Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

12/06/2026 07:30 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  12 Giugno 2026

17°C
Nubi al mattino, poi più sole  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti, più sole dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Giugno
08:00
16°
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
24°
17:00
24°
19:00
24°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Jesper de Jong NED vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Oriol Roca Batalla ESP

Il match deve ancora iniziare

it vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Andrea Guerrieri ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare




Campo 2 – ore 16:00
Raul Brancaccio ITA vs Roberto Carballes Baena ESP
Il match deve ancora iniziare



Campo 3 – ore 13:00
Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Jesper de Jong NED / Mats Hermans NED

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  12 Giugno 2026

13°C
Sole al mattino, poi nubi  ·  Picco 20°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
19°
15:00
19°
18:00
18°
21:00
16°
✅  Giornata asciutta, con nubi in aumento dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Taro Daniel JPN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 12:00
Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Nino Serdarusic CRO vs Lukas Pokorny SVK / Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  12 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci tra mattina e primo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Giugno
08:00
14°
09:00
🌧
14°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
🌧
16°
15:00
🌧
17°
17:00
17°
19:00
16°
⚠  Rovesci al mattino e nel primo pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
CH 125 R2-QF
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  2° Turno + Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Dane Sweeny AUS vs Billy Harris GBR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Henrique Rocha POR vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Trey Hilderbrand USA vs Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Toby Samuel GBR vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare

Arthur Gea FRA vs Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare

David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs August Holmgren DEN / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  12 Giugno 2026

11°C
Sole e caldo nel pomeriggio  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato, con qualche nube nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Giugno
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
27°
18:00
28°
21:00
24°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 10:30
Dali Blanch USA vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Kimmer Coppejans BEL (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Clement Tabur FRA (Non prima 17:45)

Il match deve ancora iniziare



COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 13:00
Tim Ruehl GER / Kai Wehnelt GER vs Skander Mansouri TUN / Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  12 Giugno 2026

9°C
Fresco e nuvoloso  ·  Picco 17°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvole intermittenti, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Giugno
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
✅  Cielo nuvoloso, senza pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Carlos Maria Zarate ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Federico Coria ARG

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Johan Alexander Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG / Ryan Dickerson USA vs Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

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