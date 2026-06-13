Perché non esiste un Masters 1000 sull’erba? La superficie più storica resta senza un grande evento prima di Wimbledon
Ogni anno, con l’arrivo della stagione sull’erba, torna la stessa domanda: perché non esiste un Masters 1000 su questa superficie? È un paradosso solo apparente. L’erba è la superficie più antica e simbolica del tennis, quella su cui si gioca Wimbledon, ma nel calendario ATP non ha alcun torneo della categoria immediatamente inferiore agli Slam.
La differenza con le altre superfici è evidente. La terra battuta può contare su tre Masters 1000 prima del Roland Garros: Montecarlo, Madrid e Roma. Il cemento domina gran parte dell’anno, con eventi di massimo livello distribuiti in più fasi della stagione. L’erba, invece, vive una finestra brevissima, quasi compressa, tra la fine del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon.
Queen’s e Halle restano i due grandi riferimenti della preparazione a Wimbledon, entrambi ATP 500 di enorme prestigio e tradizione. Ma nessuno dei due è un Masters 1000. E non è soltanto una questione di volontà politica o commerciale: il problema principale è molto più pratico.
La ragione più importante riguarda la superficie stessa. Mantenere una campo in erba in condizioni perfette è molto più complicato rispetto alla terra battuta o al cemento. Il prato si deteriora rapidamente, soprattutto nelle zone di fondo campo, dove i giocatori si muovono e scivolano per giorni consecutivi.
Un Masters 1000 moderno richiede tabelloni ampi, molti allenamenti, decine di partite, tanti campi disponibili e una logistica enorme. Su una superficie delicata come l’erba, questo volume di attività rischierebbe di consumare i campi prima ancora delle fasi decisive.
Andy Roddick ha sintetizzato bene il problema: “I campi alla fine di Wimbledon sono in rovina”. Una frase forte, ma utile per capire quanto sia difficile preservare il manto erboso anche nel torneo più organizzato e prestigioso del mondo.
Wimbledon stesso deve gestire con estrema attenzione i campi e i tempi di allenamento. Secondo Roddick, persino Roger Federer in alcune occasioni ha avuto a disposizione appena 45 minuti al giorno di allenamento sui campi esterni. Questo racconta bene quanto sia complesso organizzare un evento di massa sull’erba.
Solo Wimbledon dispone davvero dell’infrastruttura necessaria: campi, spogliatoi, aree di allenamento, parcheggi, ospitalità e una macchina organizzativa costruita in oltre un secolo di storia. Replicare qualcosa di simile in formato Masters 1000 non sarebbe semplice.
Il secondo grande ostacolo è il calendario. La stagione sull’erba è la più breve del circuito. Dopo Parigi, i giocatori hanno pochissime settimane per cambiare superficie, adattarsi ai rimbalzi bassi, modificare gli appoggi e prepararsi a Wimbledon.
Inserire un Masters 1000 sull’erba significherebbe allungare la stagione o sacrificare alcuni tornei già esistenti. Entrambe le soluzioni sarebbero complicate. Allungare la tournee significherebbe ridisegnare l’intero calendario dopo Roland Garros; sacrificare Queen’s o Halle vorrebbe dire toccare due eventi con una storia fortissima.
Queen’s e Halle, inoltre, si giocano nella stessa settimana e dividono il campo dei grandi nomi. Trasformarne uno in Masters 1000 potrebbe sembrare una soluzione naturale, ma creerebbe inevitabilmente squilibri: quale torneo scegliere? Che fine farebbe l’altro? E soprattutto, avrebbe senso concentrare tutto il peso dell’erba in un solo evento?
Una possibilità teorica sarebbe quella di creare un Masters 1000 “ridotto”, sul modello di Montecarlo: tabellone più contenuto, evento non obbligatorio e minore pressione sulle strutture. Sarebbe forse l’ipotesi più realistica, ma anche questa comporterebbe problemi non banali.
Un torneo ridotto potrebbe limitare il consumo dei campi, ma non risolverebbe il nodo del calendario né quello delle infrastrutture. Servirebbe comunque un impianto adatto, con molti campi in erba di qualità, spazi per allenamenti e servizi all’altezza di un Masters 1000.
C’è poi un altro elemento da considerare: Wimbledon occupa già tutto lo spazio simbolico dell’erba. È il torneo più prestigioso del mondo e domina completamente il racconto della superficie. Per molti, la sua centralità rende meno urgente la creazione di un Masters 1000 dedicato.
È proprio questa la particolarità dell’erba: è la superficie più nobile, ma anche la meno espandibile. Più di ogni altra, vive di esclusività. La sua stagione breve, quasi improvvisa, contribuisce al fascino del periodo. Pochi tornei, poco tempo per adattarsi, sensazione di urgenza continua.
La mancanza di un Masters 1000 sull’erba resta comunque una stortura del calendario. Dal punto di vista sportivo, sarebbe logico avere almeno un grande evento prima di Wimbledon, capace di offrire punti pesanti, tabelloni profondi e un test più rappresentativo per i migliori giocatori.
Allo stesso tempo, proprio la difficoltà di organizzarlo spiega perché il progetto non sia mai diventato realtà. Il tennis moderno tende ad allargare tutto: tornei più lunghi, tabelloni più grandi, calendari più pieni. L’erba, invece, resiste a questa logica perché non può essere trattata come una superficie qualunque.
Il risultato è un equilibrio imperfetto ma affascinante. La stagione sull’erba resta breve, intensa e diversa da tutte le altre. Forse perde qualcosa in termini di gerarchia e distribuzione dei punti, ma conserva un’identità unica.
Finché non cambieranno calendario, infrastrutture e disponibilità dei tornei storici, il circuito sembra destinato a restare senza un Masters 1000 sull’erba. E così, ogni giugno, la domanda tornerà puntuale: possibile che la superficie di Wimbledon non abbia nemmeno un grande torneo di preparazione da 1000 punti?
TAG: Masters 1000 erba
Vorrebbe dire cancellare l’altro e sarebbe un grosso errore
Un erba resistente geneticamente modificata no?
Bisogna riproporre l erba vera quella dei tempi di Agassi e Sampras .. per due settimane l anno meno scambi ma più discese a rete nn rovinerebbero lo spettacolo.. anzi vedremo delle belle sorprese
Basterebbe promuovere o Halle o il Queen’s
quante assurdità in un solo articolo tra l’altro smentite dal fatto che il Queens ha raggiunto lo status di 500 solo da pochi anni prima era un 250. Il problema della sovrapposizione può essere risolto spostando semplicemente Halle alla settimana successiva come fecero una volta con Roma e Amburgo quando erano entrambi due masters 1000 (non ricordo la denominazione che si usava pre-2009). Se trovassero la struttura adeguata il 1000 si potrebbe tranquillamente disputare magari non da 2 settimane come roma e madrid ma 9 giorni tranquillamente e le infrastrutture si possono sempre creare come è stato costruito il tetto a Wimbledon. D’altro canto sacrificare una settimana di tennis sul cemento per dare spazio a un 1000 su erba e dare più settimane al gioco su erba non mi sembra un’ipotesi disdicevole. Ci sono diversi tennisti che proprio sull’erba possono fare incetta di punti importanti senza contare quanti battendo perfino top player e questo sarebbe molta più dinamicità al circuito. Mi vengono in mente nomi come Tamira Paszek, Tsvetana Pironkova, la nostra Camilia Giorgi, Feliciano Lopez, Gilles Muller e tanti altri che problproo sull’erba regalavano un grande spettacolo annullando le differenze con i top player come Dustin Brown che batte Nadal a poche settimane dal suo ennesimo trionfo a RG. Dunque volere è potere!
La stagione su erba va benissimo com’è: una brevissima e bellissima parentesi
Halle e, ancora di più, Queens per prestigio e bellezza, visibilità ed albo d’oro valgono molto più di alcuni mille (almeno dei due mille estivi nord americani e Parigi) banalmente non possono che essere sovrapposti e, quindi, non possono che essere 500
Va benissimo così, i numeri contano fino a un certo punto, per Prestige tradizione la stagione su erba ha un peso enorme (anche perché è indubitabile che Wimbledon è un pelo più importante degli altri Slam)
l’erba è per le mucche (cit. rios e safin).
il marzapane è troppo morbido.
la fecola di patate e la farina di carrube attirano gli insetti.
io abolirei l’inghilterra.
Io capisco difficoltà di tenere in piedi la piattaforma, ma in effetti al di là delle traduzioni che citi il problema sono l’assoluta ripetitività dei paragrafi finali. Consiglio in maniera non polemica di proporre dei temi usando poche frasi scritte da umani. Funzionano meglio, più eleganti, raggiungono lo scopo e fanno risparmiare tempo a tutti.
Si potrebbe pensare ad alternare Queen’s ed Halle utilizzandone uno per i primi turni e l’altro dagli ottavi o dai quarti fino alla finale un anno, invertendoli l’anno successivo (ovviamente aumentando la durata a 10-12 giorni) e utilizzando altre sedi per le qualificazioni, coinvolgendo magari anche Bad Homburg etc.
Ricordo di aver visto all’epoca un trionfo di Sonego ad Antalya: lo spot diceva “erba”, ma alla fine era “terra battuta”. 🙁
Lo stesso gli ultimi turni del “campo di patate” nel 500 tedesco…. 😉
La superficie richiede molta cura, manutenzione e dura poco.
Si mantiene la tradizione, ma sviluppi o estensioni non sono facili. 🙁
perche alla fine conta solo wimbledon e solo per questioni storiche
La vedo molto difficile che si faccia un 1000 su erba per le ragioni citate nell’articolo. A meno di allungare la stagione su erba di almeno una settimana, non succederà mai.
è un vecchio adagio che si trascina da tempo. Io avrei 2 tipi di proposte per realizzarlo:
la prima, mantenere lo stesso calendario con 1 upgrade di Halle
( Queens è piccolino come circolo)
la seconda, lasciare lo swing erbivoro estivo cosi’ com’è e crearne uno nuovo di 3 settimane dopo l’australian open.
Dopotutto i paesi che dispongono di campi in erba sono diversi: australia, india, pakistan, sudafrica.. 2 settimane con 2 tornei e per concludere il 1000 in Arabia.
dal momento che ci sarà un nuovo 1000 che lo si faccia sull’erba.. tanto gli sciecchi non hanno problemi di soldi, hanno allestito uno skydome con tanto di neve, che problemi avrebbero ad allestire un impianto in erba al coperto?