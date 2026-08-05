Quando i campioni del tennis pubblicizzavano le sigarette: da Bill Tilden ad Adriano Panatta (Video)
Oggi sarebbe impensabile vedere un grande campione del tennis prestare il proprio volto alla pubblicità di una marca di sigarette. Eppure, per diversi decenni, l’industria del tabacco utilizzò alcuni dei migliori giocatori del mondo per associare il fumo a concetti come energia, eleganza, resistenza fisica e controllo dei nervi.
Le sigarette venivano presentate come perfettamente compatibili con l’attività sportiva. In alcuni annunci si arrivava addirittura a sostenere che non danneggiassero il fiato o che potessero aiutare un atleta a rilassarsi dopo una lunga partita.
Vincent Richards e le Lucky Strike
Uno dei primi grandi tennisti coinvolti fu Vincent “Vinnie” Richards, campione statunitense e vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi del 1924.
Alla fine degli anni Venti Richards apparve nelle pubblicità delle Lucky Strike. Il tennista dichiarava di fumare quella marca prima e dopo gli incontri più importanti, sostenendo che le sigarette gli offrissero comfort e soddisfazione senza irritare la gola.
Il messaggio utilizzava il prestigio e la condizione atletica del campione per rassicurare il pubblico sugli effetti del prodotto. Una strategia molto diffusa in un’epoca nella quale i rischi del fumo non erano ancora conosciuti o comunicati come avviene oggi.
Bill Tilden, l’“uomo di ferro” delle Camel
Negli anni Trenta anche Bill Tilden, uno dei più grandi campioni della storia del tennis, diventò testimonial delle Camel.
In una celebre campagna pubblicitaria, Tilden veniva presentato come l’“Iron Man of Tennis”, l’uomo di ferro del tennis. Il campione affermava di fumare Camel da anni perché, secondo il messaggio promozionale, non gli avrebbero tolto il fiato né agitato i nervi.
La sua resistenza fisica e la sua longevità sportiva venivano così utilizzate come una sorta di certificazione della presunta innocuità delle sigarette.
Ellsworth Vines e la sigaretta dopo cinque set
Un altro protagonista delle campagne Camel fu Ellsworth Vines, vincitore di Wimbledon e degli US Championships e considerato uno dei giocatori più potenti della sua generazione.
In una pubblicità del 1934, Vines veniva mostrato mentre fumava dopo aver disputato cinque duri set. Il testo suggeriva che la sigaretta potesse restituirgli una sensazione di energia e benessere al termine dello sforzo.
Era un messaggio che oggi apparirebbe assurdo, ma che all’epoca rappresentava uno degli strumenti più efficaci utilizzati dalle aziende del tabacco: mostrare un atleta di successo mentre fumava serviva a rendere il prodotto rassicurante e socialmente desiderabile.
Pancho Gonzales e le Viceroy
La presenza dei tennisti nelle pubblicità del tabacco continuò anche nel secondo dopoguerra. Nel 1957 Pancho Gonzales, dominatore del circuito professionistico, apparve in una campagna delle sigarette Viceroy.
Gonzales venne affiancato da altri celebri sportivi statunitensi, tra cui il campione di baseball Mickey Mantle, il golfista Sam Snead e la tuffatrice Zoe Ann Olsen.
La campagna si domandava perché i grandi campioni americani scegliessero proprio le Viceroy, creando ancora una volta un legame diretto tra il successo sportivo e il consumo di sigarette.
Adriano Panatta testimonial delle Milde Sorte
Anche il tennis italiano ebbe il suo caso più che significativo. Nel 1980 Adriano Panatta, vincitore quattro anni prima degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros e della Coppa Davis, fu protagonista di uno spot delle sigarette Milde Sorte.
Nella pubblicità Panatta si presentava come un fumatore moderato e spiegava di scegliere le Milde Sorte perché considerate più leggere. Il marchio austriaco aveva infatti costruito la propria comunicazione attorno all’idea di una sigaretta meno aggressiva, associata a uno stile di vita dinamico e sportivo.
Panatta non fu l’unico atleta italiano coinvolto nella campagna: per lo stesso marchio comparve anche il campione dello sci Gustav Thöni. L’accostamento tra sigarette e sport era esplicito e puntava proprio sulla credibilità di due degli atleti italiani più popolari del periodo.
Il caso appare ancora più sorprendente considerando che in Italia la legge del 10 aprile 1962 aveva già stabilito il divieto della propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo. Lo spot è conservato negli archivi delle pubblicità trasmesse dalle televisioni private nei primi anni Ottanta e rappresenta una testimonianza delle contraddizioni e delle difficoltà applicative che caratterizzarono quel periodo.
Virginia Slims e la crescita del tennis femminile
Un discorso parzialmente diverso riguarda il Virginia Slims Circuit, nato nel 1970 e fondamentale per lo sviluppo del professionismo femminile.
Billie Jean King e le altre componenti delle “Original 9” non furono necessariamente testimonial dirette delle sigarette. Il circuito, però, portava il nome di un marchio di tabacco rivolto principalmente alle donne.
Il sostegno economico della Philip Morris permise alle giocatrici di disputare tornei con montepremi più importanti e contribuì alla nascita di un vero circuito professionistico femminile. Allo stesso tempo, l’azienda utilizzò l’immagine di donne sportive, indipendenti ed emancipate per aumentare la notorietà del proprio prodotto.
La fine di un’epoca
Il divieto della pubblicità del tabacco non arrivò contemporaneamente in tutti i Paesi. Negli Stati Uniti le pubblicità televisive e radiofoniche delle sigarette furono vietate dal 1971, mentre le sponsorizzazioni sportive continuarono ancora per diversi anni.
In Italia il divieto generale risaliva già al 1962, ma successivi interventi normativi rafforzarono le sanzioni e ampliarono il contrasto anche alle forme indirette di promozione televisiva e alle sponsorizzazioni.
Le immagini di Richards, Tilden, Vines, Gonzales e Panatta sono oggi documenti di un mondo profondamente diverso. Raccontano un’epoca nella quale la popolarità degli sportivi veniva utilizzata per presentare le sigarette come prodotti compatibili con salute, energia e successo.
Un accostamento che oggi sembra inconcepibile, ma che per buona parte del Novecento fu una componente abituale del rapporto tra sport, pubblicità e industria del tabacco.
Federico Di Miele
TAG: Adriano Panatta, Curiosità
Bei tempi
in Francia, all’autogrill, mi hanno chiesto 13 euro per un pacchetto di camel e le danno solo su richiesta. Sennò sono dai 9 euro in su al tabacchino.
@ Pier no guest (#4662946)
Leggenda narra che anche Carletto Ancelotti e Frank Rijkaard, nell’intervallo, fumasserso la loro sigaretta distensiva.
Nel silenzio rispettoso/timoroso di Arrighe.
Lo fecero anche quando si sono ritrovati da avversari, come allenatori.
Poi ci sarebbe Tatanka Hubner, che credo fumasse due pacchetti al giorno. Poco mancava che fumasse in campo, stile Palpa.
Nel tennis recente invece, mi sorprese molto sapere che Ferrer si tirasse il suo bel pacchetto quotidiano.
@ Pier no guest (#4662946)
Leggenda narra che anche Carletto Ancelotti e Frank Rijkaard, nell’intervallo, fumasserso la loro sigaretta distensiva.
Nel silenzio rispettoso/timoroso di Arrighe.
Lo fecero anche quando si sono ritrovati da avversari, come allenatori.
Poi ci sarebbe Tatanka Hubner, che credo fumasse due pacchetti al giorno. Poco mancava che fumasse in campo, stile Palpa.
Nel tennis recente invece, mi sorprese molto sapere che Ferrer si tirasse il suo bel pacchetto quotidiano.
Il vino fa milioni di morti? Avessi detto l’alcol, ma la bevanda benedetta? 🙂
A fare milioni di morti sono la coca cola, la fanta e in generale le bibite gassate e zuccherate, che provocano tumori all’apparato digerente, obesità, diabete ecc… Insomma proprio ciò che bevono (purtroppo) molti sportivi e (sicuramente) gli astemi che schifano il calice che accompagna la buona e sana gastronomia
Vendrame, Meroni e la ragazza del tiro a segno, il sesto Beatle, dopo i quattro e George Best…
Mitica quella serata a Genova, dopo una partita del Cagliari, da Edilio, fine anni ’60, con Gigi Riva e Fabrizio De Andrè (si conobbero in quell’occasione e si stimavano reciprocamente, anche se De Andrè era genoano fino al midollo ed è stato seppellito con la sciarpa del Vecchio Balordo) finita a tarda notte, consumando whisky e sigarette.
Su Pirlo c’è stata un’ipocrisia disgustosa. Ma era sbagliato a prescindere puntare su di lui, per motivi strettamente tecnici.
Si e tra le più grandi ciminiere direi Fontolino Fontolan. Altri tempi caro Walden,meno vorticosi di oggi che non credo lasceranno il segno nella memoria. D’altronde se Brera,Viola,Mura e Garanzini ,oltre a Tommasi e Clerici ci poetizzavano un motivo c’era. Vilas, Ezio Vendrame,Gigi Meroni con la gallina al guinzaglio…ma oggi che c’è di affascinante? Oggi fenomeni atletici,macchine ma io mi emoziono a guardare i gol di Matthew Le Tissier ,con quel fisico da pub ma piede e cervello da fuoriclasse assoluto…non fumava mi pare ma disse “preferisco i pub e la gente di Southampton,lasciatemi qui” per rifiutare le offerte dei grandi club.
Sorry,nel mio piccolo anch’io … divago.
Si e tra le più grandi ciminiere direi Fontolino Fontolan. Altri tempi caro Walden,meno vorticosi di oggi che non credo lasceranno il segno nella memoria. D’altronde se Brera,Viola,Mura e Garanzini ,oltre a Tommasi e Clerici ci poetizzavano un motivo c’era. Vilas, Ezio Vendrame,Gigi Meroni con la gallina al guinzaglio…ma oggi che c’è di affascinante? Oggi fenomeni atletici,macchine ma io mi emoziono a guardare i gol di Matthew Le Tissier ,con quel fisico da pub ma piede e cervello da fuoriclasse assoluto…non fumava mi pare ma disse “preferisco i pub e la gente di Southampton,lasciatemi qui” per rifiutare le offerte dei grandi club.
Sorry,nel mio piccolo anch’io … divago.
Oggi invece si pubblicizza il vino che fa milioni di morti molto peggio del tabacco e i siti di scommesse vedi Pirlo e altri ex giocatori, che mica è stato escluso per quello, che per me era più che sufficiente, ma perché era un sito Russo..
Ricorderai il mitico Rombo di Tuono con l’eterna sigaretta….
Spogliatoio Juventus primi anni ’80.
-Michel gvavdi che la sigavetta non fa bene ad un atleta
-Avvocato non deve dirlo a me, è Bonini che non deve fumare, è lui che corre.
Che epoca
La cancel culture colpisce ancora. Ciò che è immorale (per qualcuno) non è esistito.
@ walden (#4662919)
Belle citazioni, come dimenticare la mitica Lotus nera e oro JPS, forse la formula uno esteticamente più bella di sempre, con alla guida piloti come Elio De Angelis o Nigel Mansel e Ayrton Senna, sempre la Lotus di quegli anni quando poi passò all’altro sponsor del tabacco Camel, combiò livrea diventando tutta gialla, perdendo parte del suo fascino. Penso anche alle bellissime Porsche 956 griffate Rothmans e alle Jaguar XJR Silk Cut che correvano a Le Mans nel gruppo C sul finire degli anni 80. Un plauso al maestro Michael Mann autore di film memorabili tutti da vedere, ad esempio: “The insider”, “Heat la sfida”; “Collateral”; “Miami Vice”; “Black Hat”, recentemente “Ferrari” e produttore della serie TV culto degli anni ottanta: “Miami Vice” fuori produzione da anni in Italia.
@ Arcibaldo (#4662923)
Vabbè, alziamo le mani ci arrendiamo.
In compenso ora ci siete voi a fare la pubblicita’ alle bionde.Articolo totalmente fuori luogo.
Passi farlo per le scarpe,etc., ma questa volta davvero non vi siete regolati.
La Formula 1 credo sia stato “l’ultimo baluardo” della pubblicità del fumo, le Lotus avevano la pubblicità delle JPS più visibile degli sponsor tecnici, stesso discorso della Ferrari con la Marlboro.
Sul cambio culturale legato al fumo ed a quanto ùci gira intorno consiglio il bel film “The Insider” di Michael Mann, con Russell Crowe Al Pacino e Cristopher Plummer.
Ad Adriano, quando faceva qualcosa, gli piaceva farlo bene!
[semicit.]