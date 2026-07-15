Sinner festeggia Wimbledon e scherza sulla patente: “Forse è meglio se gioco a tennis”

Jannik Sinner e il suo team hanno celebrato il secondo titolo consecutivo a Wimbledon durante il gala conclusivo organizzato all’All England Club. In un clima più rilassato, il numero uno del mondo ha anche raccontato con ironia di essere stato bocciato per la quarta volta all’esame della patente per la moto: “È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis”.

Una delle chiavi del nuovo trionfo londinese è stata il servizio, profondamente modificato con il lavoro dello staff. “È un colpo che abbiamo rivoltato: lancio di palla più vicino e appoggio del piede con spinta”, ha spiegato Simone Vagnozzi, evidenziando i progressi compiuti sia con la prima sia con la seconda palla.

Secondo il tecnico, Sinner ha ancora ampi margini di miglioramento: “Può essere più aggressivo, fare più serve and volley e più smorzate. Ogni giorno andiamo in campo con un progetto”.

Vagnozzi ha infine ricordato la reazione del campione dopo l’eliminazione contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. Fu lo stesso Sinner a chiamare il team per riprendere subito il lavoro: “I momenti duri servono a crescere. Jannik ha una resistenza di cui siamo orgogliosi”.





Marco Rossi