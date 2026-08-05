Bagnatica, la tradizione continua: dal 18 agosto gli Open “Erca” e “Time Office”, fra i più ricchi in Italia

È una delle tradizioni più nobili del tennis bergamasco, ma che abbraccia sempre di più – e sempre meglio – l’intero movimento nazionale. Perché sono davvero pochi, in Italia, i tornei Open capaci di mettere sul piatto la bellezza di 16.000 euro di montepremi, equamente divisi fra uomini e donne, come avviene al Tennis Bagnatica. Sui campi in terra battuta di via Portico l’appuntamento con l’Open maschile Time Office e con l’Open femminile Erca si rinnova da martedì 18 agosto a mercoledì 2 settembre: sarà l’undicesima edizione per gli uomini e la sesta per le donne. Come da tradizione inaugurata lo scorso anno, gli eventi si svilupperanno in contemporanea, dalle fasi iniziali fino al gran finale, proponendo tennis di qualità agli spettatori ma anche un’opportunità rara ai partecipanti, visto che gli assegni per i due vincitori saranno di ben 3.500 euro ciascuno. Un dettaglio che, come sempre, favorirà un campo di partecipazione ricco di giocatori e giocatrici di alto livello, a caccia dei titoli che lo scorso anno andarono al siciliano Alessandro Ingarao e alla veneta Elena Covi, già fra le iscritte e dunque determinata a tornare in provincia di Bergamo per difendere la corona. Complessivamente, in gara ci saranno 100 uomini e 60 donne, col “taglio” (visto che il numero di iscritti sarà sicuramente superiore) previsto per ordine di classifica nazionale, con priorità ai giocatori più giovani in caso di parità di ranking.

Per iscriversi ci sarà tempo fino a domenica 16 agosto, a mezzogiorno. In seguito verranno compilati i tabelloni e due giorni dopo sarà il momento del via, con i primi incontri delle fasi di qualificazione, che scremeranno i partecipanti portando solo i migliori e le migliori ai tabelloni finali. Detto che le iscrizioni per l’evento diretto da Oliviero Terzi (col supporto del figlio Davide) rimarranno aperte ancora per una decina di giorni, nell’elenco dei partecipanti ci sono già parecchi nomi interessanti, con una cinquantina di giocatori di seconda categoria, fra uomini e donne. Nel maschile spicca la presenza di Marco Speronello, 35enne di Montebelluna (provincia di Treviso) dall’enorme talento, classificato 2.1 e diventato ormai da anni il dominatore dei tornei Open del nordest della Penisola. La conta dei suoi titoli è già da record nazionale ed è sempre più vicina a quota 150, ma il gigante veneto non si è mai imposto nell’Open Time Office. Una lacuna nel palmarès che punta a colmare molto presto, anche se la concorrenza si annuncia molto competitiva. Fra le donne, invece, il nome di maggior rilievo fra le giocatrici che si sono già assicurate un posto è quello della 2.2 Cristiana Ferrando, a sua volta spesso protagonista a livello nazionale. Anche la genovese non ha mai vinto a Bagnatica, fermandosi in semifinale nel 2023 e in finale nel 2024. Ci proverà un’altra volta, in una stagione che le ha già regalato ben otto titoli.