WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I Tabelloni dí Qualificazione
WTA 500 Berlino – Tabellone Qualificazione – Erba
(1) Xinyu Wang vs Dalma Galfi
(WC) Tessa Johanna Brockmann vs (11) Alycia Parks
(2) Katerina Siniakova vs Yue Yuan
Polina Kudermetova vs (12) Sinja Kraus
(3) Magdalena Frech vs Aliaksandra Sasnovich
(WC) Milena Steinkamp vs (7) Shuai Zhang
(4) Petra Marcinko vs Aoi Ito
Maria Timofeeva vs (9) Renata Zarazua
(5) Diane Parry vs Ella Seidel
Lulu Sun vs (8) Anhelina Kalinina
(6) Nikola Bartunkova vs (WC) Noma Noha Akugue
(WC) Mia Pohankova vs (10) Tamara Korpatsch
WTA 250 Nottingham – Tabellone Qualificazione- Erba
(1) Antonia Ruzic vs Kaja Juvan
Oksana Selekhmeteva vs (9) Kamilla Rakhimova
(2) Caty McNally vs (WC) Mika Stojsavljevic
(WC) Alicia Dudeney vs (12) Yulia Putintseva
(3) Panna Udvardy vs Katie Volynets
(WC) Mingge Xu vs (7) Kimberly Birrell
(4) Daria Kasatkina vs Anna Blinkova
Emiliana Arango vs (8) Anna Bondar
(5) Zeynep Sonmez vs Lanlana Tararudee
(WC) Hannah Klugman vs (11) Anastasia Zakharova
(6) Viktorija Golubic vs Veronika Erjavec
Sofia Kenin vs (10) Elsa Jacquemot
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit