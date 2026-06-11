Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Giugno 2026
ATP 250 Stuttgart – erba
QF Bellucci – Fritz 3° inc. ore 11:00
CH 100 Bratislava – terra
QF Kolar – Cina 2° inc. ore 12:00
CH 125 Ilkley – Erba
R16 Romano – Pinnington Jones 4° inc. ore 12:00
CH 75 Cattolica – terra
QF de Jong – Cecchinato Inizio 11:00
QF – Dalla Valle TBA
QF Forti – Guerrieri Non prima 18:00
QF Brancaccio – Carballes Baena Inizio 16:00
WTA Ilkley 125 – erba
2T Vidmanova – Stefanini ore 12:00
WTA Modena 125 – terra
QF Brancaccio – Bronzetti ore 18:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
Se vuoi vedere Filippo Romano: su Challenger TV puoi vedere anche gli incontri in replica, se non riesci a farlo in diretta. E ovviamente forza Bellucci e tutti gli altri azzurri.
Chissà come se la caverà Romano contro il Britannico, per di più a casa sua?
Prima o poi riuscirò a vedere giocare questo ragazzo che è da quando si gioca su erba che continua a farsi notare.
Forza Romano!
(E, ovviamente, Forza Olonese!)