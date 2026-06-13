Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (Live)
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17°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 29°C
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08:00
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17°
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09:00
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19°
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10:00
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21°
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11:00
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23°
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25°
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15:00
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28°
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18:00
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29°
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20:00
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27°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 12:00
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Jesper de Jong vs Enrico Dalla Valle (Non prima 14:30)
Roberto Carballes Baena vs Francesco Forti
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16°C
Rovesci al mattino, poi migliora · Picco 26°C
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08:00
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18°
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09:00
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19°
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18:00
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26°
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20:00
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23°
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⛅ Migliora
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
Aleksandr Shevchenko vs Vitaliy Sachko
Federico Cina vs Taro Daniel
Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski (Non prima 16:00)
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12°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 15°C
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08:00
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12°
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13:00
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15°
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18:00
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21:00
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13°
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☁ Nuvoloso
🎾 Quarti + Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Darwin Blanch vs Jacob Fearnley
Court 1 – ore 12:00
Dane Sweeny vs Toby Samuel
Rithvik Choudary Bollipalli / Trey Hilderbrand vs David Stevenson / Marcus Willis
Court 2 – ore 12:00
Oliver Tarvet vs Filippo Romano
Court 4 – ore 12:00
Mark Lajal vs Yunchaokete Bu
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14°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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08:00
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17°
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09:00
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15:00
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17:00
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32°
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20:00
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29°
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✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 12:00
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist
David Jorda Sanchis vs Tristan Boyer (Non prima 14:30)
Daniel Elahi Galan vs Felix Balshaw
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10°C
Fresco, nuvole intermittenti · Picco 18°C nelle ore disponibili
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05:00
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10°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 16:00
Johan Alexander Rodriguez vs Nicolas Kicker
Guido Ivan Justo vs Luciano Emanuel Ambrogi
Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna vs Mateo Del Pino / Ryan Dickerson
TAG: Circuito Challenger
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