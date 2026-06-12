Mboko costretta a rinunciare a Wimbledon per la brutta caduta al Queen’s e l’infortunio al ginocchio

La brutta scivolata sofferta sull’erba del Queen’s ha un prezzo salatissimo per Victoria Mboko. I Championships di Wimbledon infatti hanno aggiornato la lista delle partecipanti alla prossima edizione del torneo londinese e in questa non figura Mboko, costretta a fermarsi per un “infortunio al ginocchio sinistro”. Mboko sarebbe stata nona testa di serie del torneo, al via il prossimo lunedì 29 giugno. La canadese ha ricevuto l’immediato supporto di Serena Williams, con la quale stava disputando il doppio nel torneo WTA 500 nello storico club londinese, “Sei un talento incredibile e tornerai qui in poco tempo. Ti auguro una pronta guarigione”, ha scritto la campionessa californiana sui social.

Al momento non è trapelato niente dall’entourage di Victoria in merito ai primi controlli sul ginocchio lesionato, ma la dinamica della caduta e la sua immediata reazione alla distorsione del ginocchio non lasciano presagire niente di buono. La speranza è che possa essere soltanto una seria distorsione senza l’interessamento dei legamenti, altrimenti il 2026 di Mboko sarebbe già terminato, insieme ad un lungo e complesso periodo di recupero.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della sfortunatissima 19enne canadese, esplosa la scorsa estate con la vittoria al WTA 1000 di Montreal, a cui va un grande in bocca al lupo da Livetennis e tutti gli appassionati.

Mario Cecchi