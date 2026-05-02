Sofia Ferraris e Filippo Alfano in Finale a Salsomaggiore

TORNEO BAYER JUNIORES SALSOMAGGIORE

SOFIA FERRARIS E FILIPPO ALFANO IN FINALE A SALSO

Filippo Alfano e Sofia Ferraris protagonisti del torneo juniores . Il 17enne torinese che si allena presso l’Accademia di Piatti a Bordighera ha conquistato la sua prima finale di stagione dominando il greco Geladaris n°2 del torneo. Partita a senso unico con l’azzurro che ha ottenuto un doppio break nel primo set per poi lasciare a zero il suo avversario. Filippo è in uno stato di forma incredibile e in tutto il torneo non ha perso ancora un set. In finale si troverà davanti lo sloveno Svit Sujlic che ha prevalso sul francese Martin. Nel torneo femminile finale tra la lettone Berzina e una sorprendente Sofia Ferraris . Le due semifinali sono state molto diverse nel loro andamento . La 15 enne Berzina ci ha messo poco più di un ora per piegare le velleità della Bazderova mentre tra la nostra Ferraris e la ceka Sviglerova è stata battaglia. La Ferraris nel primo set non è esistita poi gradualmente è venuta fuori impostando il match sulla regolarità e su una maggior mobilità con la ceka in palese difficoltà. La nostra giocatrice è riuscita nell’impresa di rimontare da 1 a 3 nel secondo set per poi staccarsi sino al 4 a 1 nel terzo. Sembrava finita e invece la Sviglerova ha rimontato e sul 6 a 5 si è procurata due match point . Davanti a due giocatrici che facevano fatica a superarsi l’unica strada era il tiebreak e così è stato. La Ferraris se l’è aggiudicato per 8 punti a 6 dopo 3 ore e 13 minuti. Per questa 15enne di Palmanova è il suo primo importante traguardo e un’ italiana mancava in finale dal 2018. Al termine delle semifinaii molto apprezzata dal folto pubblico presente l’esibizione dei wheelchair tra Verzeroli e Casillo che da anni non mancano mai in questo torneo. Com’è ormai tradizione si è svolta presso l’Antica Corte Pallavicina la cerimonia di consegna del “David di Culatello”. Massimo Spigaroli ha consegnato il premio al fotografo di tennis di fama mondiale l’italo australiano Ray Giubilo. In mattinata presso il circolo presentazione di due interessanti libri “Diavoli con la racchetta” di Stefano Semeraro e Flying Racquets di Ray Giubilo.

Risultati

Singolare Maschile

Semifinali : Alfano (Ita) b Geladaris (Gre) 6/3 6/0; Suljic (Slo) b Martin (Fra) 4/& 6/3 6/2.

Singolare Femminile

Semifinali : Berzina (Lat) b Bazderova (NoFlag) 6/3 6/0;Ferraris (Ita) b Sviglerova (Cze) 1/6 6/4 7/6 (6).

Doppio Maschile Finale : Lo Grippo-Ricci (Ita) b Baroni – Marigliano (Ita) 6/3 6/4.

Doppio Femminile Finale : Cerbo-Fiorillo (Ita) b Bazderova (NoFlag) – Lanteri Monaco (Ita) 5/7 6/3 10-6.