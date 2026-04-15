Paolini “stecca” l’esordio su terra battuta: cede nettamente a Sonmez a Stoccarda

Irriconoscibile. Davvero un esordio negativo per Jasmine Paolini su terra battuta nel 2026, con una nettissima sconfitta patita per mano di Zeynep Sonmez, tennista turca (n.70 in classifica) al WTA 500 di Stoccarda, primo grande appuntamento al femminile sul “rosso” in Europa. Il 6-2 6-2 sofferto dalla top 10 azzurra è figlio di una prestazione negativa su tutta la linea: fallosa dalla linea di fondo campo (in particolare col rovescio), poco aggressiva e sua volta aggredita dalla velocità della rivale, brava a spingere dalla risposta e guadagnare campo. Non è la prima volta nelle recenti prestazioni che Paolini parte piano, un po’ contratta, ma spesso è poi riuscita a scuotersi e attivarsi, iniziando a macinare il suo gioco e vincere la partita. Stavolta in Germania non c’è riuscita e la sconfitta è netta. È stato il primo successo di Sonmez contro una top 10 e le apre le porte ad un secondo turno contro la canadese Fernandez. Continua invece il momento negativo di Jasmine, dopo le deludenti prestazioni nei due WTA 1000 negli Stati Uniti.

La partita di Paolini è iniziata subito male: errori e la difficoltà nel reagire all’aggressione immediata dalla turca, scesa in campo con una grossa fasciatura ad una gamba ma assai rapida nella copertura del campo e pronta a tirare colpi molto offensivi. Jasmine salva ben tre palle break nel game di apertura, ma la quarta chance gli è fatale, quindi nel secondo turno di battuta non va molto meglio, con uno 0-40 rimontato per i capelli insieme ad altre due palle break (cinque in totali) salvate per muovere lo score. La difficoltà di Paolini al servizio è racchiusa in questo dato: 9 palle break concesse in due game. Tantissime. Sonmez invece è continua e precisa, non regala quasi niente e sul 3-1 va a prendersi il secondo break che di fatto le assegna il primo parziale, chiuso con un meritato 6-2.

Ci si aspetta un cambiamento da parte di Paolini, una scossa, incitata a gran voce anche dal suo angolo e da Sara Errani. Purtroppo manca forza, esplosività e convinzione nel gioco della toscana, la sua palla non va affatto e nemmeno è carica di quello spin che rende difficile il controllo. È spenta, e infatti il suo volto non cela delusione e sconforto. Si ripete il brutto film del primo parziale: break subito in apertura, sotto la pressione ordinata della turca, che ha buon gioco nel capitalizzare il momento e portarsi avanti 2-0. Jasmine, con la spinta anche del pubblico che è incredulo di fronte alla cattiva prestazione dell’italiana, riesce a tenere maggiormente lo scambio, e arrivano i primi errori di Sonmez. Tuttavia è troppo poco per invertire la rotta di una partita nata male: si seguono i turni di battuta fino al al 4-2, quando Paolini al servizio crolla 0-40 e subisce un nuovo break. Da lì a poco la partita finisce per 6-2, una giornata nera da cancellare il prima possibile.

WTA 500 Stuttgart – terra

2T Sonmez – Paolini

