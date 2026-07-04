Wimbledon 2026 - Day 7 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma completo di Domenica 05 Luglio 2026. Jannik Sinner chiude sul Campo Centrale. Novak Djokovic inizia

04/07/2026 16:24 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
R. Safiullin IOA vs N. Djokovic SRB
A. Sabalenka IOA vs N. Osaka JPN
J. Sinner ITA vs S. Mochizuki JPN

No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Pegula USA vs I. Jovic USA
F. Auger-Aliassime CAN vs A. Davidovich Fokina ESP
B. Bencic SUI vs C. Gauff USA

No.2 Court – Ore: 12:00am
K. Muchova CZE vs B. Krejcikova CZE
H. Hurkacz POL vs J. Struff GER

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2 commenti

Tennisforever 04-07-2026 16:58

Scritto da Re dei commenti censurati
ma da quando in quando si gioca nella middle sunday? non c’è più rispetto

Anno 2022

 2
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Re dei commenti censurati (Guest) 04-07-2026 16:28

ma da quando in quando si gioca nella middle sunday? non c’è più rispetto

 1
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