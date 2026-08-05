Alcaraz si allena ancora a Murcia: il problema è chi racconta o chi non comunica? (Video)

Anche questa mattina Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi a Murcia, lavorando sul cemento e mostrando una discreta intensità. Le immagini raccontano quindi di un giocatore che, almeno apparentemente, sta continuando la preparazione in vista degli US Open, nonostante il recente forfait al Masters 1000 di Cincinnati e i dubbi legati alle condizioni del polso destro.

L’ATP ha comunicato il ritiro dello spagnolo dal torneo dell’Ohio limitandosi sostanzialmente a ricordare che Alcaraz sta recuperando dall’infortunio e che non disputa un incontro ufficiale dal torneo di Barcellona dello scorso aprile. Nessuna intervista al giocatore, nessuna spiegazione dettagliata sullo stato del recupero e nessuna indicazione concreta sui tempi necessari per rivederlo in campo.

Ed è proprio qui che nasce il problema.

RTVE

El tenista Carlos Alcaraz renuncia a defender el título del Abierto de Cincinnati. Lo hace para no forzar su proceso de recuperación de la lesión de muñeca. pic.twitter.com/jPu60yu06e — RTVE Región de Murcia (@RTVEMurcia) August 5, 2026

Le notizie su Alcaraz cambiano quasi ogni giorno

Negli ultimi giorni sono circolate informazioni spesso incoraggianti. Prima gli allenamenti a bassa intensità, poi il ritorno sul campo all’aperto, quindi le sessioni sul cemento e un progressivo aumento dei carichi di lavoro.

Alcuni organi di informazione spagnoli avevano raccontato di un Alcaraz apparso energico durante gli allenamenti alla Real Sociedad Club de Campo di Murcia, lasciando intendere che il recupero stesse procedendo nella direzione giusta.

Poche ore dopo è però arrivata la rinuncia a Cincinnati, torneo nel quale avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nel 2025. La conseguenza è inevitabile: ogni nuovo video, ogni allenamento e ogni indiscrezione vengono interpretati come un possibile indizio sulla sua presenza agli US Open.

La domanda, allora, è molto semplice: il problema è davvero rappresentato da chi parla quotidianamente di Alcaraz oppure dal vuoto comunicativo che circonda uno dei giocatori più importanti del mondo?

L’allenamento di oggi

Aquela curta estilo Carlos Alcaraz 🔥pic.twitter.com/u8k8bNgzzg — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) August 5, 2026

Raccontare gli allenamenti non significa inventare un caso

Quando un campione del livello di Alcaraz manca dalle competizioni da diversi mesi, rinuncia a Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati, ma continua contemporaneamente ad allenarsi con intensità crescente, è perfettamente normale che i media cerchino di comprendere quale sia la sua reale situazione.

Non si tratta di accanimento, né della volontà di costruire artificialmente una storia. Esistono immagini pubbliche, notizie provenienti da Murcia, iscrizioni ai tornei successivamente cancellate e milioni di tifosi che attendono di sapere quando il campione spagnolo potrà tornare a competere.

Il circuito vive anche grazie all’attenzione generata dai suoi protagonisti. Le televisioni acquistano i diritti, gli sponsor investono cifre enormi, i tornei vendono biglietti utilizzando il volto dei migliori giocatori e i tifosi seguono quotidianamente ogni aggiornamento.

Pretendere poi che intorno a uno dei più grandi campioni del tennis contemporaneo cali improvvisamente il silenzio appare quantomeno contraddittorio.

Una macchina perfetta per generare denaro, molto meno per informare

Il tennis moderno ha costruito intorno ai giocatori di vertice una macchina economica straordinaria. Premi, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, esibizioni e diritti televisivi permettono ai migliori di guadagnare cifre impensabili fino a pochi decenni fa.

Quando però bisogna comunicare una situazione delicata, questa macchina sembra improvvisamente fermarsi.

Nessuno pretende che Alcaraz renda pubblico ogni dettaglio medico o che esponga informazioni strettamente personali. Sarebbe sufficiente un’intervista, anche breve, concessa all’ATP o ai canali ufficiali, nella quale spiegare come sta procedendo il recupero, quali siano le sensazioni durante gli allenamenti e se la partecipazione agli US Open rappresenti un obiettivo realistico oppure soltanto una possibilità.

La comunicazione ufficiale del ritiro da Cincinnati non contiene dichiarazioni dirette del giocatore e non chiarisce quali siano gli ostacoli che gli impediscono di tornare in gara, nonostante gli allenamenti sul cemento.

Il risultato è prevedibile: al posto delle parole di Alcaraz arrivano ricostruzioni, indiscrezioni, video osservati fotogramma per fotogramma e interpretazioni spesso contrastanti.

Il silenzio alimenta le indiscrezioni

Negli ultimi giorni Alcaraz è stato descritto prima come vicino al rientro, poi come ancora lontano dalla migliore condizione, quindi nuovamente in crescita durante le sessioni sul campo. Ora è fuori da Cincinnati, ma continua ad allenarsi a Murcia e, almeno teoricamente, resta in preparazione per gli US Open.

Non si può chiedere ai mezzi di informazione di ignorare tutto questo.

Quando le fonti ufficiali non parlano, qualsiasi immagine assume un peso maggiore. Un diritto eseguito con maggiore potenza diventa una prova del recupero; una smorfia durante l’allenamento viene interpretata come un segnale negativo; la durata di una sessione può trasformarsi in un’indicazione sulla possibilità di giocare a New York.

Una comunicazione più trasparente non eliminerebbe completamente le indiscrezioni, ma consentirebbe almeno ai tifosi e agli addetti ai lavori di partire da informazioni certe.

I tifosi meritano maggiore chiarezza

Carlos Alcaraz non ha naturalmente l’obbligo di garantire la propria presenza agli US Open né di accelerare il recupero per soddisfare le esigenze del circuito. La salute del giocatore deve rimanere la priorità assoluta.

Esiste però anche una responsabilità comunicativa nei confronti di milioni di appassionati che seguono la sua carriera, acquistano biglietti, sottoscrivono abbonamenti televisivi e contribuiscono indirettamente al sistema economico che circonda il grande tennis.

Un messaggio chiaro non comprometterebbe la privacy del giocatore. Al contrario, proteggerebbe Alcaraz dalle interpretazioni più fantasiose e consentirebbe ai media di raccontare la sua situazione sulla base di elementi verificabili.

Anche questa mattina lo spagnolo si è allenato sul cemento a Murcia con una certa intensità. È un fatto e, inevitabilmente, diventa una notizia. Finché non arriveranno spiegazioni più precise, ogni sessione continuerà a essere osservata e commentata.

Per questo, forse, il problema principale non è rappresentato da chi parla quotidianamente di Alcaraz. Il vero problema è una macchina comunicativa bravissima a trasformare i campioni in fenomeni globali e a riempirli di denaro, ma molto meno efficiente quando dovrebbe offrire chiarezza agli stessi milioni di tifosi sui quali ha costruito il proprio successo.





Francesco Paolo Villarico