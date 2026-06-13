Perché non esiste un Masters 1000 sull’erba? La superficie più storica resta senza un grande evento prima di Wimbledon

Ogni anno, con l’arrivo della stagione sull’erba, torna la stessa domanda: perché non esiste un Masters 1000 su questa superficie? È un paradosso solo apparente. L’erba è la superficie più antica e simbolica del tennis, quella su cui si gioca Wimbledon, ma nel calendario ATP non ha alcun torneo della categoria immediatamente inferiore agli Slam.

La differenza con le altre superfici è evidente. La terra battuta può contare su tre Masters 1000 prima del Roland Garros: Montecarlo, Madrid e Roma. Il cemento domina gran parte dell’anno, con eventi di massimo livello distribuiti in più fasi della stagione. L’erba, invece, vive una finestra brevissima, quasi compressa, tra la fine del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon.

Queen’s e Halle restano i due grandi riferimenti della preparazione a Wimbledon, entrambi ATP 500 di enorme prestigio e tradizione. Ma nessuno dei due è un Masters 1000. E non è soltanto una questione di volontà politica o commerciale: il problema principale è molto più pratico.

La ragione più importante riguarda la superficie stessa. Mantenere una campo in erba in condizioni perfette è molto più complicato rispetto alla terra battuta o al cemento. Il prato si deteriora rapidamente, soprattutto nelle zone di fondo campo, dove i giocatori si muovono e scivolano per giorni consecutivi.

Un Masters 1000 moderno richiede tabelloni ampi, molti allenamenti, decine di partite, tanti campi disponibili e una logistica enorme. Su una superficie delicata come l’erba, questo volume di attività rischierebbe di consumare i campi prima ancora delle fasi decisive.

Andy Roddick ha sintetizzato bene il problema: “I campi alla fine di Wimbledon sono in rovina”. Una frase forte, ma utile per capire quanto sia difficile preservare il manto erboso anche nel torneo più organizzato e prestigioso del mondo.

Wimbledon stesso deve gestire con estrema attenzione i campi e i tempi di allenamento. Secondo Roddick, persino Roger Federer in alcune occasioni ha avuto a disposizione appena 45 minuti al giorno di allenamento sui campi esterni. Questo racconta bene quanto sia complesso organizzare un evento di massa sull’erba.

Solo Wimbledon dispone davvero dell’infrastruttura necessaria: campi, spogliatoi, aree di allenamento, parcheggi, ospitalità e una macchina organizzativa costruita in oltre un secolo di storia. Replicare qualcosa di simile in formato Masters 1000 non sarebbe semplice.

Il secondo grande ostacolo è il calendario. La stagione sull’erba è la più breve del circuito. Dopo Parigi, i giocatori hanno pochissime settimane per cambiare superficie, adattarsi ai rimbalzi bassi, modificare gli appoggi e prepararsi a Wimbledon.

Inserire un Masters 1000 sull’erba significherebbe allungare la stagione o sacrificare alcuni tornei già esistenti. Entrambe le soluzioni sarebbero complicate. Allungare la tournee significherebbe ridisegnare l’intero calendario dopo Roland Garros; sacrificare Queen’s o Halle vorrebbe dire toccare due eventi con una storia fortissima.

Queen’s e Halle, inoltre, si giocano nella stessa settimana e dividono il campo dei grandi nomi. Trasformarne uno in Masters 1000 potrebbe sembrare una soluzione naturale, ma creerebbe inevitabilmente squilibri: quale torneo scegliere? Che fine farebbe l’altro? E soprattutto, avrebbe senso concentrare tutto il peso dell’erba in un solo evento?

Una possibilità teorica sarebbe quella di creare un Masters 1000 “ridotto”, sul modello di Montecarlo: tabellone più contenuto, evento non obbligatorio e minore pressione sulle strutture. Sarebbe forse l’ipotesi più realistica, ma anche questa comporterebbe problemi non banali.

Un torneo ridotto potrebbe limitare il consumo dei campi, ma non risolverebbe il nodo del calendario né quello delle infrastrutture. Servirebbe comunque un impianto adatto, con molti campi in erba di qualità, spazi per allenamenti e servizi all’altezza di un Masters 1000.

C’è poi un altro elemento da considerare: Wimbledon occupa già tutto lo spazio simbolico dell’erba. È il torneo più prestigioso del mondo e domina completamente il racconto della superficie. Per molti, la sua centralità rende meno urgente la creazione di un Masters 1000 dedicato.

È proprio questa la particolarità dell’erba: è la superficie più nobile, ma anche la meno espandibile. Più di ogni altra, vive di esclusività. La sua stagione breve, quasi improvvisa, contribuisce al fascino del periodo. Pochi tornei, poco tempo per adattarsi, sensazione di urgenza continua.

La mancanza di un Masters 1000 sull’erba resta comunque una stortura del calendario. Dal punto di vista sportivo, sarebbe logico avere almeno un grande evento prima di Wimbledon, capace di offrire punti pesanti, tabelloni profondi e un test più rappresentativo per i migliori giocatori.

Allo stesso tempo, proprio la difficoltà di organizzarlo spiega perché il progetto non sia mai diventato realtà. Il tennis moderno tende ad allargare tutto: tornei più lunghi, tabelloni più grandi, calendari più pieni. L’erba, invece, resiste a questa logica perché non può essere trattata come una superficie qualunque.

Il risultato è un equilibrio imperfetto ma affascinante. La stagione sull’erba resta breve, intensa e diversa da tutte le altre. Forse perde qualcosa in termini di gerarchia e distribuzione dei punti, ma conserva un’identità unica.

Finché non cambieranno calendario, infrastrutture e disponibilità dei tornei storici, il circuito sembra destinato a restare senza un Masters 1000 sull’erba. E così, ogni giugno, la domanda tornerà puntuale: possibile che la superficie di Wimbledon non abbia nemmeno un grande torneo di preparazione da 1000 punti?