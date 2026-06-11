Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Giugno 2026

11/06/2026 22:48 2 commenti
Filippo Romano - Foto Yuri Serafini
Filippo Romano - Foto Yuri Serafini

GER ATP 250 Stuttgart – erba
QF Bellucci ITA – Fritz USA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



SVK CH 100 Bratislava – terra
QF Kolar CZE – Cina ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 125 Ilkley – Erba
R16 Romano ITA – Pinnington Jones GBR 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cattolica – terra
QF de Jong NED – Cecchinato ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF it – Dalla Valle ITA TBA

Il match deve ancora iniziare

QF Forti ITA – Guerrieri ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

QF Brancaccio ITA – Carballes Baena ESP Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



GBR WTA Ilkley 125 – erba
2T Vidmanova CZE – Stefanini ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Modena 125 – terra
QF Brancaccio ITA – Bronzetti ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Marco Tullio Cicerone 12-06-2026 00:45

Scritto da tinapica
Chissà come se la caverà Romano contro il Britannico, per di più a casa sua?
Prima o poi riuscirò a vedere giocare questo ragazzo che è da quando si gioca su erba che continua a farsi notare.
Forza Romano!
(E, ovviamente, Forza Olonese!)

Se vuoi vedere Filippo Romano: su Challenger TV puoi vedere anche gli incontri in replica, se non riesci a farlo in diretta. E ovviamente forza Bellucci e tutti gli altri azzurri.

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tinapica 11-06-2026 23:26

Chissà come se la caverà Romano contro il Britannico, per di più a casa sua?
Prima o poi riuscirò a vedere giocare questo ragazzo che è da quando si gioca su erba che continua a farsi notare.
Forza Romano!
(E, ovviamente, Forza Olonese!)

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