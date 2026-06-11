Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Federico Bondioli nella foto
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia · 11 Giugno 2026
|☁
|
21°C
Nuvoloso, rovescio possibile · Picco 23°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Possibile rovescio intorno alle 14:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 11 Giugno
|
08:00
☁
21°
|
09:00
☁
21°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
22°
|
12:00
☁
22°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
🌧
23°
|
15:00
⛅
22°
|
17:00
☀
22°
|
19:00
⛅
21°
⚠ Rovescio possibile nel primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 11 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
☁ Nuvoloso
🌧 Rischio rovescio
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 10:30
Alvaro Guillen Meza vs Marco Cecchinato
ATP Cattolica
Alvaro Guillen Meza•
15
2
Marco Cecchinato [5]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guillen Meza
15-15
15-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
Jesper de Jong vs Federico Bondioli
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Dusan Lajovic vs Oriol Roca Batalla (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 – ore 10:30
Victor Cornea / Daniel Cukierman vs Roberto Carballes Baena / Sergio Martos Gornes
ATP Cattolica
Victor Cornea / Daniel Cukierman [3]•
30
5
Roberto Carballes Baena / Sergio Martos Gornes
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena / Martos Gornes
4-3 → 5-3
R. Carballes Baena / Martos Gornes
V. Cornea / Cukierman
2-2 → 3-2
R. Carballes Baena / Martos Gornes
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
V. Cornea / Cukierman
1-1 → 1-2
R. Carballes Baena / Martos Gornes
1-0 → 1-1
V. Cornea / Cukierman
0-0 → 1-0
Francesco Forti / Giorgio Ricca vs Erik Grevelius / Adam Heinonen (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno / Alvaro Guillen Meza vs Jesper de Jong / Mats Hermans
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Federico Bondioli / Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia · 11 Giugno 2026
|⛅
|
13°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nubi al mattino, più sole dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Pioggia leggera nelle condizioni attuali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 11 Giugno
|
08:00
⛅
15°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
☁
20°
|
16:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
19°
|
20:00
☀
18°
✅ Miglioramento dopo la pioggia leggera iniziale
🎾 Programma del giorno — 11 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
⛅ Variabile
✅ Migliora
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Aleksandr Shevchenko vs Hynek Barton
ATP Bratislava
Aleksandr Shevchenko [1]
0
1
Hynek Barton•
30
0
Maxim Mrva vs Chun-Hsin Tseng
Il match deve ancora iniziare
Taro Daniel vs Emilio Nava (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko vs Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:00
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
ATP Bratislava
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
0
1
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [4]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Cervantes / Molchanov
0-1 → 1-1
Zsombor Piros vs Joao Lucas Reis Da Silva (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Hynek Barton / Filip Duda
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Nino Serdarusic vs Jozef Kovalik / Andrej Martin
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito · 11 Giugno 2026
|🌧
|
8°C
Pioggia frequente · Picco 16°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, con pioggia a più riprese
|PIOGGIA
|Pioggia tra mattina, pomeriggio e sera
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 11 Giugno
|
07:00
🌧
10°
|
09:00
🌧
11°
|
10:00
🌧
11°
|
11:00
🌧
11°
|
12:00
🌧
12°
|
14:00
🌧
12°
|
15:00
🌧
13°
|
17:00
🌧
14°
|
18:00
🌧
15°
|
21:00
🌧
16°
⚠ Pioggia frequente: programma su erba fortemente da monitorare
🎾 Programma del giorno — 11 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
CH 125 R2
🌧 Pioggia
☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Dane Sweeny vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Dane Sweeny vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Keegan Smith vs Jacob Fearnley
Il match deve ancora iniziare
Filippo Romano vs Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Tristan Schoolkate vs Oliver Tarvet
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
ATP Ilkley
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay [4]•
0
7
0
Leandro Riedi / Henrique Rocha
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
G. Escobar / Kittay
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
L. Riedi / Rocha
5-5 → 5-6
G. Escobar / Kittay
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
L. Riedi / Rocha
4-4 → 4-5
G. Escobar / Kittay
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
L. Riedi / Rocha
3-3 → 3-4
G. Escobar / Kittay
15-0
30-0
30-30
30-40
df
40-40
2-3 → 3-3
L. Riedi / Rocha
2-2 → 2-3
G. Escobar / Kittay
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Riedi / Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
G. Escobar / Kittay
0-1 → 1-1
L. Riedi / Rocha
0-0 → 0-1
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Yunchaokete Bu vs Leandro Riedi
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Nicolas Barrientos / Ariel Behar
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Nicolas Barrientos / Ariel Behar
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
ATP Ilkley
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate
0
1
4
Finn Bass / Scott Duncan•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bayldon / Schoolkate
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
3-3 → 4-3
F. Bass / Duncan
3-2 → 3-3
B. Bayldon / Schoolkate
2-2 → 3-2
F. Bass / Duncan
2-1 → 2-2
B. Bayldon / Schoolkate
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
F. Bass / Duncan
1-0 → 1-1
B. Bayldon / Schoolkate
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bass / Duncan
1-5 → 1-6
B. Bayldon / Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-5 → 1-5
F. Bass / Duncan
0-4 → 0-5
B. Bayldon / Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
0-3 → 0-4
F. Bass / Duncan
0-2 → 0-3
B. Bayldon / Schoolkate
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
F. Bass / Duncan
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 12:00
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Arthur Gea vs Mark Lajal
Il match deve ancora iniziare
Toby Samuel vs August Holmgren
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren / Vijay Sundar Prashanth vs Finn Reynolds / James Watt
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren / Vijay Sundar Prashanth vs Finn Reynolds / James Watt
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia · 11 Giugno 2026
|⛅
|
9°C
Variabile e asciutto · Picco 23°C
|
|CIELO
|Sole e nubi, più nuvoloso nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 11 Giugno
|
08:00
☀
10°
|
09:00
⛅
12°
|
10:00
⛅
14°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
☁
22°
|
16:00
⛅
22°
|
18:00
⛅
23°
|
21:00
⛅
20°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 11 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
10:30 Rincon D. vs Blanch D.
ATP Lyon
Daniel Rincon•
0
1
Dali Blanch
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Rincon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
12:30 Jorda Sanchis D. vs Damas M.
Il match deve ancora iniziare
12:30 Interrotta Trungelliti M. vs Galan D. E. 1-0
ATP Lyon
Marco Trungelliti [1]
0
7
0
Daniel Elahi Galan•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
df
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
10*-10
10-11*
11-11*
11*-12
12*-12
13-12*
6-6 → 7-6
D. Elahi Galan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
D. Elahi Galan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
5-3 → 5-4
D. Elahi Galan
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Elahi Galan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
D. Elahi Galan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
D. Elahi Galan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
M. Trungelliti
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
14:30 Martinez P. vs Balshaw F.
Il match deve ancora iniziare
17:45 Faurel T. vs Tabur C.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina · 11 Giugno 2026
|🌧
|
13°C
Pioggia e cielo nuvoloso · Picco 15°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Pioggia persistente fino alla tarda mattina
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 11 Giugno
|
03:00
☁
13°
|
04:00
🌧
13°
|
06:00
🌧
12°
|
08:00
🌧
13°
|
09:00
🌧
13°
|
10:00
🌧
13°
|
11:00
🌧
13°
|
12:00
☁
14°
|
13:00
☁
14°
|
14:00
☁
15°
⚠ Allerta gialla pioggia fino alle 11:59: evitare attività all’aperto
🎾 Programma del giorno — 11 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
🌧 Pioggia
⚠ Allerta gialla
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 16:00
Guido Ivan Justo vs Hernan Casanova
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Federico Coria vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi / Maximo Zeitune vs Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini / Nicolas Kicker vs Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
Santiago Rodriguez Taverna vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran vs Juan Estevez (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Nick Hardt
Il match deve ancora iniziare
Mateo Del Pino / Ryan Dickerson vs Thiago Cigarran / Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Cancha 7 – ore 16:00
Eduardo Ribeiro vs Johan Alexander Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Arklon Huertas Del Pino Cordova (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro / Federico Zeballos vs Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
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