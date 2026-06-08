Federer torna a US Open 2026: giocherà una esibizione la sera del 25 agosto sull’Ashe

Save the date, ancor più se siete nostalgici del tennis classico ed elegante di Roger Federer. Lo svizzero tornerà in campo sull’Arthur Ashe Stadium il prossimo 25 agosto, in una partita di esibizione serale chiamata “Roger Federer: An Icon Returns to New York”. L’annuncio viene direttamente dallo Slam della “grande mela”, con un comunicato diffuso sul sito ufficiale del torneo e via social. A fianco di Roger il compagno di moltissime battaglie e finali Slam Andy Roddick e due leggende del tennis statunitense, Andre Agassi e John McEnroe, quest’ultimo newyorkese “doc”.

“Roger Federer ha disputato il suo ultimo US Open nel 2019, dopo aver scritto una delle pagine più memorabili della storia del torneo di New York, diventando l’unico giocatore, uomo o donna, a conquistare cinque titoli consecutivi nel singolare degli US Open (dal 2004 al 2008). Quest’anno farà il suo ritorno sull’Arthur Ashe Stadium partecipando a un evento esibizione insieme al campione dello US Open 2003 e storico rivale Andy Roddick, oltre ad altre due leggende del tennis e vincitori dello Slam newyorkese, Andre Agassi e John McEnroe. Nel corso della serata sono inoltre previste ulteriori apparizioni di celebrità e sorprese speciali per il pubblico. L’evento prenderà il via alle ore 19:00 di martedì 25 agosto”, si legge nel comunicato.

“US Open è sempre stato uno dei tornei più speciali della mia carriera”, ha dichiarato Federer. “A New York ho vissuto alcuni dei momenti più indimenticabili del mio percorso nel tennis, e l’Arthur Ashe Stadium è un luogo che occupa un posto speciale nel mio cuore. Mi è mancato far parte di quell’atmosfera e percepire l’energia straordinaria che i tifosi riescono a trasmettere ogni anno. Tornare sull’Arthur Ashe e condividere questa serata con Andy, Andre e John rende tutto ancora più significativo. Non vedo l’ora di celebrare quei ricordi, ritrovare i tifosi e vivere insieme una notte davvero speciale”.

See Roger Federer return to New York in this once-in-a-lifetime event. Read more: https://t.co/y0xG2SQLA4 pic.twitter.com/gk1w7Mpjfw — US Open Tennis (@usopen) June 8, 2026

Come ormai accade in tutti gli Slam, eccetto Wimbledon, quest’evento si inserisce nella Opening Week del torneo, sempre più ricca e attraente per gli appassionati oltre alle importanti partite di qualificazione per i tabelloni di singolare, maschile e femminile. Visto il prossimo approdo di Craig Tiley alla USTA, colui che ha inventato la fortunata settimana inaugurale degli Australian Open, è lecito attendersi anche a New York sempre più eventi del genere per richiamare pubblico a Flushing Meadows. E nessuno più di Roger fa scattare la corsa degli appassionati…

“Non serve aggiungere molto: Roger Federer è uno dei più grandi campioni che abbiano mai calcato un campo da tennis e la sua eredità allo US Open continuerà a vivere per generazioni”, ha dichiarato Brian Vahaly, presidente del consiglio di amministrazione, presidente e co-amministratore delegato ad interim della United States Tennis Association. “Siamo entusiasti di accoglierlo nuovamente per questo evento unico e speciale, offrendo ai tifosi l’opportunità di celebrare la straordinaria carriera di Roger e di ringraziarlo per tutto ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare per il nostro sport”.

Marco Mazzoni