Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell 11 Giugno 2026
CH 125 Ilkley – Erba
R16 Romano – Pinnington Jones 2° inc. ore 12:00
CH 75 Cattolica – terra
R16 Guillen Meza – Cecchinato Inizio 10:30
R16 de Jong – Bondioli 2° inc. ore 10:00
R16 Dalla Valle – Sanchez Jover 2° inc. ore 10:00
QF Forti /Ricca – Grevelius /Heinonen Non prima 12:00
QF Jecan /Pavel – Bondioli /Brancaccio 4° inc. ore 10:00
WTA Ilkley 125 – Erba
2T Vidmanova – Stefanini ore 12:00
WTA Modena 125 – terra
2T Zidansek – Brancaccio 2 incontro dalle 13:00
2T Bronzetti – Grabher ore 20:30
QF Gorgodze /Karamoko – Basiletti /Pedone 2 incontro dalle 16:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
OT. Non mi funziona NOW stamattina, volevo vedere se Sky dava in replica Bellucci vs Hanfmann, qualcun’altro nella mia stessa situazione?
Da un paio di mesi seguo con grande interesse Filippo Romano che ha già colmato la distanza in classifica da connazionali coetanei di cui si parla molto di più. A Ilkley ha già superato tre tennisti molto più avanti di lui nel ranking e oggi ne affronta un altro a ridosso della top100.