Partenza a tinte azzurre per i main draw del “Città di Crema”: tanti i giovani italiani subito protagonisti

La strada per ripetere le doppiette azzurre del 2017 e del 2024 è ancora lunga e ricca di insidie, specialmente nel tabellone femminile, ma per l’Italia l’edizione numero 20 del torneo internazionale under 16 “Città di Crema” non poteva iniziare meglio. Perché la prima giornata dedicata ai tabelloni principali dell’evento del Tennis Club Crema, parte del circuito Tennis Europe, è stata particolarmente felice per i nostri portacolori, protagonisti di vittorie a ripetizione. Fra i “Boys”, le più interessanti le hanno colte i due Filippo, il bergamasco Scaburri e il veronese Fazion, campione regionale veneto in carica fra gli under 15. Per entrambi, partiti dalle qualificazioni, quella di lunedì è stata già la terza vittoria sui campi in terra battuta di via del Fante, nonché la più importante perché – almeno secondo le classifiche – nessuno dei due partiva favorito. Scaburri, che è addirittura al debutto a livello internazionale fra gli under 16, ha impreziosito il suo esordio nel main draw col successo per 7-6 6-3 contro il riminese Pietro Tombari, mentre Fazion ha superato per 6-3 6-1 il romano Giacomo Zoccoli. Vittorie, e derby nel secondo turno di mercoledì, anche per Filippo Capitanelli e Andrea Cerbo. Il primo ha fatto fuori comodamente l’austriaco Max Mantl-Bernhard (6-1 6-0), mentre il secondo, testa di serie numero 5, ha sconfitto per 7-5 6-2 Tommaso Fumagalli. Buona la prima anche per il catanese Bruno Condorelli, terzo favorito della vigilia, passato per 7-5 6-3 sull’altro azzurro Francesco Ramella Pralungo.

Fra le ragazze, invece, le italiane già qualificate per il secondo round sono ben otto, buona parte delle quali a segno contro avversarie straniere. Il successo più rumoroso l’ha firmato la veneta Anastasia Dmitriev, in gara con una wild card ma capace di mettere immediatamente fine al “Città di Crema” della russa Maria Shiliga, numero 5 del tabellone. Fra le teste di serie fuori anche l’ottava, la bielorussa Sofiya Filipenia, spedita a fare le valigie dalla qualificata Eleonora Vismara. Ottimo esordio anche per le due azzurre più in alto nell’elenco delle favorite: Marta Gazzetti, numero 2 del seeding, ha vinto per 6-0 6-1 il derby contro Michela Gaia Malfatto, mentre Lilli Marth (numero 3) ha avuto la meglio al termine di un confronto molto combattuto con la giapponese Mio Ohta, al tappeto col punteggio di 7-5 7-6. Nei duelli Italia contro resto del mondo avanti anche Aila Zennaro (doppio 6-1 alla bielorussa Domanevskaya), Anna Campagno (7-5 6-1 alla svizzera Margherita Germani) e Luna Boesso (6-1 6-0 alla spagnola Arlette Trullas). Nel pomeriggio di lunedì anche il debutto, in doppio, di una coppia interamente cremasca, composta da Guia Mombelli e Alessia Orgiu. Le due giocatrici di casa hanno lottato alla pari per un set contro Domanevskaya/Sotodate, prima di cedere – a testa alta – per 6-4 6-1. Martedì a Crema sono in programma tutte le altre sfide di primo turno di singolare e doppio, sempre con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile. Primo turno: Filippo Scaburri (Ita) b. Pietro Tombari (Ita) 7-6 6-3, Bruno Condorelli (Ita) b. Francesco Ramella Pralungo (Ita) 7-5 6-3, Filippo Capitanelli (Ita) b. Max Mantl-Bernhard (Aut) 6-1 6-0, Andrea Cerbo (Ita) b. Tommaso Fumagalli (Ita) 7-5 6-2, Filippo Fazion (Ita) b. Giacomo Zoccoli (Ita) 6-3 6-1.

Singolare femminile. Primo turno: Aila Zennaro (Ita) b. Maria Domanevskaya 6-1 6-1, Lilli Marth (Ita) b. Mio Ohta (Jpn) 7-5 7-6, Anna Campagno (Ita) b. Margherita Germani (Sui) 7-5 6-1, Anastasia Dmitriev (Ita) b. Maria Shiliga 6-1 6-3, Lucrezia Cavalieri (Ita) b. Lucinda Calonder (Sui) 7-5 6-2, Rio Sotodate (Jpn) b. Giorgia Marconi (Ita) 6-0 6-1, Eleonora Vismara (Ita) b. Sofiya Filipenia 6-1 6-4, Matilde Figueiredo (Por) b. Angie Bentini (Ita) 6-3 7-5, Luna Boesso (Ita) b. Arlette Trullas (Esp) 6-1 6-0, Marta Gazzetti (Ita) b. Michela Gaia Malfatto (Ita) 6-0 6-1.