Esordio vincente per la giovane Samson nel Main Draw della Genius Progetti Cup

CASINALBO – Ci si attendeva grande tennis femminile e le aspettative sono state confermate: la Genius Progetti Cup sta offrendo emozioni, qualità tecnica ed una perfetta organizzazione.

Lunedì dedicato alla prima giornata del Tabellone Principale al Club La Meridiana di Casinalbo nel 42° Memorial Eugenio Fontana, il torneo internazionale di tennis femminile di singolo e doppio 125 Wta che si gioca dal 7 al 14 giugno a Casinalbo di Formigine.

SAMSON OK. Ad aprire il programma del lunedì sul campo centrale uno dei match più attesi della giornata quello tra la 25enne mancina cinese Xiyu Wang, al momento numero 100 della classifica Wta Tour e con un best ranking da n. 49, e la 18enne ceca Laura Samson.

La Samson è considerata una delle “stelle” più promettenti del circuito: dopo essere stata finalista nel 2024 al Roland Garros Juniores e prima giocatrice nata nel 2008 a vincere un incontro nel WTA Tour, sta scalando rapidamente la classifica: oggi è già n.137 del mondo. Partita bellissima la loro, equilibrio sia nel primo che nel secondo set: 7-6 (3) 7-5 il punteggio finale a favore della giovanissima ceca.

Nel primo set Samson si porta avanti 5-3, Wang recupera e sorpassa sul 6-5, ma il tie break sorride alla Samson (7 punti a 3). Nel secondo set le giocatrici faticano a tenere il servizio (7 break totali su 12 turni al servizio): il break decisivo, tra l’altro ottenuto a “zero”, è sul 6-5 Samson. Il talento della Repubblica Ceca vince e convince, potrebbe essere proprio la sorpresa del Fontana 2026…?

Accede al secondo turno del Memorial Fontana anche la spagnola Kaitlin Quevedo: la numero 107 del ranking Wta ha superato in due set l’argentina Jazmin Ortenzi (159) con il punteggio di 6-3 6-4.

PROGRAMMA MARTEDI’. Sarà davvero un “Super Tuesday” quello della Genius Progetti Cup: in campo tutte le principali teste di serie del torneo in un programma ricchissimo dal mattino fino alla sera.

Sul centrale si parte alle ore 13 con la giovane italiana Federica Urgesi che affronta la testa di serie numero 7, la slovena Tamara Zidansek (134 del mondo). A seguire sul centrale debutto al Fontana per la riminese Lucia Bronzetti, già numero 46 e oggi numero 147 del ranking.

Il programma sul centrale si completerà con altri due match “imperdibili”. Non prima delle ore 18 una delle favorite del torneo, l’esperta egiziana Mayar Sherif (testa di serie numero 6, con un best ranking alla 31 posizione mondiale) gioca con il talento azzurro Giorgia Pedone.

Nel match serale, non prima delle 20.30, Noemi Basiletti, arrivata al Main Draw dopo aver superato la Ricci nelle Quali, affronta la mancina americana Varvara Lepchenko, oggi numero 175 ma con un best ranking da numero 19.

Non da meno il programma sul campo numero 4. Alle 13 la testa di serie numero 2 Darja Semenistaja gioca con la spagnola Marina Bassols Ribera, a seguire la qualificata argentina Victoria Bosio sfida l’italiana Nuria Brancaccio. Non prima delle ore 18 il match tra la spagnola Andrea Lazaro Garcia e l’austriaca Julia Grabher (testa di serie numero 4 e numero 116 del ranking). A seguire, e non prima delle 20.30, scenderà in campo la giocatrice “da battere”, cioè la testa di serie numero 1 della Genius Progetti Cup, Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) che se la vedrà con la toscana Jessica Pieri.

PALMIERI. Tra gli addetti ai lavori arrivati al Club La Meridiana per assistere alle partite della Genius Progetti Cup c’è anche Sergio Palmieri, ex tennista, una vita dedicata a questo sport di cui a lungo è stato Direttore Tecnico degli Internazionali d’Italia, Coordinatore Tecnico del Settore Tecnico ed anche manager di un certo John McEnroe. Ancora oggi Palmieri è dirigente della Fitp e sta seguendo l’organizzazione dei tornei italiani: un’occasione preziosa da cogliere per una chiacchierata sul presente e sul futuro del tennis femminile italiano: “La Wta ci ha proposto un progetto che abbiamo sposato immediatamente: c’era una mancanza di tornei per quelle giocatrici che vanno diciamo dalla 100esima alla 400esima posizione nel ranking mondiale. Organizzando questa categoria di tornei, come il 125 de La Meridiana, si permetterà, a chi gioca bene, di fare i punti per andare a giocare i tornei più importanti al mondo. E’ un sistema simile a quello che noi avevamo già fatto con i maschi – spiega Palmieri tra una partita e l’altra – Come sta il tennis femminile italiano? Abbiamo avuto un decennio di dominio mondiale con la Pennetta, la Vinci, la Schiavone e la Errani: hanno vinto la Davis femminile per quattro anni e sono andate in finale altre due volte. Poi siamo riusciti a vincere nuovamente la Billie Jean King Cup con giocatrici come la Paolini, la Cocciaretto e la Bronzetti. Le giocatrici “escono” attraverso il lavoro: al momento abbiamo un buco abbastanza evidente tra la Paolini e le altre. Ma le ragazze, come hanno fatto vedere i ragazzi, ci possono mettere poco a colmare questo vuoto. Serve il lavoro delle giocatrici, dei loro staff, della Federazione e dei Club. Si sta lavorando bene, sono fiducioso. Il Club La Meridiana? Lasciatemelo dire: era tanti che non tornavo qui e sono rimasto meravigliato, il circolo è molto bello, tenuto molto bene. Qui si respira davvero l’aria di chi ha la passione per il tennis: la passione è il motore di chi vuole fare sport – conclude Palmieri – Ce ne vorrebbero tante di realtà come La Meridiana”.

TENNIS MA NON SOLO. Durante tutto il torneo proprio il title e naming sponsor del torneo Genius Progetti allestirà un cocktail bar nei pressi della zona verde della Villa del Club: dalle 18 alle 21 di ogni giorno si potrà così godere di uno spazio di socialità in un contesto prestigioso e rilassante.

Dalle ore 12 alle 15 di ogni giornata di gara invece lounge corner con dj nella zona del bar del circolo, mentre un drink truck con healthy drink sarà sempre presente a ridosso dei campi da tennis.

INGRESSO GRATUITO. Come ogni anno anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del torneo.

Una straordinaria opportunità e un messaggio che il Club La Meridiana vuole lanciare: porte aperte al grande tennis.