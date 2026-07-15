Sinner festeggia Wimbledon e scherza sulla patente: “Forse è meglio se gioco a tennis”
Jannik Sinner e il suo team hanno celebrato il secondo titolo consecutivo a Wimbledon durante il gala conclusivo organizzato all’All England Club. In un clima più rilassato, il numero uno del mondo ha anche raccontato con ironia di essere stato bocciato per la quarta volta all’esame della patente per la moto: “È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis”.
Una delle chiavi del nuovo trionfo londinese è stata il servizio, profondamente modificato con il lavoro dello staff. “È un colpo che abbiamo rivoltato: lancio di palla più vicino e appoggio del piede con spinta”, ha spiegato Simone Vagnozzi, evidenziando i progressi compiuti sia con la prima sia con la seconda palla.
Secondo il tecnico, Sinner ha ancora ampi margini di miglioramento: “Può essere più aggressivo, fare più serve and volley e più smorzate. Ogni giorno andiamo in campo con un progetto”.
Vagnozzi ha infine ricordato la reazione del campione dopo l’eliminazione contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. Fu lo stesso Sinner a chiamare il team per riprendere subito il lavoro: “I momenti duri servono a crescere. Jannik ha una resistenza di cui siamo orgogliosi”.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
posso fare una battuta?
@ Giuseppe (#4654694)
Se hai la patente B devi solo fare la prova pratica non quella scritta. Un abbraccio
Almeno cerca di scrivere in italiano corretto..
@ Ralph (#4654688)
Mi sembra ovvio sia un errore di battitura, capita quando non puoi editare
I test scritti non sono gli stessi che per l’auto grosso modo?
Comunque in realtà sollevi un tema interessante fra le competenze effettive e quelle certificate
La moto la saprà certamente guidare, superare i test necessita di studio ed evidentemente non ha avuto tempo o voglia di applicarsi. Si può fare un paragone con le certificazioni linguistiche: Sinner parla l’inglese continuamente e lo comprende pure, tuttavia se provasse a fare la certificazione C1 Camdbrige, dove è prevista pure una prova di scrittura, non è detto che riesca a passarla, senza una preparazione specifica.
Anche tu nello studio non devi aver brillato, genio.
Si scrive “proprio”
Quarta volta… un genio propio
Si, meglio che continui a correre dietro una pallina, gli riesce decisamente meglio
Del resto se dall’anno scorso a quest’anno ha praticamente raddoppiato gli ace nel torneo direi che “rivoltato” è riduttivo, Jannik ed il suo team hanno fatto un lavorone! Grazie di esistere!
Almeno in una cosa sono più bravo di Sinner.