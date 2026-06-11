Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell 11 Giugno 2026

11/06/2026 07:07 2 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Patrick Boren
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Patrick Boren

GBR CH 125 Ilkley – Erba
R16 Romano ITA – Pinnington Jones GBR 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cattolica – terra
R16 Guillen Meza ECU – Cecchinato ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 de Jong NED – Bondioli ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Dalla Valle ITA – Sanchez Jover ESP 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

QF Forti ITA/Ricca ITA – Grevelius SWE/Heinonen SWE Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Jecan ROU/Pavel ROU – Bondioli ITA/Brancaccio ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



GBR WTA Ilkley 125 – Erba
2T Vidmanova CZE – Stefanini ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Modena 125 – terra
2T Zidansek SLO – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Bronzetti ITA – Grabher AUT ore 20:30

Il match deve ancora iniziare

QF Gorgodze GEO/Karamoko SUI – Basiletti ITA/Pedone ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

piper 11-06-2026 09:13

OT. Non mi funziona NOW stamattina, volevo vedere se Sky dava in replica Bellucci vs Hanfmann, qualcun’altro nella mia stessa situazione?

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Dario (Guest) 11-06-2026 09:04

Da un paio di mesi seguo con grande interesse Filippo Romano che ha già colmato la distanza in classifica da connazionali coetanei di cui si parla molto di più. A Ilkley ha già superato tre tennisti molto più avanti di lui nel ranking e oggi ne affronta un altro a ridosso della top100.

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+1: Giuras