Sun [3]
6
6
Khumoyun Sultanov
4
2
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN vs Jie Cui CHN / Qian Sun CHN

ATP Wuning
Jason Jung / Kaito Uesugi [1]
6
6
Jie Cui / Qian Sun
4
4
Vincitore: Jung / Uesugi
Mostra dettagli

Cheng-Peng Hsieh TPE / Fajing Sun CHN vs Joshua Charlton AUS / Alastair Gray GBR

ATP Wuning
Cheng-Peng Hsieh / Fajing Sun
7
4
10
Joshua Charlton / Alastair Gray
6
6
7
Vincitore: Hsieh / Sun
Mostra dettagli





INDOOR 1 – ore 06:00
Giles Hussey GBR vs Justin Boulais CAN

ATP Wuning
Justin Boulais
4
4
Giles Hussey [7]
6
6
Vincitore: Hussey
Mostra dettagli

Sanhui Shin KOR vs Maximus Jones THA

ATP Wuning
Sanhui Shin
6
6
Maximus Jones [6]
3
3
Vincitore: Shin
Mostra dettagli

Keegan Smith USA vs Li Tu AUS

ATP Wuning
Keegan Smith [5]
6
5
6
Li Tu
3
7
7
Vincitore: Tu
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL / Giles Hussey GBR vs Francis Casey Alcantara PHI / Maximus Jones THA

ATP Wuning
Buvaysar Gadamauri / Giles Hussey
30
7
2
Francis Casey Alcantara / Maximus Jones
0
5
0
Mostra dettagli





INDOOR 2 – ore 06:00
Sergey Fomin UZB vs Moerani Bouzige AUS

ATP Wuning
Sergey Fomin
1
7
6
Moerani Bouzige
6
6
4
Vincitore: Fomin
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Leo Vithoontien JPN

ATP Wuning
Buvaysar Gadamauri [8]
6
6
Leo Vithoontien
4
2
Vincitore: Gadamauri
Mostra dettagli

Blake Ellis AUS vs Mikhail Kukushkin KAZ

ATP Wuning
Blake Ellis
6
7
Mikhail Kukushkin [4]
3
6
Vincitore: Ellis
Mostra dettagli

Charles Barry IRL / Charles Broom GBR vs Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Wuning
Charles Barry / Charles Broom
0
6
5
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa [3]
0
3
3
Mostra dettagli

