Al Circolo Antico Tiro a Volo le sorprese non mancano mai. Che si tratti di ospiti illustri, professionisti o istituzioni, la settimana dell’ATV Bancomat Tennis Open, WTA 125 giunto quest’anno alla sedicesima edizione, conserva sempre qualche visita d’eccezione. Nel 2026 è stato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio a passare alcune ore nello storico club capitolino, godendosi il livello di tennis espresso dalle giocatrici in gara e vivendo, poche ore dopo la finale di Wimbledon osservata da vicino, un’altra esperienza di prim’ordine.

Buonfiglio esalta Sinner: “Un fenomeno dal grande cuore”

Tra una partita di tennis e l’altra, il Circolo Antico Tiro a Volo ha ricevuto la piacevole visita del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, reduce dalla trasferta di Wimbledon dove ha visto con i propri occhi trionfare il numero uno del mondo Jannik Sinner. “A Wimbledon ho vissuto un’emozione straordinaria – ha raccontato Buonfiglio –. Assistere a una finale in un museo del tennis come l’All England Club è stato incredibile. Ho guardato tutta la partita accanto al presidente del Comitato Olimpico Tedesco e devo dire che lui è stato ancor più impassibile di me; personalmente, non ho potuto fare a meno di gridare ‘forza Jannik’ ogni tanto. Ammirando da vicino il percorso di Sinner si percepiscono la cura del dettaglio, una mentalità con una determinazione non comune, l’attenzione alle minime cose e la consapevolezza di essere forte senza dimenticarsi di studiare i punti deboli dell’avversario. Devo dire che è un fenomeno, tanto di cappello. Per me è un uomo d’acciaio ma che ha tanto sentimento verso la sua famiglia, i suoi amici e la sua squadra. Cosa gli ho detto? ‘Ti ringrazio perché anche qui in Inghilterra ci hai reso orgogliosi e fieri di essere italiani’”.

Buonfiglio ha poi esteso le congratulazioni a tutto il movimento federale azzurro: “Devo fare i complimenti al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, per il grande lavoro svolto sino a questo momento. La Federtennis è una fucina non solo di campioni e di valori, bensì di iniziative, rendimento, economia e immagine. C’è un altissimo livello di professionismo e di professionalità”.

Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha anche speso parole d’elogio per l’ospitalità e l’eleganza del Circolo Antico Tiro a Volo. “Appena sono arrivato qui ho detto ‘wow, che meraviglia’. La logistica, la cura del dettaglio, il meraviglioso prato all’inglese e questa bellissima terrazza con vista su Roma. Mi dispiace solo non aver conosciuto prima questo club e sinceramente mi piacerebbe poter vivere presto qui una giornata di riposo”.

Nella giornata del secondo successo del numero uno del mondo a Wimbledon, l’Italia dello sport ha vissuto con attenzione anche la nomina del nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Paolo Maldini: “Ho già parlato con Giovanni Malagò e sicuramente troverò il modo di complimentarmi anche con Paolo. È una persona che ho sempre stimato, l’ho visto spesso sul campo di calcio e penso che sia una persona di grandissimo spessore. Sono convinto che il presidente non potesse fare una scelta migliore di questa”.