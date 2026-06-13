WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali – WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham – I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di quali (LIve)
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13°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Emma Raducanu vs Kamilla Rakhimova Inizio 12:30
Katie Boulter vs Donna Vekic Non prima 13:30
vs (6) Iva Jovic
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Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 19°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 10:00
(8) Barbora Krejcikova vs Magda Linette Inizio 10:00
Robin Montgomery vs Non prima 12:00
Court 1 – ore 10:00
Caty McNally vs Ajla Tomljanovic Inizio 10:00
Shuko Aoyama / En-Shuo Liang vs Ingrid Neel / Giuliana Olmos Non prima 12:00
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Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:30
Ekaterine Gorgodze / Naima Karamoko vs Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden Inizio 15:30
(1) Victoria Jimenez Kasintseva vs Katarzyna Kawa Non prima 17:30
Lucia Bronzetti vs Laura Samson
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Nuvoloso con rovesci · Picco 15°C
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☁ Nuvoloso
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(8) Ashlyn Krueger vs (4) Darja Vidmanova Non prima 13:00
Court 1 – ore 11:00
Mary Stoiana vs Celine Naef Non prima 14:00
Freya Christie / Eden Silva vs (4) Madeleine Brooks / (4) Amelia Rajecki
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Nuvoloso con rovesci · Picco 21°C
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⚠ Vento
🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 10:00
(6) Nikola Bartunkova vs Noma Noha Akugue Inizio 10:00
Tessa Johanna Brockmann vs (11) Alycia Parks
(5) Diane Parry vs Ella Seidel
(1) Xinyu Wang vs Dalma Galfi Non prima 15:00
Court 1 – ore 10:00
Milena Steinkamp vs (7) Shuai Zhang Inizio 10:00
Mia Pohankova vs (10) Tamara Korpatsch
(2) Katerina Siniakova vs Yue Yuan
Lulu Sun vs (8) Anhelina Kalinina Non prima 15:00
Court 2 – ore 10:00
(3) Magdalena Frech vs Aliaksandra Sasnovich Inizio 10:00
(4) Petra Marcinko vs Aoi Ito
Maria Timofeeva vs (9) Renata Zarazua
Polina Kudermetova vs (12) Sinja Kraus Non prima 15:00
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10°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 17°C
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🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:30
Mingge Xu vs (7) Kimberly Birrell Inizio 11:30
(4) Daria Kasatkina vs Anna Blinkova
(2) Caty McNally vs Mika Stojsavljevic Non prima 15:00
Court 1 – ore 11:00
Sofia Kenin vs (10) Elsa Jacquemot Inizio 11:00
Hannah Klugman vs (11) Anastasia Zakharova
(3) Panna Udvardy vs Katie Volynets
Court 2 – ore 11:00
Emiliana Arango vs (8) Anna Bondar Inizio 11:00
(1) Antonia Ruzic vs Kaja Juvan
Court 3 – ore 11:00
Alicia Dudeney vs (12) Yulia Putintseva Non prima 14:00
Oksana Selekhmeteva vs (9) Kamilla Rakhimova
Court 4 – ore 11:00
(6) Viktorija Golubic vs Veronika Erjavec Non prima 14:00
(5) Zeynep Sonmez vs Lanlana Tararudee
TAG: Circuito WTA
1 commento
L’assurdità WTA.
Ieri Raducanu e Rybakina dovevano fare doppio turno.
Giocano la prima partita a inizio pomeriggio.
Poi Rybakina gioca la seconda partita in tardo pomeriggio e fanno aspettare Raducanu, la partita va per le lunghe e Raducanu è rimandata a oggi dove forse giocherà un doppio turno se vince….
Non era più logico farls giocare ieri su un altro campo?