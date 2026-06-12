Circuito Wta Copertina, WTA

WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I Tabelloni dí Qualificazione

12/06/2026 21:02 Nessun commento
Alycia Parks nella foto
Alycia Parks nella foto

GER WTA 500 Berlino – Tabellone Qualificazione – Erba
(1) Xinyu Wang CHN vs Dalma Galfi HUN
(WC) Tessa Johanna Brockmann GER vs (11) Alycia Parks USA

(2) Katerina Siniakova CZE vs Yue Yuan CHN
Polina Kudermetova UZB vs (12) Sinja Kraus AUT

(3) Magdalena Frech POL vs Aliaksandra Sasnovich BLR
(WC) Milena Steinkamp GER vs (7) Shuai Zhang CHN

(4) Petra Marcinko CRO vs Aoi Ito JPN
Maria Timofeeva UZB vs (9) Renata Zarazua MEX

(5) Diane Parry FRA vs Ella Seidel GER
Lulu Sun NZL vs (8) Anhelina Kalinina UKR

(6) Nikola Bartunkova CZE vs (WC) Noma Noha Akugue GER
(WC) Mia Pohankova SVK vs (10) Tamara Korpatsch GER



GBR WTA 250 Nottingham – Tabellone Qualificazione- Erba
(1) Antonia Ruzic CRO vs Kaja Juvan SLO
Oksana Selekhmeteva ESP vs (9) Kamilla Rakhimova UZB

(2) Caty McNally USA vs (WC) Mika Stojsavljevic GBR
(WC) Alicia Dudeney GBR vs (12) Yulia Putintseva KAZ

(3) Panna Udvardy HUN vs Katie Volynets USA
(WC) Mingge Xu GBR vs (7) Kimberly Birrell AUS

(4) Daria Kasatkina AUS vs Anna Blinkova RUS
Emiliana Arango COL vs (8) Anna Bondar HUN

(5) Zeynep Sonmez TUR vs Lanlana Tararudee THA
(WC) Hannah Klugman GBR vs (11) Anastasia Zakharova RUS

(6) Viktorija Golubic SUI vs Veronika Erjavec SLO
Sofia Kenin USA vs (10) Elsa Jacquemot FRA