Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Agosto 2026
Masters 1000 Montreal – hard
R32 Jodar – Musetti Non prima 01:00
R32 Darderi – Shang Inizio 18:30
R32 Heliovaara /Patten – Buse /Cobolli Inizio 18:30
CH 100 Hagen – terra
R16 Dodig – Giustino Inizio 11:00
R16 Brancaccio – Moller 3° inc. ore 11:00
CH 50 Istanbul – hard
R16 Poullain – Binda Inizio 14:00
QF Bar Biryukov /Binda – Ostapenkov /Pereira 3° inc. ore 14:00
CH 50 Plovdiv – terra
R16 Papoe – Agamenone Inizio 14:00
R16 Piraino – Milic 2° inc. ore 14:00
R16 Pieri – Campana Lee Inizio 14:00
QF Campana Lee /Caripi – Carboni /Uzhylovskyi 2° inc. ore 14:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Jódar e Shang sono avversari pericoloso per i due azzurri in campo a Montréal, ma spero che almeno uno dei nostri la sfanghi