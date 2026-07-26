L’Italia non delude: batte la Finlandia e centra la Final Eight della Summer Cup by Dunlop. Passa anche l’Ucraina

La tradizione è rispettata. Anche quest’anno i campi del Tennis Forza e Costanza 1911 portano fortuna alla nazionale italiana under 12 femminile, che ancora una volta si è garantita via Brescia un posto nella Final Eight della Summer Cup by Dunlop, che fra un paio di settimane in Corsica assegnerà il titolo europeo. Le azzurrine si sono meritate la qualificazione con un percorso perfetto, nel quale il successo più comodo è stato quello decisivo, nello spareggio contro la Finlandia. Già, perché se nei tre duelli precedenti a regalare la vittoria alle nostre era stato il doppio (decisivo contro Svezia, Svizzera e Danimarca), nel momento più importante le nostre hanno saputo alzare ulteriormente il livello, risolvendo la sfida con le finlandesi senza cedere alcun set. Merito delle ottime prove di Vittoria Maria Casini e Sofia Brigatti: in apertura di giornata la prima ha lasciato un solo game a Edith Napari, imponendosi per 6-0 6-1, mentre in seguito la milanese ha chiuso i conti, battendo per 7-5 6-3 la rivale Saimi Juvonen in un match tutt’altro che banale. Specialmente nel primo set, perché la bionda nordica è arrivata a condurre addirittura per 5-1, prima che la campionessa italiana under 11 in carica cambiasse passo, trovando un parziale di 24 punti a 5 che le ha permesso di aggiudicarsi sei giochi consecutivi. La rivale ha continuato a lottare anche nel secondo set, ma non è più riuscita a mettere in difficoltà l’azzurra, che dopo 1 ora e 45 minuti ha chiuso i conti e raccolto l’abbraccio delle compagne, scattate in campo a festeggiare.

“Sono molto felice per questo risultato – ha detto il capitano azzurro Pierpaolo Vidiri –, in particolare per le ragazze: sono state bravissime fin dal primo giorno, meritandosi la qualificazione. Nel corso della settimana siamo riusciti a fare gruppo, anche grazie al supporto della preparatrice mentale Sara Bordo e della preparatrice atletica Maria Bianca Prosperi, che hanno svolto un lavoro splendido. L’unione fuori dal campo è stata il segreto per trovare le giuste soluzioni durante gli incontri. Oggi è il momento di festeggiare, ma ho detto alle ragazze di non accontentarsi: da domani riprenderemo il lavoro in vista della Final Eight”. Dal 6 al 9 agosto, in Corsica (precisamente a Lucciana), le azzurrine ritroveranno le coetanee dell’Ucraina, a loro volta capaci di meritarsi – via Brescia – un posto fra le migliori otto d’Europa, grazie al successo per 2-1 contro la Svezia nello spareggio di domenica. Decisivo il doppio, vinto dalla coppia Pager/Bilovus. Al Tennis Forza e Costanza 1911 il quinto posto è andato alla Svizzera, a segno sulla Slovenia nella “finalina”, mentre il duello per la settima posizione ha premiato la Danimarca, passata contro il Portogallo.

“Siamo soddisfatti sia di come è andata – dice Massimo Ogna, direttore tecnico della società organizzatrice HD Tennis Team – sia della qualità del tennis visto in campo. Un ringraziamento speciale agli sponsor, alle istituzioni, al Tennis Forza e Costanza 1911 per l’ospitalità, ai tirocinanti maestri della FITP e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione. Per il futuro ci piacerebbe allargare il nostro impegno anche alla categoria maschile, col sogno di arrivare a organizzare la Final Eight per il titolo europeo”.

I RISULTATI DELLA GIORNATA CONCLUSIVA

SPAREGGI QUALIFICAZIONE

Italia b. Finlandia 2-0

Vittoria Maria Casini (Ita) b. Edith Napari (Fin) 6-0 6-1, Sofia Brigatti (Ita) b. Saimi Juvonen (Fin) 7-5 6-3.

Ucraina b. Svezia 2-1

Alona Pager (Ukr) b. Josephine Silfverschiold (Swe) 6-2 7-6, Beatrice Larsson (Swe) b. Yeva Sobolieva (Ukr) 6-0 6-4, Pager/Bilovus (Ukr) b. Silfverschiold/Larsson (Swe) 7-6 6-4.

FINALE 5°/6° POSTO

Svizzera b. Slovenia 2-1

Lina Kazic (Slo) b. Frida Francke (Sui) 4-1 4-2, Oona Roth (Sui) b. Tia Kazic (Slo) 4-1 4-2, Bigler/Roth (Sui) b. L. Kazic/Savsek (Slo) 4-1 4-2.

FINALE 7°/8° POSTO

Danimarca b. Portogallo 2-0

Maya Teilmann (Dan) b. Maria Mendeiros Martins (Por) 2-4 4-0 10/6, Philippa Henningsen (Dan) b. Benedita Bordalo Nabuco (Por) 4-2 2-4 10/6.

CLASSIFICA FINALE

Qualificate per la fase finale: Italia, Ucraina

3° posto: Finlandia, Svezia

5° posto: Svizzera

6° posto: Slovenia

7° posto: Danimarca

8° posto: Portogallo

9° posto: Irlanda