Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Agosto 2026

06/08/2026 07:10 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – hard
R32 Jodar ESP – Musetti ITA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Darderi ITA – Shang CHN Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Heliovaara FIN/Patten GBR – Buse PER/Cobolli ITA Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare



GER CH 100 Hagen – terra
R16 Dodig CRO – Giustino ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Brancaccio ITA – Moller DEN 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



TUR CH 50 Istanbul – hard
R16 Poullain FRA – Binda ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Bar Biryukov RUS/Binda ITA – Ostapenkov BLR/Pereira POR 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
R16 Papoe ROU – Agamenone ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Piraino ITA – Milic SRB 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Pieri ITA – Campana Lee KOR Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Campana Lee KOR/Caripi RSA – Carboni ITA/Uzhylovskyi UKR 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

JOA20 (Guest) 06-08-2026 08:41

Jódar e Shang sono avversari pericoloso per i due azzurri in campo a Montréal, ma spero che almeno uno dei nostri la sfanghi

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