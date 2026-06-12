Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)
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17°C
Nubi al mattino, poi più sole · Picco 25°C
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24°
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19:00
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24°
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Jesper de Jong vs Marco Cecchinato
Dusan Lajovic vs Oriol Roca Batalla
vs Enrico Dalla Valle
Francesco Forti vs Andrea Guerrieri (Non prima 18:00)
Campo 2 – ore 16:00
Raul Brancaccio vs Roberto Carballes Baena
Campo 3 – ore 13:00
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Jesper de Jong / Mats Hermans
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13°C
Sole al mattino, poi nubi · Picco 20°C
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08:00
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21:00
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16°
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Aleksandr Shevchenko vs Maxim Mrva
Zdenek Kolar vs Federico Cina
Zsombor Piros vs Taro Daniel (Non prima 16:00)
Court 8 – ore 12:00
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Petr Brunclik vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:30)
Milos Karol / Nino Serdarusic vs Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko
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12°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 18°C
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08:00
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14°
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14°
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⛅ Schiarite
🎾 2° Turno + Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Dane Sweeny vs Billy Harris (Non prima 13:00)
Tristan Schoolkate vs Oliver Tarvet
Filippo Romano vs Jack Pinnington Jones
Court 1 – ore 12:00
Henrique Rocha vs Darwin Blanch
Keegan Smith vs Jacob Fearnley
Rithvik Choudary Bollipalli / Trey Hilderbrand vs Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay
Court 4 – ore 12:00
Toby Samuel vs August Holmgren
Arthur Gea vs Mark Lajal
David Stevenson / Marcus Willis vs August Holmgren / Vijay Sundar Prashanth
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11°C
Sole e caldo nel pomeriggio · Picco 28°C
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08:00
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16°
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28°
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24°
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 10:30
Dali Blanch vs David Jorda Sanchis
Tristan Boyer vs Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 12:30)
Daniel Elahi Galan vs Kimmer Coppejans (Non prima 14:30)
Felix Balshaw vs Clement Tabur (Non prima 17:45)
COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 13:00
Tim Ruehl / Kai Wehnelt vs Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha (Non prima 14:30)
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9°C
Fresco e nuvoloso · Picco 17°C nelle ore disponibili
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05:00
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Carlos Maria Zarate vs Luciano Emanuel Ambrogi
Nicolas Kicker vs Federico Coria
Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna vs Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente
Cancha 2 – ore 17:00
Matheus Pucinelli De Almeida vs Johan Alexander Rodriguez
Guido Ivan Justo vs Thiago Cigarran
Mateo Del Pino / Ryan Dickerson vs Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
TAG: Circuito Challenger
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