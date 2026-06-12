Qualificazioni ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri ad Halle

12/06/2026 21:54 2 commenti
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Getty
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Getty

DEU ATP 500 Halle – Tabellone Qualificazione- Erba
(1) Raphael Collignon BEL vs (PR) Aziz Dougaz TUN
(WC) Benito Sanchez Martinez GER vs (5) Roberto Bautista Agut ESP

(2) Martin Landaluce ESP vs (Alt) Marc-Andrea Huesler SUI
Tiago Pereira POR vs (8) Tom Gentzsch GER

(3) Lorenzo Sonego ITA vs Filip Cristian Jianu ROU
(WC) Diego Dedura GER vs (6) Nikoloz Basilashvili GEO

(4) Mattia Bellucci ITA vs Mikhail Kukushkin KAZ
(WC) Jamie Mackenzie GER vs (7) Alex Bolt AUS



GBR ATP 500 Queen’s – Tabellone Qualificazione – Erba
(1) Zachary Svajda USA vs (WC) Liam Broady GBR
Martin Damm USA vs (5) Daniel Merida ESP

(2) Aleksandar Kovacevic USA vs (Alt) Michael Mmoh USA
(WC) Johannus Monday GBR vs (8) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(3) Dino Prizmic CRO vs Rinky Hijikata AUS
Daniel Evans GBR vs (6) Marcos Giron USA

(4) James Duckworth AUS vs (Alt) Aleksandar Vukic AUS
(WC) Harry Wendelken GBR vs (7) Adam Walton AUS

2 commenti

tinapica 12-06-2026 22:24

Daniel Evans, al suo ultimo torneo della Regina, lo vedo proprio chiuso.
Se conquistasse il tabellone principale farebbe un’impresona.

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tinapica 12-06-2026 22:22

Purtroppo i due miei beniamini hanno entrambi scelto il torneo sbagliato.
Sia perché è un torneo che non ha tradizione, sia perché quest’anno è nettamente il più duro tra i due.
A Bellucci ha detto male anche il sorteggio…

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