Wimbledon: Il programma completo di Domenica 05 Luglio 2026. Jannik Sinner chiude sul Campo Centrale. Novak Djokovic inizia
Centre Court – Ore: 2:30pm
R. Safiullin vs N. Djokovic
A. Sabalenka vs N. Osaka
J. Sinner vs S. Mochizuki
No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Pegula vs I. Jovic
F. Auger-Aliassime vs A. Davidovich Fokina
B. Bencic vs C. Gauff
No.2 Court – Ore: 12:00am
K. Muchova vs B. Krejcikova
H. Hurkacz vs J. Struff
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
2 commenti
Anno 2022
ma da quando in quando si gioca nella middle sunday? non c’è più rispetto