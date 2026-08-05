Montreal perde Auger-Aliassime: dolore improvviso alla schiena, impossibile servire

Il Masters 1000 di Montreal perde uno dei suoi principali protagonisti prima del debutto. Félix Auger-Aliassime, seconda testa di serie del tabellone, ha annunciato il ritiro a causa di un problema alla schiena che gli ha impedito di scendere in campo nel proprio incontro di secondo turno.

Una notizia particolarmente dolorosa per il pubblico locale, che attendeva di sostenere uno dei principali rappresentanti del tennis canadese. Auger-Aliassime sperava di sfruttare il sostegno degli spettatori per ottenere un risultato importante in una fase decisiva della stagione, ma le condizioni fisiche lo hanno costretto a rinunciare.

Il dolore comparso improvvisamente lunedì

Nel corso della conferenza stampa organizzata dopo il ritiro, Auger-Aliassime ha ricostruito con precisione quanto accaduto. Il canadese ha spiegato che il dolore è comparso improvvisamente lunedì, dopo un lungo periodo di preparazione nel quale non aveva avvertito alcun problema.

«Ho iniziato a sentire dolore lunedì. È arrivato abbastanza all’improvviso. Mi allenavo qui da due settimane e non avevo avuto alcun problema», ha raccontato il canadese, sottolineando quanto il momento scelto dall’infortunio sia stato particolarmente sfortunato.

Auger-Aliassime aveva sperato che la situazione potesse migliorare con il trascorrere delle ore. Il giorno supplementare avuto a disposizione prima del debutto sembrava potergli permettere di recuperare, ma le sensazioni non sono cambiate abbastanza da consentirgli di giocare.

Il tentativo durante il riscaldamento

Il canadese ha provato comunque a scendere in campo per il riscaldamento, nel tentativo di verificare direttamente le condizioni della schiena. Il test ha però fornito una risposta negativa.

«Pensavo che la situazione potesse migliorare giorno dopo giorno, ma oggi ho provato ad andare in campo. Come alcuni di voi hanno visto, ho tentato di riscaldarmi, ma praticamente non riuscivo a servire», ha spiegato.

L’impossibilità di eseguire normalmente uno dei colpi fondamentali ha eliminato qualsiasi possibilità di disputare l’incontro: «A quel punto era impossibile anche solo pensare di competere».

La decisione è stata quindi inevitabile. Presentarsi in campo senza riuscire a servire avrebbe significato non soltanto affrontare il match senza reali possibilità, ma anche rischiare di aggravare un problema comparso soltanto pochi giorni prima.

Una grande delusione davanti al pubblico di casa

Il ritiro assume un peso particolare perché priva il torneo del giocatore maggiormente atteso dagli spettatori canadesi. Auger-Aliassime avrebbe disputato l’edizione di Montreal nelle vesti di uno dei principali favoriti per il titolo.

Il canadese puntava inoltre a ottenere punti e fiducia durante la tournée nordamericana, particolarmente importante in vista della parte conclusiva della stagione e dello US Open.

La natura improvvisa del dolore rende difficile formulare previsioni sui tempi di recupero. Il fatto che Auger-Aliassime si fosse allenato per due settimane senza alcun fastidio conferma che non si trattava di un problema trascinato da tempo, ma sarà necessario attendere ulteriori valutazioni per comprenderne l’entità.

Il tabellone cambia dopo il ritiro

L’assenza della seconda testa di serie modifica inevitabilmente gli equilibri del torneo. La parte di tabellone occupata da Auger-Aliassime diventa più aperta e offre nuove possibilità ai giocatori che inizialmente sembravano destinati a un percorso più complicato.

Un Masters 1000 già segnato dalle assenze

La rinuncia di Auger-Aliassime si aggiunge a una lunga lista di assenze importanti che sta condizionando il Masters 1000 canadese. In un calendario sempre più impegnativo, problemi fisici e stanchezza continuano a incidere sulla presenza dei principali protagonisti del circuito.

La tournée sul cemento arriva dopo diversi mesi di competizioni e precede di poche settimane lo US Open. I giocatori sono quindi chiamati a gestire con particolare attenzione ogni fastidio, evitando che un problema inizialmente limitato possa compromettere l’ultimo Slam della stagione.

Ora l’obiettivo è recuperare completamente

Per Auger-Aliassime la priorità sarà comprendere le cause del dolore e recuperare completamente prima di programmare il ritorno. La vicinanza dei prossimi appuntamenti impone prudenza, soprattutto considerando che la schiena viene sollecitata in maniera significativa durante il servizio.

Il canadese sperava che il fastidio potesse diminuire spontaneamente, ma il tentativo effettuato durante il riscaldamento ha dimostrato che le condizioni non erano compatibili con una partita ufficiale.

Montreal perde così il proprio grande beniamino prima ancora di vederlo debuttare. Il dolore è comparso improvvisamente dopo due settimane di allenamenti senza problemi, ma l’impossibilità di servire ha reso inevitabile il ritiro: Auger-Aliassime dovrà ora concentrarsi sul recupero, con l’obiettivo di tornare in campo durante la prosecuzione della tournée nordamericana.





Marco Rossi