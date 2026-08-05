Alcaraz si allena ancora a Murcia: il problema è chi racconta o chi non comunica? (Video)
Anche questa mattina Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi a Murcia, lavorando sul cemento e mostrando una discreta intensità. Le immagini raccontano quindi di un giocatore che, almeno apparentemente, sta continuando la preparazione in vista degli US Open, nonostante il recente forfait al Masters 1000 di Cincinnati e i dubbi legati alle condizioni del polso destro.
L’ATP ha comunicato il ritiro dello spagnolo dal torneo dell’Ohio limitandosi sostanzialmente a ricordare che Alcaraz sta recuperando dall’infortunio e che non disputa un incontro ufficiale dal torneo di Barcellona dello scorso aprile. Nessuna intervista al giocatore, nessuna spiegazione dettagliata sullo stato del recupero e nessuna indicazione concreta sui tempi necessari per rivederlo in campo.
Ed è proprio qui che nasce il problema.
RTVE
El tenista Carlos Alcaraz renuncia a defender el título del Abierto de Cincinnati.
Lo hace para no forzar su proceso de recuperación de la lesión de muñeca. pic.twitter.com/jPu60yu06e
— RTVE Región de Murcia (@RTVEMurcia) August 5, 2026
Le notizie su Alcaraz cambiano quasi ogni giorno
Negli ultimi giorni sono circolate informazioni spesso incoraggianti. Prima gli allenamenti a bassa intensità, poi il ritorno sul campo all’aperto, quindi le sessioni sul cemento e un progressivo aumento dei carichi di lavoro.
Alcuni organi di informazione spagnoli avevano raccontato di un Alcaraz apparso energico durante gli allenamenti alla Real Sociedad Club de Campo di Murcia, lasciando intendere che il recupero stesse procedendo nella direzione giusta.
Poche ore dopo è però arrivata la rinuncia a Cincinnati, torneo nel quale avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nel 2025. La conseguenza è inevitabile: ogni nuovo video, ogni allenamento e ogni indiscrezione vengono interpretati come un possibile indizio sulla sua presenza agli US Open.
La domanda, allora, è molto semplice: il problema è davvero rappresentato da chi parla quotidianamente di Alcaraz oppure dal vuoto comunicativo che circonda uno dei giocatori più importanti del mondo?
L’allenamento di oggi
Aquela curta estilo Carlos Alcaraz 🔥pic.twitter.com/u8k8bNgzzg
— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) August 5, 2026
Raccontare gli allenamenti non significa inventare un caso
Quando un campione del livello di Alcaraz manca dalle competizioni da diversi mesi, rinuncia a Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati, ma continua contemporaneamente ad allenarsi con intensità crescente, è perfettamente normale che i media cerchino di comprendere quale sia la sua reale situazione.
Non si tratta di accanimento, né della volontà di costruire artificialmente una storia. Esistono immagini pubbliche, notizie provenienti da Murcia, iscrizioni ai tornei successivamente cancellate e milioni di tifosi che attendono di sapere quando il campione spagnolo potrà tornare a competere.
Il circuito vive anche grazie all’attenzione generata dai suoi protagonisti. Le televisioni acquistano i diritti, gli sponsor investono cifre enormi, i tornei vendono biglietti utilizzando il volto dei migliori giocatori e i tifosi seguono quotidianamente ogni aggiornamento.
Pretendere poi che intorno a uno dei più grandi campioni del tennis contemporaneo cali improvvisamente il silenzio appare quantomeno contraddittorio.
Una macchina perfetta per generare denaro, molto meno per informare
Il tennis moderno ha costruito intorno ai giocatori di vertice una macchina economica straordinaria. Premi, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, esibizioni e diritti televisivi permettono ai migliori di guadagnare cifre impensabili fino a pochi decenni fa.
Quando però bisogna comunicare una situazione delicata, questa macchina sembra improvvisamente fermarsi.
Nessuno pretende che Alcaraz renda pubblico ogni dettaglio medico o che esponga informazioni strettamente personali. Sarebbe sufficiente un’intervista, anche breve, concessa all’ATP o ai canali ufficiali, nella quale spiegare come sta procedendo il recupero, quali siano le sensazioni durante gli allenamenti e se la partecipazione agli US Open rappresenti un obiettivo realistico oppure soltanto una possibilità.
La comunicazione ufficiale del ritiro da Cincinnati non contiene dichiarazioni dirette del giocatore e non chiarisce quali siano gli ostacoli che gli impediscono di tornare in gara, nonostante gli allenamenti sul cemento.
Il risultato è prevedibile: al posto delle parole di Alcaraz arrivano ricostruzioni, indiscrezioni, video osservati fotogramma per fotogramma e interpretazioni spesso contrastanti.
Il silenzio alimenta le indiscrezioni
Negli ultimi giorni Alcaraz è stato descritto prima come vicino al rientro, poi come ancora lontano dalla migliore condizione, quindi nuovamente in crescita durante le sessioni sul campo. Ora è fuori da Cincinnati, ma continua ad allenarsi a Murcia e, almeno teoricamente, resta in preparazione per gli US Open.
Non si può chiedere ai mezzi di informazione di ignorare tutto questo.
Quando le fonti ufficiali non parlano, qualsiasi immagine assume un peso maggiore. Un diritto eseguito con maggiore potenza diventa una prova del recupero; una smorfia durante l’allenamento viene interpretata come un segnale negativo; la durata di una sessione può trasformarsi in un’indicazione sulla possibilità di giocare a New York.
Una comunicazione più trasparente non eliminerebbe completamente le indiscrezioni, ma consentirebbe almeno ai tifosi e agli addetti ai lavori di partire da informazioni certe.
I tifosi meritano maggiore chiarezza
Carlos Alcaraz non ha naturalmente l’obbligo di garantire la propria presenza agli US Open né di accelerare il recupero per soddisfare le esigenze del circuito. La salute del giocatore deve rimanere la priorità assoluta.
Esiste però anche una responsabilità comunicativa nei confronti di milioni di appassionati che seguono la sua carriera, acquistano biglietti, sottoscrivono abbonamenti televisivi e contribuiscono indirettamente al sistema economico che circonda il grande tennis.
Un messaggio chiaro non comprometterebbe la privacy del giocatore. Al contrario, proteggerebbe Alcaraz dalle interpretazioni più fantasiose e consentirebbe ai media di raccontare la sua situazione sulla base di elementi verificabili.
Anche questa mattina lo spagnolo si è allenato sul cemento a Murcia con una certa intensità. È un fatto e, inevitabilmente, diventa una notizia. Finché non arriveranno spiegazioni più precise, ogni sessione continuerà a essere osservata e commentata.
Per questo, forse, il problema principale non è rappresentato da chi parla quotidianamente di Alcaraz. Il vero problema è una macchina comunicativa bravissima a trasformare i campioni in fenomeni globali e a riempirli di denaro, ma molto meno efficiente quando dovrebbe offrire chiarezza agli stessi milioni di tifosi sui quali ha costruito il proprio successo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz
Tu non fai testo
Tutta questa comunicazione su Carlos e le sue condizioni (di conseguenza sul suo rientro) è preparata e cucinata per la massa degli spettatori dei canali di “entertainment” dove (casualmente o periodicamente) si incrocia anche qualche partita di tennis.
Che Alcaraz sia un atleta tennista professionista interessa forse a meno del 15% del suo pubblico e penso che meno del 5% degli spettatori abbia mai giocato a tennis.
Carlitos è ormai una “pop-star” che viene attesa perfino all’aereoporto come gli idoli del cinema o della musica.
Alla gente interessa davvero poco del suo polso e del/la trauma/malattia che ha causato il suo stop, mentre è avida di sapere con chi sta uscendo, dove è andato ieri sera, cosa ha mangiato e come si è pettinato stamattina (da solo? opera del fratello Alvaro? c’entra il parrucchiere Victor?).
Ma avete riconosciuto l’orologio nelle sue ultime foto? Che modello è? Quanto costa? E le scarpe… cosa sono?
Con gli occhiali da sole sta benissimo!
Eccetera, eccetera.
Se, invece, vogliamo parlare tra sportivi appassionati di TENNIS ecco che la “musica” cambia completamente: avete mai visto un atleta – fermo ed immobilizzato per oltre 2 mesi – riprendere la forma nel giro di 3-4 settimane??
Sarebbe già complicato nel calcio, dove ti possono aiutare 9 compagni e dove il livello di precisione è enormemente inferiore…
…ricordo che il tennis è uno degli sport più difficili e più tecnici in assoluto, dove è richiesta una coordinazione ed un controllo del/i corpo/movimenti davvero assoluto/i.
Un tennista FERMO da quasi 3 mesi avrà bisogno di almeno 1 mese per rimettersi “in funzione” e poi di 1 altro mese per rimettersi “in palla”.
Avete visto il dimagrimento di Carlos e la chiara (perfino ad occhio nudo) perdita di tono muscolare?
La condizione fisica di un atleta di altissimo livello non si recupera di sicuro nel giro di 2-4-6 settimane…
In sostanza: non lamentiamoci se vengono pubblicati articoli quasi “ridicoli” sul rientro di Alcaraz, basta un sano “buon senso” per capire che non ci sarà a US Open e probabilmente neppure in Asia.
Diversamente guardate pure in aria in attesa dell’arrivo dei marziani!
Ahahahah 😀
Quello che trovo singolare è che trattandosi di infortunio di gioco non sia stato reso noto il tipo di lesione. Questo avrebbe spazzato via supposizioni, illazioni, ricostruzioni più o meno attendibili che si rincorrono da oltre tre mesi. Dopo di che avrebbero anche potuto essere evasivi sugli effettivi tempi di recupero, anche perché possono insorgere complicanze, recidive, ma così si sarebbe messo almeno un punto fermo: la diagnosi.
Alcaraz è una gioiosa macchina da soldi, per sé e la sua famiglia, ovvio che questo infortunio incida sugli introiti, non solo quelli di tennis. Ecco allora lo stillicidio quasi quotidiano di informazioni, tennistiche o meno, fatte filtrare o direttamente postate sui suoi canali, per tenere sempre accesi i riflettori perché, nell’era social lo sportivo, il campione deve essere presente, attivo, altrimenti il rischio è che una parte del pubblico, dei seguaci lo abbandoni per passare ad altro, trattandosi spesso di un interesse effimero, volubile, bisogna infatti distinguere tra gli appassionati di tennis e gli appassionati di Alcaraz.
È lui stesso a fornire immagini del suo privato e da quando è fermo lo fa con molta più costanza e non certo per caso: il giorno precedente alla semifinale tra Sinner e Djokovic a Wimbledon Alcaraz pensa bene di pubblicare su IG un post sui suoi progressi, tutto lieto e sorridente, una manovra per ricordare che lui c’è anche se non in campo.
In merito al rientro, a mio modestissimo avviso, forse sarebbe il caso di puntare a un torneo minore, non a un Mille o a uno Slam, per testare condizione e tenuta con avversari meno pericolosi e motivati.
Prendo atto che questa volontà di richiedere chiarezza da Alcaraz è la stessa che avreste voluto, come livetennis, richiedere in certe fasi della carriera a Sinner o a Berrettini ma non avete mai chiesto con questa che sarebbe la giusta veemenza, ma solo se fosse adottata per tutti.
Prendo atto che questa volontà di richiedere chiarezza da Alcaraz è la stessa che avreste voluto, come livetennis, richiedere in certe fasi della carriera a Sinner o a Berrettini ma non avete mai chiesto con questa che sarebbe la giusta veemenza, ma solo se fosse adottata per tutti.
A parte i due big ,leggo sempre che il tennis di oggi è inferiore a quello del passato.Considerazione
falsa e ingiusta.Mi capita di vedere scorci di partite tra tennisti,che non sono ne Sinner ne Alcaraz, risultato: spettacolo e potenza allo stato puro.Troppo facile dal divano di casa giudicare
a priori,senza neanche guardare le partite.Il tennis odierno non è inferiore a quello del passato.
Mio modesto parere.
Io sono d’ accordo con la politica di Livetennis.
CARLONE e’ al momento il giocatore più spettacolare del circuito e senza l’ infortunio al polso avrebbe avuto certamente almeno un altro SLAM in bacheca (Roland Garros) e forse pure Wimbledon.
Perche’ l’autore non fa queste (per me ovviamente) inutili illazioni sullo staff di Sinner? Ma e’ amico … per caso? Non vedo perche’ dovrebbero sbandierare ai 4 venti cosa stia accadendo. Saranno cavoli loro. Allucinante
Io credo che se la stia ridendo abbestia e si stia godendo questo momento di tranquillita’ in cui non deve esibirsi in questo circo. Bravo lui
il problema è duplice, e diviso a metà. da una parte chi non comunica e dall’altra chi informa.
il problema di chi non comunica bene può essere relativo, nel senso che ci può stare che una notizia relativa alla salute dell’atleta possa essere tenuta riservata. è un problema di privacy, ed è l’atleta che decide se dare notizie o meno. poi si può discutere se sia più l’atleta o il suo entourage che prende queste decisioni. secondo me dove inizia la privacy dell’atleta finisce immediatamente l’interesse, a volte anche troppo morboso, del tifoso. al netto di tutti i discorsi relativi ai vari social e alla comunicazione moderna ad essi associata, su cui si potrebbe discutere all’infinito.
poi subentra il problema relativo a chi fa informazione: si può anche evitare di scrivere notizie o articoli ogni giorno, in assenza di notizie certe e verificate. quella che viene fatta anche qui si chiama infodemia, e non è necessariamente una buona cosa.
se la ratio è scrivere un articolo al giorno, così gira più pubblicità in base al numero di pagine visitate, e voi guadagnate di più, ci può stare. ne va però della qualità dell’informazione, a mio avviso bassina, e sta lettore che usufruisce del sito decidere se leggere gli articoli o meno.
Raga ma chissene frega di sapere ogni singolo giorno cosa fanno?
A me interessa solo quando sono in campo, ovvero quando stanno effettivamente disputando un torneo. Ma finisce lì.
Non mi frega di cosa fanno in vacanza, la macchina, lo yacht, le fidanzate, se sono a farsi una visita medica, cosa hanno mangiato a colazione 🙂 è veramente troppo fare un articolo per ogni singolo passo che fanno secondo me!
Il problema è che il circuito manca di giocatori carismatici.
Se togliamo Sinner e Alcaraz il tennis in questo momento è in fase di pochezza tecnica e spettacolare incredibile…
Colpa non solo loro…del tipo di gioco, dell’ uniformità di superfici, del calendario..di Gaudenzi…
Il problema è che ci sono troppe opinioni e pochi fatti soprattutto solo intorno alla categoria dei tennisti perché non si conoscono mai le diagnosi.
Se si sapessero diagnosi e scelta della terapia ci sarebbero meno opinioni e castelli di carte ,dato che i miracoli non esistono.
Spoiler : salterà USO o non sarà competitivo neanche per un primo turno.
Più che lecito che i tifosi vogliano avere tutte le notizie possibili sui loro campioni preferiti, ma da parte dei media c’è una vera ossessione nel porsi domande che non devono avere risposte. Le condizioni o i problemi fisici di Alcaraz o di Sinner rivestono la sfera prettamente personale e non è assolutamente giusto pretendere di invadere la loro intimità. Per esempio cosa accadrebbe se Carlos o Jannik dichiarassero di avere una carriera a rischio o di poter giocare solo pochi tornei l’anno? Sicuramente perderebbero decine di milioni di euro dagli sponsor ma chissà quante altre conseguenze. Oltretutto beati quelli che non hanno mai avuto un infortunio: spesso i tempi di recupero sono totalmente sconosciuti. Magari i due campionissimi, in questo preciso momento, stanno disperatamente cercando di recuperare una forma che consenta loro di giocare per vincere, senza sapere se c’è la faranno per il prossimo torneo, per il prossimo Slam o per la prossima stagione. I media pretendono che Alcaraz faccia una conferenza stampa per dire che ancora non è pronto? Beh, l’ha già fatto. Dovrebbe Sinner dirci quale problema l’ha afflitto a Parigi? Non siamo i suoi genitori e Jannik ha tutto il diritto di non dircelo.
@ Giampi (#4662955)
Sono d’accordo. Non l’ho mai visto spingere a fondo in questi video.
Redazione, capisco tutto, ma mi sembrate “vagamente” ossessionati da Alcaraz e le sue condizioni.. ma siamo su LiveAlcaraz per caso? Ogni giorno più thread sempre sullo stesso argomento.. ma vi paga il suo entourage? Mah
Non è che Sinner faccia le cose molto diversamente. Per esempio, è stata data una spiegazione ufficiale del motivo del blackout fisico di Parigi?
In generale gli sportivi di alto livello non forniscono informazioni precise in caso di infortuni.
Caro Villarico, il problema dei nostri giorni è la pessima comunicazione che arriva all’utente condita da pochi fatti reali mischiati a previsioni .
Spesso ci si dimentica di restare sul piano fattuale invece che ricamarci sopra.
Ti faccio un esempio: infortunio d8 Thomas Muster a Key Biscane che credo ti ricorderai bene.
Il tennista austriaco ebbe un gravissimo infortunio che non gli permise di giocare per moltissimo tempo ma nonostante ciò dopo operazioni riprese subito ad allenarsi in modo sempre più consistente, nonostante si sapesse benissimo che non poteva competere.
Ai giorni d’oggi sarebbero emerse tante di quelle illazioni che nemmeno ci possiamo immaginare.
Che poi gli entourage di molti professionisti lascino trapelare meno del minimo sindacale è verissimo. Ma troppo spesso si sparano e si creano fake news dal niente. Anni fa non era così, o meglio, solo nel calciomercato si creavano e si creano ancora oggi false notizie degne del gossip di Eva Express, che gli altri sport evitavano di fare
E qui siete voi giornalisti a doverci spiegare perché
..iperestesa..
Tutto giusto, ma forse non lo sanno neanche loro a che punto è Alcaraz..dai video, però, chi si occupa di tennis dovrebbe capire qualcosa. Io, che non faccio il maestro di tennis, confrontandolo con altri video, avevo la sensazione che, almeno di diritto, non spingesse molto e colpisse con molta rotazione senza la sua solita sbracciata iperestesia..a me non sembrava affatto pronto per Cincinnati né tantomeno per lo slam..