Match troppo lunghi negli Slam? La drastica proposta di Rennae Stubbs

Wimbledon è appena terminato e secondo alcuni analisti Novak Djokovic è stato “penalizzato” nella semifinale contro Jannik Sinner dall’aver giocato 5 ore e 15 minuti, a rara intensità, per venire a capo di un irriducibile Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. Ci sono stati due giorni di riposo, ma una maratona del genere la senti comunque. Da tempo nel mondo della racchetta si discute sull’opportunità di mantenere gli incontri negli Slam al meglio dei cinque set. È la storia del tennis, tanto che la maggior parte degli addetti ai lavori, e tennisti, non è interessata a cambiamenti. Tuttavia c’è una fetta crescente di opinione che invece perora la possibilità di cambiare qualcosa, visto che il tennis è diventato assai duro sul piano atletico, e il pubblico è sempre attento e pronto a restare ore ed ore incollato alla tv per seguire partite così lunghe. Oltre alla opportunità di far diventare gli Slam – al maschile – tornei al meglio dei tre set, arriva una proposta singolare, e drastica, da Rennae Stubbs, ex tennista australiana poi diventata stimata commentatrice e oggi anche coach di Serena Williams nell’ultimo tentativo di rientro sul tour. Parlando al suo podcast, Stubbs lancia una proposta nuova per rendere gli incontri maschili negli Slam più corti.

“Credo che la soluzione migliore possa essere un compromesso: partite al meglio dei quattro set e, se si arriva sul 2-2, si decide tutto con un super tie-break a 10 punti”, ha dichiarato Rennae nel suo podcast. “Se parliamo di tennis femminile – e non vuole essere un’offesa né per le donne né per gli uomini – credo che le donne finirebbero per giocare incontri ancora più lunghi. Semplicemente perché non dispongono di servizi così devastanti. Anche tra gli uomini ormai si vedono scambi molto lunghi, ma loro possono contare su battute eccezionali e conquistano tanti punti direttamente con il servizio, soprattutto sull’erba. Nel tennis femminile, invece, non si vedono così spesso punti rapidi e, sulla terra battuta, ci sono scambi da 40 colpi con grande frequenza. Per questo penso che, se si vuole introdurre questa formula, la si debba adottare per entrambi i circuiti: sul 2-2 nei set si chiude con un super tie-break a 10 punti”.

“Qual è la differenza? Quando qualcuno dice: Aspettate un attimo, non vogliamo che una partita si concluda con un super tie-break a 10 punti” Ma invece lo facciamo già!” ha proseguito l’australiana, sei volte campionessa Slam in doppio. “Se si arriva sul 6-6 nel quinto set in qualsiasi torneo dello Slam, il match si decide con un tie-break a 10 punti. Allora, qual è la differenza? Io sono una purista del tennis e adoro assistere a grandi partite, ma non voglio dover guardare un incontro di cinque ore e un quarto, come è successo nel quarto di finale tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Probabilmente quella maratona ha penalizzato Novak nel match successivo contro Jannik Sinner. Era esausto. Jannik ha giocato una semifinale praticamente perfetta, l’ho vista dal vivo, e Novak era semplicemente un passo più lento su ogni palla. È perché ha 39 anni? Probabilmente sì. È perché Jannik, quando è al massimo, è il miglior giocatore del mondo? Probabilmente sì. Ma se invece di restare in campo cinque ore e mezza ne avesse giocate quattro, avrebbe avuto un po’ più di energie? Probabilmente sì”.

“Credo che ci sia un modo per accontentare tutti. Io farei così: dalle semifinali si gioca al meglio dei cinque set, ma con la formula del meglio dei quattro e, sul 2-2, un super tie-break a 10 punti. Sarebbe una conclusione straordinaria dopo quattro set di altissimo livello: tutto deciso ai 10 punti per la vittoria del match” conclude l’australiana.

Mario Cecchi