Il “Città di Crema” incorona due italiani, per la terza volta in 20 anni: titoli a Gazzetti e Mantovani

Dopo Luca Nardi e Lisa Pigato nel 2017, e Giovanni Enrico Boi e Beatrice Vittoria Gatti nel 2024, il torneo internazionale under 16 “Città di Crema” è tornato a premiare due giocatori italiani, per la terza volta in vent’anni di storia. Un risultato che ribadisce anche in Lombardia lo splendido momento delle racchette nostrane, mai così brillanti fra i professionisti ma capaci di raccogliere soddisfazioni a ripetizione anche nell’universo giovanile. A fare festa sui campi in terra battuta del Tennis Club Crema è toccato a due emiliani: nel maschile il parmense Sebastiano Mantovani, nel femminile la reggiana Marta Gazzetti, autentica dominatrice dell’appuntamento targato Tennis Europe. E non solo perché in cinque incontri di singolare ha lasciato un solo set, ma anche perché nel pomeriggio di venerdì si era già laureata campionessa nel tabellone di doppio, a fianco dell’altoatesina Lilli Marth. All’indomani la 15enne di Correggio, seconda testa di serie, non ha dato chance in finale alla greca Maria Koukoutsi, che partiva favorita (almeno secondo il ranking) ma non è riuscita a trovare le giuste contromisure per contenere la netta superiorità dell’azzurra, capitolando col punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora. Per la Gazzetti si tratta del primo successo internazionale nella categoria under 16, dopo i due dello scorso anno fra le under 14. Le ha permesso di diventare solamente la quinta giocatrice – e prima italiana – nella storia del torneo a conquistare sia il titolo individuale sia quello di coppia: una doppietta che al “Città di Crema” mancava dal 2015, quando a completarla fu la maltese Helene Pellicano.

Diversa, e decisamente più combattuta, una finale maschile che invece ha visto Mantovani prevalere col punteggio di 6-1 3-6 6-3 sul pugliese Alessio Cardillo, ugualmente protagonista di una splendida settimana. Ma l’emiliano, incontenibile nel primo set, poi calato e riagganciato nel secondo, e quindi capace di riprendere in mano le redini della partita nel parziale decisivo, si è rivelato superiore, confermando i pronostici della vigilia che lo indicavano come favorito numero uno. Non solo, contro Cardillo aveva vinto un precedente molto recente, meno di 20 giorni fa a Tolentino, e si è ripetuto sulla terra battuta di via del Fante. Per il parmense classe 2010, che lo scorso anno a Crema si fermò in semifinale, è già il terzo titolo stagionale fra gli under 16, dopo quelli conquistati a Rijeka (Croazia) ad aprile e proprio a Tolentino, nelle Marche, esattamente due settimane fa. “Siamo molto soddisfatti di questa ventesima edizione – ha detto Jessica Festari, direttrice del torneo –, caratterizzata dal dominio dei giocatori italiani. Di stranieri di valore ce n’erano parecchi, nel maschile come nel femminile, eppure i nostri si sono fatti valere, prendendosi tutti i titoli di singolare e doppio. A livello organizzativo è filato tutto liscio e anche il meteo è stato clemente per l’intera settimana. Da parte nostra va un grazie di cuore al referee Aniello Santonicola, sempre una garanzia, così come alle tante persone che hanno collaborato all’evento e ovviamente ai nostri sponsor: Banco BPM, Autotorino, Maus Italia e tutti gli altri”.

RISULTATI

Singolare femminile. Finale: Marta Gazzetti (Ita) b. Maria Koukoutsi (Gre) 6-2 6-1.

Singolare maschile. Finale: Sebastiano Mantovani (Ita) b. Alessio Cardillo (Ita) 6-1 3-6 6-3.