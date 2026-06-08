Challenger Atp Cattolica “SIC Europe-Omag Open”: Guerrieri elimina il n.2 Svrcina, Brancaccio e Agamenone vincono i derby tricolore con Basile e Ribecai. Forti e Caniato promossi dalle qualificazioni, Ferrari e Pieri ripescati come lucky loser

Andrea Guerrieri, Raul Brancaccio e Franco Agamenone sono i primi tre italiani a staccare il pass per il secondo turno del “SIC Europe/Omag Open”, nuovo Challenger ATP 75 con montepremi di 97.640 euro (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione, finale domenica alle 18) entrato subito nel vivo sui campi in terra battuta del Queen’s Club di Cattolica, teatro negli ultimi tre anni di un torneo internazionale ITF M25 che ha contribuito a rodare nel tempo la macchina organizzativa in vista di questo ulteriore salto di qualità.

Nell’incontro che chiudeva il cartellone di giornata il 27enne mancino di Correggio (n.231 della classifica mondiale, suo best ranking) ha confermato il suo brillante momento di forma (in aprile si è aggiudicato il titolo al Garden Roma, suo primo trofeo a livello challenger, per poi fare centro il mese scorso nel torneo ITF di Reggio Emilia) eliminando il ceco Dalibor Svrcina (n.107 Atp), secondo favorito del seeding. Il tennista emiliano, dopo essersi aggiudicato il primo set, nella seconda frazione ha subito il ritorno del 23enne di Ostrava, che ha pareggiato il conto dei set, ma nel terzo Guerrieri ha di nuovo alzato il livello, andando avanti di un break, fino a servire per il match sul 5-3. Svrcina ha dato il tutto per tutto piazzando il contro-break, ma nel game seguente è stato di nuovo il correggese a piazzare un paio di vincenti dopo scambi a ritmo sostenuto, chiudendo la contesa dopo 2 ore e 24 minuti con un passante nei piedi del ceco che non è riuscito ad organizzare la volée. Guerrieri, che sta vivendo la sua miglior stagione nel circuito, nella parte bassa del tabellone avrà per avversario al prossimo turno il vincente tra il 19enne bulgaro Alexander Vasilev e il quasi 20enne colombiano Miguel Tobon.

Il 29enne di Torre del Greco (n.237 Atp, ma arrivato al 121° posto nel 2023), sempre in Romagna finalista a febbraio nel Challenger indoor di Cesenatico, sul Centrale si è imposto con un doppio break sul 2007 pugliese Pierluigi Basile (in gara con una wild card), reduce dai quarti a Perugia, che ha confermato una volta di più il suo talento cristallino, cedendo di misura alla solidità del più esperto campano. Brancaccio al secondo turno troverà dall’altra parte della rete il britannico Liam Broady, che ha prevalso in tre set sul greco Ioannis Xilas.

Praticamente in contemporanea sul campo 2 nell’altro testa a testa tutto tricolore il 33enne di Rio Cuarto (n.246 Atp, 4 anni fa arrivato alle porte della Top 100) è riuscito a spuntarla in rimonta, dopo due ore e 50 minuti di lotta, sul lucchese Michele Ribecai (n.281 Atp). Agamenone attende il vincente del confronto fra il peruviano Gonzalo Bueno, sesta testa di serie, e Francesco Forti, uno dei due italiani promossi dalle qualificazioni.

Il 26enne di Cesenatico, che su questi campi è di casa essendo seguito dallo staff tecnico dell’academy guidata dall’ex davisman azzurro, ha regolato con due tie-break il toscano Samuele Pieri (poi premiato dalla buona sorte essendo ripescato come lucky loser). L’altro azzurro che si è meritato un posto nel main draw è stato Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Villa Carpena Forlì e prima testa di serie delle “quali”, vittorioso sull’italo-argentino Juan Cruz Martin Manzano. Il sorteggio è stato piuttosto beffardo con il 20enne di famiglia ferrarese visto che è stato abbinato al 1° turno al 21enne mancino ravennate Federico Bondioli, suo amico e spesso compagno di doppio.

Mastica amaro nel turno decisivo delle qualificazioni, invece, il riminese Manuel Mazza (qui vincitore lo scorso anno del torneo ITF da 25.000), che ha mancato tre match-point nel tie-break del secondo parziale, prima di crollare nel terzo con lo spagnolo Carlos Sanchez Jover. Ha ceduto in tre set al bulgaro Petr Nesterov anche l’altro toscano Gianmarco Ferrari, pure lui però ripescato poi in tabellone, mentre per un problema dentale il 2008 cervese Pietro Ricci (giovane allievo della Galimberti Tennis Academy), dopo l’affermazione di 24 ore prima sull’argentino Daniel Cukierman, non è potuto scendere in campo contro il colombiano Miguel Tobon.

Sarà dunque una giornata da non perdere per gli appassionati, quella di martedì, visto che nel centro sportivo di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi) il programma predisposto dal direttore del torneo Giorgio Galimberti e dal supervisor Atp Vuk Nikulic (assistito dal referee Riccardo Ragazzini) prevede ben 12 incontri di singolare, a partire dalle ore 10 sui tre campi, oltre a un paio di match di doppio.

In particolare, in ottica tricolore, l’atteso debutto di Marco Cecchinato, opposto al bulgaro Petr Nesterov proveniente dalle qualificazioni e del beniamino locale Enrico Dalla Valle (wild card), chiamato a misurarsi con il polacco Mats Kasnikovski (non prima delle 15.30), oltre al già citato derby fra Bondioli e Caniato (alle 18) che richiamerà tantissimi tifosi locali. Così come motivo d’interesse è l’esordio dell’olandese Jesper De Jong (n.83 del ranking), primo favorito del seeding, che affronta il Next Gen Milic, e del 35enne serbo Dusan Lajovic (n.140 Atp), chiamato a misurarsi con il ceco Jonas Forejtek.

RISULTATI

1° turno tabellone principale: Andrea Guerrieri (Ita) b. Dalibor Svrcina (Cze, n.2) 6-3 3-6 6-4, Raul Brancaccio (Ita) b. Pierluigi Basile (Ita, wc) 7-6(4) 7-6(4), Franco Agamenone (Ita) b. Michele Ribecai (Ita) 3-6 7-6(5) 6-3, Liam Broady (Gbr) b. Ioannis Xilas (Gre) 6-3 3-6 6-2.

Turno di qualificazione: Carlo Alberto Caniato (Ita) b. Juan Cruz Martin Manzano (Ita) 7-5 6-4, Francesco Forti (Ita) b. Samuele Pieri (Ita) 7-6(2) 7-6(5), Carlos Sanchez Jover (Spa) b. Manuel Mazza (Ita) 3-6 7-6(7) 6-0, Petr Nesterov (Bul) b. Gianmarco Ferrari (Ita) 6-4 3-6 6-1, Miguel Tobon (Col) b. Pietro Ricci (Ita) per ritiro, Sergio Callejon Hernando (Spa) b. Lucio Ratti (Arg) 7-6(1) 3-6 6-2.

PROGRAMMA MARTEDI’ 9 GIUGNO

Campo Centrale dalle ore 10

Max Hans Rehberg (GER) vs [9] Roberto Carballes Baena (ESP)

[6] Gonzalo Bueno (PER) vs [Q] Francesco Forti (ITA)

Doppio: Simone Agostini (ITA) / Ethan Cook (AUS) vs Roberto Carballes Baena (ESP) / Sergio Martos Gornes (ESP)

Not Before 15:30

[Alt] Maks Kasnikowski (POL) vs [WC] Enrico Dalla Valle (ITA)

Not Before 18:00

[WC] Federico Bondioli (ITA) vs [Q] Carlo Alberto Caniato (ITA)

Campo 2 – start 10:00

[LL] Gianmarco Ferrari (ITA) vs [Q] Sergio Callejon Hernando (ESP)

[Q] Petr Nesterov (BUL) vs [5] Marco Cecchinato (ITA)

[1] Jesper de Jong (NED) vs [NG] Ognjen Milic (SRB)

[3] Dusan Lajovic (SRB) vs Jonas Forejtek (CZE)

[3] Victor Cornea (ROU) / Daniel Cukierman (ISR) vs Anthony Genov (BUL) / Mark Whitehouse (GBR)

Campo 3 – start 10:00

[Q] Miguel Tobon (COL) vs [JR] Alexander Vasilev (BUL)

[Q] Carlos Sanchez Jover (ESP) vs [8] Matej Dodig (CRO)

Alvaro Guillen Meza (ECU) vs Ilia Simakin

[LL] Samuele Pieri (ITA) vs [Alt] Oriol Roca Batalla (ESP)