Circuito challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

11/06/2026 09:00 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  11 Giugno 2026

21°C
Nuvoloso, rovescio possibile  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio
PIOGGIA Possibile rovescio intorno alle 14:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
21°
09:00
21°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
🌧
23°
15:00
22°
17:00
22°
19:00
21°
⚠  Rovescio possibile nel primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
☁  Nuvoloso
🌧  Rischio rovescio
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 10:30
Alvaro Guillen Meza ECU vs Marco Cecchinato ITA

ATP Cattolica
Alvaro Guillen Meza
15
2
Marco Cecchinato [5]
0
5
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Jesper de Jong NED vs Federico Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Oriol Roca Batalla ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 – ore 10:30
Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR vs Roberto Carballes Baena ESP / Sergio Martos Gornes ESP

ATP Cattolica
Victor Cornea / Daniel Cukierman [3]
30
5
Roberto Carballes Baena / Sergio Martos Gornes
30
3
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Francesco Forti ITA / Giorgio Ricca ITA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER / Alvaro Guillen Meza ECU vs Jesper de Jong NED / Mats Hermans NED

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Federico Bondioli ITA / Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  11 Giugno 2026

13°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Nubi al mattino, più sole dal pomeriggio
PIOGGIA Pioggia leggera nelle condizioni attuali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
16:00
20°
18:00
19°
20:00
18°
✅  Miglioramento dopo la pioggia leggera iniziale
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅  Variabile
✅  Migliora
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Hynek Barton CZE

ATP Bratislava
Aleksandr Shevchenko [1]
0
1
Hynek Barton
30
0
Mostra dettagli

Maxim Mrva CZE vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare

Taro Daniel JPN vs Emilio Nava USA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Lukas Pokorny SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 11:00
Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

ATP Bratislava
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
0
1
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [4]
0
1
Mostra dettagli

Zsombor Piros HUN vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Hynek Barton CZE / Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Nino Serdarusic CRO vs Jozef Kovalik SVK / Andrej Martin SVK

Il match deve ancora iniziare



🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  11 Giugno 2026

🌧
8°C
Pioggia frequente  ·  Picco 16°C
CIELO Nuvoloso, con pioggia a più riprese
PIOGGIA Pioggia tra mattina, pomeriggio e sera
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Giugno
07:00
🌧
10°
09:00
🌧
11°
10:00
🌧
11°
11:00
🌧
11°
12:00
🌧
12°
14:00
🌧
12°
15:00
🌧
13°
17:00
🌧
14°
18:00
🌧
15°
21:00
🌧
16°
⚠  Pioggia frequente: programma su erba fortemente da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
CH 125 R2
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Dane Sweeny AUS vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Dane Sweeny AUS vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Keegan Smith USA vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

ATP Ilkley
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay [4]
0
7
0
Leandro Riedi / Henrique Rocha
0
6
0
Mostra dettagli

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

ATP Ilkley
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate
0
1
4
Finn Bass / Scott Duncan
0
6
3
Mostra dettagli



Court 4 – ore 12:00
Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Arthur Gea FRA vs Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN / Vijay Sundar Prashanth IND vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN / Vijay Sundar Prashanth IND vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  11 Giugno 2026

9°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 23°C
CIELO Sole e nubi, più nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
10°
09:00
12°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
21°
14:00
22°
16:00
22°
18:00
23°
21:00
20°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

10:30 Rincon D. ESP vs Blanch D. USA

ATP Lyon
Daniel Rincon
0
1
Dali Blanch
0
5
Mostra dettagli

12:30 Jorda Sanchis D. ESP vs Damas M. ESP

Il match deve ancora iniziare

12:30 Interrotta Trungelliti M. ARG vs Galan D. E. COL 1-0

ATP Lyon
Marco Trungelliti [1]
0
7
0
Daniel Elahi Galan
0
6
0
Mostra dettagli

14:30 Martinez P. ESP vs Balshaw F. FRA

Il match deve ancora iniziare

17:45 Faurel T. FRA vs Tabur C. FRA

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  11 Giugno 2026

🌧
13°C
Pioggia e cielo nuvoloso  ·  Picco 15°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Pioggia persistente fino alla tarda mattina
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Giugno
03:00
13°
04:00
🌧
13°
06:00
🌧
12°
08:00
🌧
13°
09:00
🌧
13°
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
13°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
⚠  Allerta gialla pioggia fino alle 11:59: evitare attività all’aperto
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
🌧  Pioggia
⚠  Allerta gialla
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 16:00
Guido Ivan Justo ARG vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Coria ARG vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Maximo Zeitune ARG vs Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG / Nicolas Kicker ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 16:00
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG vs Juan Estevez ARG (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Nick Hardt DOM

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG / Ryan Dickerson USA vs Thiago Cigarran ARG / Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Cancha 7 – ore 16:00
Eduardo Ribeiro BRA vs Johan Alexander Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA / Federico Zeballos BOL vs Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

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