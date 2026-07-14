Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

14/07/2026 08:35 Nessun commento
Enrico Dalla Valle nella foto - Foto Francesco Peluso
Enrico Dalla Valle nella foto - Foto Francesco Peluso

🇮🇹
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia  ·  14 Luglio 2026

🌩
24°C
Temporali e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con temporali tra tarda mattinata e mezzogiorno
PIOGGIA Temporali 11:00-12:00, rovesci indicati anche intorno alle 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
09:00
27°
10:00
28°
11:00
🌩
29°
12:00
🌩
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
🌧
32°
19:00
30°
23:00
26°
⚠  Allerta arancione per temporali dal pomeriggio: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
🌩  Temporali
⚠  Allerta arancione
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Serena Maniva Center – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Federico Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Ioannis Xilas GRE

Il match deve ancora iniziare

Andrej Nedic BIH vs Enrico Dalla Valle ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Sumit Nagal IND vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Michele Ribecai ITA

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Peter Makk HUN vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Charles Barry IRL / Anthony Genov BUL vs Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare



Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Max Alcala Gurri ESP vs Giorgio Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare

Georgii Kravchenko UKR vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Matyas Fuele HUN vs Oleg Prihodko MKD

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / David Poljak CZE vs Francesco Forti ITA / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare

Radoslav Shandarov BUL / Vasil Shandarov BUL vs Jesse Delaney AUS / Yamato Sueoka JPN

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda  ·  14 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
17:00
30°
20:00
26°
23:00
23°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – NXT Level – ore 10:30
Daniel Elahi Galan COL vs Abel Forger NED

Il match deve ancora iniziare

Guy Den Ouden NED vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Niels Visker NED (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Thijs Boogaard NED vs Gauthier Onclin BEL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Pedro Boscardin Dias BRA vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Florian Broska GER vs Petr Bar Biryukov RUS

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL / Denis Yevseyev KAZ vs Abel Forger NED / Fons Van Sambeek NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Jay Clarke GBR vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Jan Kumstat CZE

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna  ·  14 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 14 Luglio
09:00
17°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
26°
13:00
29°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
35°
20:00
33°
23:00
28°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso sul cemento: 1° turno con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
CH 75 R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Pista Fabian Dorado – ore 10:00
Pablo Perez Navarro ESP vs Oliver Crawford GBR

Il match deve ancora iniziare

Pavel Lagutin RUS vs Alejo Sanchez Quilez ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Aziz Ouakaa TUN vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 10:00
Yanki Erel TUR vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

Izan Almazan Valiente ESP vs Alastair Gray GBR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Maximus Jones THA vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 10:00
Luca Castelnuovo SUI vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR vs Dominik Palan CZE (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 17:00
Ivan Ivanov BUL vs Massimo Giunta ITA

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Granby
Granby, Canada  ·  14 Luglio 2026

18°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi schiarite e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 14 Luglio
06:00
20°
07:00
20°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
CH 75 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Court Central – ore 16:00
Adhithya Ganesan USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Kaichi Uchida JPN vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Kaichi Uchida JPN vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Kaichi Uchida JPN vs Alexis Galarneau CAN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Daniil Glinka EST vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Yosuke Watanuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

Alexander Rozin CAN vs Keegan Rice CAN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Duncan Chan CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Strong Kirchheimer USA vs Philip Sekulic AUS

Il match deve ancora iniziare

Guillaume Dalmasso FRA vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Ethan Cook AUS / Bruno Oliveira BRA vs Mikael Arseneault CAN / Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA  ·  14 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 14 Luglio
06:00
18°
07:00
19°
08:00
21°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
31°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
CH 75 R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento
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