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San Marino Junior Open: definiti i quarti di finale

05/08/2026 20:42 Nessun commento
Sofia Cadar nella foto
Sofia Cadar nella foto

Il San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 J60 in svolgimento sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, si appresta ad affrontare i quarti di finale. Si è completata oggi la fase a gironi che ha decretato i giocatori che passano il turno e accedono al tabellone finale maschile e femminile.

Tra i ragazzi si qualificano la testa di serie numero 1 Dennis Spircu, che oggi si è aggiudicato il match decisivo contro il quindicenne Diego Tarlazzi (6-0 6-3). Ai quarti se la vedrà con la wild card Emanuele De Sanctis, per il quale non ha influito la sconfitta subita oggi contro il lituano Dominykas Grusas (0-6 6-2 10-7). Si qualificano anche la testa di serie numero 2 Van Son Didoni, oggi vincente scontro Sebastiano Mantovani (6-2 5-7 10-7), e la numero 3 Michele Maniglia, che ha sconfitto l’atleta di Hong Kong Kyle Wan (6-3 6-1). Maniglia sfiderà il francese Viktor Fourcroy, che oggi si è imposto sul sammarinese Nicolò Bollini con un doppio 6-0. L’ultimo quarto vedrà opposti il danese Pyndt (8), vincitore su Paolo Mangiante (2-6 6-4 10-7) e Lorenzo Rocco, che ha sconfitto per 6-2 6-4 Daniel Tonucci.

Nel femminile si qualifica ai quarti la romagnola Sofia Cadar (foto), testa di serie numero 3, che si è aggiudicata il match decisivo contro Elisa Pieri per 7-6 (2) 5-7 10-6. Supera il round robin anche la testa di serie numero 2, la danese Thygesen, che ha superato per 6-2 6-4 Agnese Stagni e ai quarti affronterà Diletta D’Amico, vincitrice con un doppio 6-1 contro Aurelia Schober. Nella parte alta del tabellone troviamo Gulia Maria Sofia Bonaccorso, che oggi ha superato per 6-0 6-3 la russa Litinova, primo nome del seeding. Contro di lei la montenegrina Nadja Knezevic, che si è imposta oggi per 6-4 6-3 su Gaia Donati.
Si qualificano ai quarti anche la romena Natalia Maria Dicu (6-4 6-1 sul Altea Cieno) e Veronica Mavero (6-2 6-4 su Ilaria Rondinelli).
Nell’ultima giornata del round robin è arrivata anche la vittoria per la sammarinese Serena Pellandra, che si è imposta per 6-1 6-1 su Bianca Francesconi.

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