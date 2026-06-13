Circuito Wta Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali – WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham – I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di quali (LIve)

13/06/2026 07:33 1 commento
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  13 Giugno 2026

13°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
19°
16:00
20°
17:00
22°
20:00
18°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Emma Raducanu GBR vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Donna Vekic CRO Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

it vs (6) Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  13 Giugno 2026

13°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 19°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
16:00
17°
18:00
17°
21:00
16°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 10:00
(8) Barbora Krejcikova CZE vs Magda Linette POL Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Robin Montgomery USA vs it Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Caty McNally USA vs Ajla Tomljanovic AUS Inizio 10:00
WTA 'S-Hertogenbosch
Caty McNally
40
4
1
Ajla Tomljanovic
40
6
4
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Shuko Aoyama JPN / En-Shuo Liang TPE vs Ingrid Neel EST / Giuliana Olmos MEX Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  13 Giugno 2026

17°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
20°
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
34°
20:00
32°
✅  Giornata asciutta ma molto calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 15:30
Ekaterine Gorgodze GEO / Naima Karamoko SUI vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Lara Salden BEL Inizio 15:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Katarzyna Kawa POL Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare






🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  13 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 15°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Rovesci a metà giornata e nel pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
12°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
13°
12:00
🌧
14°
13:00
14°
14:00
15°
16:00
🌧
15°
18:00
15°
21:00
13°
⚠  Rovesci durante la giornata: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA SF
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(8) Ashlyn Krueger USA vs (4) Darja Vidmanova CZE Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Mary Stoiana USA vs Celine Naef SUI Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare

Freya Christie GBR / Eden Silva GBR vs (4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  13 Giugno 2026

🌧
13°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
🌧
12°
09:00
🌧
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
20°
17:00
🌧
19°
18:00
🌧
18°
21:00
16°
⚠  Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 21:00
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
WTA 500 Q1
🌧  Rovesci
⚠  Vento
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 10:00
(6) Nikola Bartunkova CZE vs Noma Noha Akugue GER Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Tessa Johanna Brockmann GER vs (11) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Diane Parry FRA vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Xinyu Wang CHN vs Dalma Galfi HUN Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Milena Steinkamp GER vs (7) Shuai Zhang CHN Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

Mia Pohankova SVK vs (10) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

(2) Katerina Siniakova CZE vs Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs (8) Anhelina Kalinina UKR Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
(3) Magdalena Frech POL vs Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Petra Marcinko CRO vs Aoi Ito JPN

Il match deve ancora iniziare

Maria Timofeeva UZB vs (9) Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs (12) Sinja Kraus AUT Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  13 Giugno 2026

10°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 17°C
CIELO Sole parziale al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
12°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
17°
16:00
17°
18:00
16°
21:00
14°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
WTA 250 Q1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:30
Mingge Xu GBR vs (7) Kimberly Birrell AUS Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Daria Kasatkina AUS vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Caty McNally USA vs Mika Stojsavljevic GBR Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Sofia Kenin USA vs (10) Elsa Jacquemot FRA Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Hannah Klugman GBR vs (11) Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Panna Udvardy HUN vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Emiliana Arango COL vs (8) Anna Bondar HUN Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Antonia Ruzic CRO vs Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 11:00
Alicia Dudeney GBR vs (12) Yulia Putintseva KAZ Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva ESP vs (9) Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:00
(6) Viktorija Golubic SUI vs Veronika Erjavec SLO Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Zeynep Sonmez TUR vs Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Taxi Driver 13-06-2026 09:33

L’assurdità WTA.
Ieri Raducanu e Rybakina dovevano fare doppio turno.
Giocano la prima partita a inizio pomeriggio.
Poi Rybakina gioca la seconda partita in tardo pomeriggio e fanno aspettare Raducanu, la partita va per le lunghe e Raducanu è rimandata a oggi dove forse giocherà un doppio turno se vince….
Non era più logico farls giocare ieri su un altro campo?

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