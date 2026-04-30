Torneo Juniores Salsomaggiore: Alfano , Ciaschetti e Pedretti conquistano i quarti di finale

TORNEO BAYER JUNIORES DI SALSOMAGGIORE

RAGAZZI SUGLI SCUDI A SALSO

Alfano , Ciaschetti e Pedretti conquistano i quarti di finale.

Se nella giornata di ieri erano state le ragazze a tenere a galla i nostri colori , oggi situazione inversa con tre nostri rappresentanti bravi a trovare posto nei quarti di finale del torneo mentre disco rosso per le due ragazze , Alessandra Fiorillo e Alessia Antici. La Fiorillo ha cercato nel primo set di arginare il gioco potente della russa Bazderova ma poi si è dovuta arrendere. Quanto all’altra siciliana Alessia Antici ha più o meno subito la stessa sorte per mano della piccola (14 enne) Anikina. L’estone in campo è una piccola sfinge , qualche leggera irritazione ma sempre concentrata e più gli spingi la palla e più diventa pericolosa. Domani nella parte bassa del tabellone le azzurre superstiti , la Ferraris contro la tedesca Triquart (n°5) e la Proietti con la n°2 la ceka Sviglerova. Come detto in apertura bene i nostri ragazzi . Davide Ciaschetti , pescarese che si allena con Federico Torresei a Foligno , ha disputato un match non facile da portare a casa. Il suo avversario il romano Luca Cosimi è arrivato a condurre 5 a 3 nel primo set e nel tiebreak che lo ha deciso ha buttato al vento due punti facili facili. Senza storia il match tra Tommaso Pedretti e Giovanni Boi. Troppo potente il gioco del 16enne mancino di Trieste che non è mai stato in difficoltà nemmeno nel secondo set quando Boi ha cercato di rallentare il gioco. Terzo italiano a qualificarsi per i quarti il torinese Filippo Alfano che ha offerto anche oggi una prova maiuscola dominando il portoghese De Rosa Castro. Domani nei quarti Alfano se la vedrà con Ciaschetti mentre Pedretti dovrà affrontare il talentuoso sloveno Suljic. In serata presso l’Antica Corte Pallavicina dei Fratelli Spigaroli la consueta cerimonia della consegna del “David di Culatello” che verrà assegnato a Ray Giubilo fotografo di tennis di fama internazionale. Incontri a partire dalle ore 10.00.

Risultati

Singolare Maschile

2°turno : Suljic (Slo) b Mueller (Ger) 6/3 6/3;Ciaschetti (Ita) b Cosimi (Ita) 7/6 (6) 6/2;Pedretti (Ita) b Boi (Ita) 6/1 6/0;Alfano (Ita) b De Rosa Castro 6/1 6/3.

Singolare Femminile

2°turno : Berzina (Lat) b Kleinenberg (Ned) 6/4 6/3;Sekerkova (Cze) b Frommenwiler (Sui) 6/2 6/3;Bazderova (NoFlag) b Fiorillo (Ita) 6/3 6/1;Anikina (Est) b Antici (Ita) 6/3 6/2.