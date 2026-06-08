ITF Zagabria e Ceska Lipa: I Main Draw
ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Zagabria (Croazia), terra battuta
1° Turno
Sramkova [1] vs Primorac [WC]
Szabo [Q] vs Dencheva
Barbulescu [Q] vs Jakupovic
Toth vs Werner [6]
Gjorcheska [3] vs Kazionova
Ristic vs Lukas
Brockmann vs Avanesyan
Boskovic vs Andreeva [7]
Rinaldo Persson [8] vs Falkowska [Q]
Nagy [Q] vs Meri [Q]
Ciric Bagaric vs Miskovic [WC]
Mair [Q] vs Rame [4]
Friedsam [5] vs Plosnik [WC]
Tsygourova [Q] vs Hodzic
Konjuh [WC] vs Dittmann [LL]
Oz [Q] vs Kostovic [2]
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Ceska Lipa (Repubblica Ceca), terra battuta
1° Turno
Havlickova [1] vs Shaikh
Kovackova [WC] vs Monnot
Bervid [WC] vs Hietaranta
Kucmova [Q] vs Hennemann [7]
Avdeeva [3] vs Kovackova [WC]
Sobolieva vs Paštiková [WC]
Raschdorf [Q] vs Zoldakova [Q]
Sakellaridi vs Serban [8]
Lansere [5] vs Curmi
Vozniak [Q] vs Shinikova
Bertea vs Strakhova [Q]
Zelnickova vs Von Deichmann [4]
Struplova [6] vs Sedlackova [Q]
Matoula vs Dvorackova [Q]
Spiteri vs Svatikova [Q]
Buyukakcay vs Vedder [2]
TAG: Tornei ITF
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