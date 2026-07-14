Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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24°C
Temporali e caldo · Picco 32°C
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09:00
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27°
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28°
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28°
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19:00
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23:00
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26°
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⚠ Allerta arancione
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Serena Maniva Center – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza vs Federico Bondioli
Juan Cruz Martin Manzano vs Harold Mayot
Maxim Mrva vs Carlo Alberto Caniato
Hugo Dellien vs Ioannis Xilas
Andrej Nedic vs Enrico Dalla Valle (Non prima 19:00)
Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Sumit Nagal vs Cezar Cretu
Gonzalo Villanueva vs Michele Ribecai
Franco Roncadelli vs Lorenzo Giustino
Peter Makk vs Thiago Seyboth Wild
Charles Barry / Anthony Genov vs Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Max Alcala Gurri vs Giorgio Tabacco
Georgii Kravchenko vs Juan Bautista Torres
Matyas Fuele vs Oleg Prihodko
Alexandru Jecan / David Poljak vs Francesco Forti / Giorgio Ricca
Radoslav Shandarov / Vasil Shandarov vs Jesse Delaney / Yamato Sueoka
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20°C
Soleggiato e caldo · Picco 30°C
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09:00
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22°
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27°
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26°
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23:00
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23°
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⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – NXT Level – ore 10:30
Daniel Elahi Galan vs Abel Forger
Guy Den Ouden vs Denis Yevseyev
Tomas Barrios Vera vs Niels Visker (Non prima 15:00)
Thijs Boogaard vs Gauthier Onclin (Non prima 18:00)
Court 1 – ore 10:30
Pedro Boscardin Dias vs Kimmer Coppejans
Mika Brunold vs Ryan Nijboer
Hynek Barton vs Joao Lucas Reis Da Silva
Florian Broska vs Petr Bar Biryukov
Dimitar Kuzmanov / Denis Yevseyev vs Abel Forger / Fons Van Sambeek
Court 2 – ore 10:30
Jay Clarke vs Louis Wessels
Tom Gentzsch vs Mika Petkovic
Henri Squire vs Jan Kumstat
Matteo Martineau vs Gerard Campana Lee
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18°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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09:00
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17°
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10:00
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20°
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22°
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29°
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34°
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35°
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20:00
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33°
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23:00
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28°
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Pista Fabian Dorado – ore 10:00
Pablo Perez Navarro vs Oliver Crawford
Pavel Lagutin vs Alejo Sanchez Quilez (Non prima 17:00)
Aziz Ouakaa vs Juan Pablo Ficovich
Pista 2 – ore 10:00
Yanki Erel vs Luka Pavlovic
Izan Almazan Valiente vs Alastair Gray (Non prima 17:00)
Maximus Jones vs Ilya Ivashka
Pista 3 – ore 10:00
Luca Castelnuovo vs Antoine Ghibaudo
Vadym Ursu vs Dominik Palan (Non prima 17:00)
Yi Zhou vs Stefan Kozlov
Pista 4 – ore 17:00
Ivan Ivanov vs Massimo Giunta
Dan Added vs Mitsuki Wei Kang Leong
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18°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 30°C
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30°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Court Central – ore 16:00
Adhithya Ganesan vs Tyler Zink
Kaichi Uchida vs Alexis Galarneau
Kaichi Uchida vs Alexis Galarneau
Kaichi Uchida vs Alexis Galarneau (Non prima 00:00)
Liam Draxl vs James Trotter
Court 4 – ore 16:00
Daniil Glinka vs Garrett Johns
August Holmgren vs Yosuke Watanuki
Murphy Cassone vs Tristan Schoolkate
Alexander Rozin vs Keegan Rice
Daniel Milavsky vs Duncan Chan
Court 1 – ore 16:00
Strong Kirchheimer vs Philip Sekulic
Guillaume Dalmasso vs Aidan Mayo
Blaise Bicknell vs Kenta Miyoshi
Fajing Sun vs Arthur Gea
Ethan Cook / Bruno Oliveira vs Mikael Arseneault / Nicolas Arseneault
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23°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
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06:00
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18°
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07:00
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19°
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29°
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31°
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
TAG: Circuito Challenger
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