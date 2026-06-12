ATP 500 Halle e Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri ad Halle
ATP 500 Halle – Tabellone Qualificazione- Erba
(1) Raphael Collignon vs (PR) Aziz Dougaz
(WC) Benito Sanchez Martinez vs (5) Roberto Bautista Agut
(2) Martin Landaluce vs (Alt) Marc-Andrea Huesler
Tiago Pereira vs (8) Tom Gentzsch
(3) Lorenzo Sonego vs Filip Cristian Jianu
(WC) Diego Dedura vs (6) Nikoloz Basilashvili
(4) Mattia Bellucci vs Mikhail Kukushkin
(WC) Jamie Mackenzie vs (7) Alex Bolt
ATP 500 Queen’s – Tabellone Qualificazione – Erba
(1) Zachary Svajda vs (WC) Liam Broady
Martin Damm vs (5) Daniel Merida
(2) Aleksandar Kovacevic vs (Alt) Michael Mmoh
(WC) Johannus Monday vs (8) Giovanni Mpetshi Perricard
(3) Dino Prizmic vs Rinky Hijikata
Daniel Evans vs (6) Marcos Giron
(4) James Duckworth vs (Alt) Aleksandar Vukic
(WC) Harry Wendelken vs (7) Adam Walton
2 commenti
Daniel Evans, al suo ultimo torneo della Regina, lo vedo proprio chiuso.
Se conquistasse il tabellone principale farebbe un’impresona.
Purtroppo i due miei beniamini hanno entrambi scelto il torneo sbagliato.
Sia perché è un torneo che non ha tradizione, sia perché quest’anno è nettamente il più duro tra i due.
A Bellucci ha detto male anche il sorteggio…