Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Zagabria e Ceska Lipa: I Main Draw

08/06/2026 20:57 Nessun commento
Laura Mair nella foto
Laura Mair nella foto

ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Zagabria (Croazia), terra battuta
1° Turno
Sramkova [1] SVK vs Primorac [WC] CRO
Szabo [Q] ROU vs Dencheva BUL
Barbulescu [Q] ROU vs Jakupovic SLO
Toth HUN vs Werner [6] GER

Gjorcheska [3] MKD vs Kazionova ---
Ristic SRB vs Lukas CRO
Brockmann GER vs Avanesyan ARM
Boskovic CRO vs Andreeva [7] ---

Rinaldo Persson [8] SWE vs Falkowska [Q] POL
Nagy [Q] HUN vs Meri [Q] SVK
Ciric Bagaric CRO vs Miskovic [WC] CRO
Mair [Q] ITA vs Rame [4] FRA

Friedsam [5] GER vs Plosnik [WC] SLO
Tsygourova [Q] SUI vs Hodzic GER
Konjuh [WC] CRO vs Dittmann [LL] GER
Oz [Q] TUR vs Kostovic [2] SRB



ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Ceska Lipa (Repubblica Ceca), terra battuta
1° Turno
Havlickova [1] CZE vs Shaikh USA
Kovackova [WC] CZE vs Monnot FRA
Bervid [WC] CZE vs Hietaranta FIN
Kucmova [Q] CZE vs Hennemann [7] SWE

Avdeeva [3] --- vs Kovackova [WC] CZE
Sobolieva UKR vs Paštiková [WC] CZE
Raschdorf [Q] GER vs Zoldakova [Q] CZE
Sakellaridi GRE vs Serban [8] CYP

Lansere [5] --- vs Curmi MLT
Vozniak [Q] UKR vs Shinikova BUL
Bertea ROU vs Strakhova [Q] UKR
Zelnickova SVK vs Von Deichmann [4] LIE

Struplova [6] CZE vs Sedlackova [Q] CZE
Matoula GRE vs Dvorackova [Q] CZE
Spiteri ITA vs Svatikova [Q] SVK
Buyukakcay TUR vs Vedder [2] NED

TAG: