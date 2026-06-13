Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (Live)

13/06/2026 06:20 Nessun commento
Filippo Romano - Foto Yuri Serafini
Filippo Romano - Foto Yuri Serafini

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  13 Giugno 2026

17°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
17°
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
28°
18:00
29°
20:00
27°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 12:00
Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Enrico Dalla Valle ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  13 Giugno 2026

🌧
16°C
Rovesci al mattino, poi migliora  ·  Picco 26°C
CIELO Rovesci e nubi al mattino, poi più sole
PIOGGIA Rovesci tra mattina e primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
🌧
18°
09:00
🌧
19°
10:00
🌧
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
🌧
22°
14:00
23°
16:00
25°
18:00
26°
20:00
23°
⚠  Rovesci tra mattina e primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
🌧  Rovesci
⛅  Migliora
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Lukas Pokorny SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  13 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 15°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Rovesci intorno a metà giornata e nel pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
12°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
13°
12:00
🌧
14°
13:00
14°
14:00
15°
16:00
🌧
15°
18:00
15°
21:00
13°
⚠  Rovesci durante la giornata: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale – Semifinali · Erba
CH 125 QF-SF
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  Quarti + Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Darwin Blanch USA vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Dane Sweeny AUS vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Trey Hilderbrand USA vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Oliver Tarvet GBR vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Mark Lajal EST vs Yunchaokete Bu CHN

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  13 Giugno 2026

14°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, nubi intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
17°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
17:00
32°
20:00
29°
✅  Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 12:00
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Skander Mansouri TUN / Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Tristan Boyer USA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Felix Balshaw FRA

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  13 Giugno 2026

10°C
Fresco, nuvole intermittenti  ·  Picco 18°C nelle ore disponibili
CIELO Parzialmente nuvoloso, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Giugno
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
✅  Nuvole intermittenti, senza pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 16:00
Johan Alexander Rodriguez COL vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Mateo Del Pino ARG / Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

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